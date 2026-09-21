成田機場15分直達！酒酒井PREMIUM OUTLETS® 滿額送「限定御守」

【旅奇傳媒/責任編輯-黃千珮】以秋天豪華山車祭典「唐津宮日節」聞名的佐賀縣唐津市，擁有一座超美絕景的「鏡山展望台」，海拔高284公尺的鏡山位於郊區，視野可享270度全景。晴天時能俯瞰日本三大松原之一的「虹之松原」、唐津市區、唐津海灣與散落在海面上的多座小島，用望遠鏡頭也能拍到唐津城，最遠據說能遙望長崎縣的壱岐島。 若是自駕，推薦來趟兜風之旅，至山頂約5公里，傍晚時分上山，從「魔幻藍調時光」待到夜景，一次滿足三種景觀。秋天紅葉時節景觀更加迷人，從展望台停車場旁就能欣賞處處楓景。 喜歡散步健行，更能來挑戰1,278階的樓梯，自山下至展望台約1小時可達。近年更吸引許多極限運動愛好者，體驗滑翔翼等戶外活動，在寬闊藍天飛翔，享受俯瞰大地的樂趣。 ◉ 鏡山展望台 ・地點：唐津市鏡（自駕請設定為鏡山展望台） ・交通：從唐津大手口巴士中心可搭乘往宇木・半田方向的昭和巴士，在「巴士亭・鏡山入口」巴士站，只能抵達山下。建議直接從最近的車站：JR筑肥線「虹之松原」站，搭計程車上山頂約15分。 ◉ 更多佐賀縣即時觀光旅遊情報，請見「元氣佐賀」Facebook 粉絲專頁。 提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專

2026-09-21 10:01