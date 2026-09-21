成田機場15分直達！酒酒井PREMIUM OUTLETS® 滿額送「限定御守」
【旅奇傳媒/責任編輯-陳品樺】隸屬於三菱地所集團旗下的「PREMIUM OUTLETS ® 」在日本主要城市如東京、大阪、名古屋等地共擁有10處獨具特色的購物勝地，為日本數一數二的大型連鎖暢貨商場。其特色就是以度假村的概念所打造的空間環境，讓人彷彿身處非日常的優雅街道中，享受購物的樂趣，因此深受旅客喜愛。
其中，離東京成田機場搭乘直達巴士只要15分鐘車程的「酒酒井 PREMIUM OUTLETS®」，非常適合作為搭飛機前後的購物站，且從東京市中心搭乘高速巴士前往也僅需50分鐘。美食區內更特別設置成田國際機場航班起降資訊面板，讓旅客能邊用餐邊掌控返程時間，非常貼心。
「酒酒井 PREMIUM OUTLETS® 」更祭出限定滿額禮，即日起至2027/03/31，於園區內消費累計滿 50,000 日圓，即可免費兌換印有「酒酒井」字樣的限量御守，將滿滿祝福帶回家！
今年「PREMIUM OUTLETS®」秋季折扣季將於11/06-11/15開跑，配合秋冬換季，能以最實惠的價格購入涼爽秋裝與冬季保暖服飾，想撿便宜高 CP 值商品的旅客，可以搭配折扣季期間前往購物。
◉ 直達巴士
．從東京車站（八重洲口前 京成巴士1號乘車處）搭乘直達巴士約50分鐘
．從成田機場搭乘直達巴士約20分鐘
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