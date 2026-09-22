原來長崎也有「睡魔」！絢爛秋天「7大祭典」推薦

【旅奇傳媒/日本部報導】隨夏日暑氣漸退，長崎迎來熱鬧的秋季。從9月底至10月，長崎縣各地陸續舉辦充滿地方特色的祭典與活動，不只有傳承數百年的傳統技藝，還能看到大型睡魔花車、熱力十足的「YOSAKOI」舞蹈，以及點亮梯田夜色的夢幻火祭。秋天來到長崎，不妨跟著祭典的腳步，走進不同城市與島嶼，認識長崎鮮為人知的另一面。

1. 原來長崎也有「睡魔」！五島福江港祭

提到日本「睡魔祭」，許多人第一時間會想到青森，但其實在長崎縣的「五島列島」，也能欣賞到氣勢十足的大型睡魔花車！每年秋季舉辦的「福江港祭」（福江みなとまつり），是五島具代表性的地方祭典之一。以「五島」歷史與民間故事為題材製作的大型睡魔花車，夜晚點亮燈火後穿梭福江市區，搭配太鼓演奏與熱鬧遊行，展現與白天悠閒島嶼風情截然不同的一面。祭典期間還有煙火等活動，讓整座港町沉浸在節慶氣氛之中。

・舉辦地點：長崎縣五島市福江市區（福江港至商店街一帶）

・舉辦日期：2026/09/26（六）～09/27（日）

・交通資訊：從福江港步行約5分鐘

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2. 狐狸飛上10公尺高竹竿！長崎奇祭「竹藝」

▲「竹藝」表演者在竹竿頂端展現高難度動作。 圖：長崎縣／提供

長崎極具特色的傳統民俗藝能「竹藝」（竹ン芸）每年固定於10/14、10/15在長崎市「若宮稻荷神社」舉辦。兩名戴著狐狸面具的表演者，分別扮演神社使者「男狐」與「女狐」，在高達約10公尺的竹竿頂端翻身、倒掛，甚至大膽凌空演出，展現一連串高難度動作，據說是模仿了神社的使者男狐狸、女狐狸在神社的御神德下，在深處的竹叢中嬉戲的樣子。這項傳統技藝從江戶時代流傳至今，被指定爲國家選擇無形民俗文化財（市無形民俗文化財）。

・舉辦地點：長崎縣長崎市若宮稻荷神社

・舉辦日期：2026/10/14日（三）～10/15（四）

・交通資訊：從長崎站前搭乘路面電車約8分鐘，在新大工町下車步行約10分鐘。

從JR長崎站搭乘巴士約15分鐘，在新大工町下車步行約10分鐘。

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3. 整座城市都是舞台！九州最大規模「夜來 佐世保祭」

▲「YOSAKOI 佐世保祭」氣勢十足的演出令人目不轉睛。 圖：長崎縣／提供

如果喜歡熱鬧又充滿青春活力的日本祭典，秋天造訪佐世保絕對不能錯過「YOSAKOI 佐世保祭」。起源於高知縣的「夜來祭」（YOSAKOI）最大特色就是舞者手持最初作為驅鳥農具使用的「鳴子」，一邊跳著日本傳統舞蹈。

「YOSAKOI 佐世保祭」（YOSAKOIさせぼ祭り）則是九州最大規模的「YOSAKOI」活動之一，市內設有約14處會場，匯聚約180支隊伍共襄盛舉。舞者身著色彩鮮明的服裝，伴隨「鳴子」清脆聲響與充滿張力的音樂，展現各具特色的創意編舞，讓整座佐世保市區都化身為熱力四射的大型祭典舞台。每年秋季登場時，無論男女老少都能沉浸在節奏與舞蹈之中，氣勢十足的演出令人目不轉睛。

・舉辦地點：長崎縣佐世保市區一帶

・舉辦日期：2026/10/16（五）～10/18（日）

・交通資訊：從佐世保站前搭乘巴士約6分鐘，於松浦町中央公園口下車後步行約3分鐘，可抵達主會場名切公園（名切祭典廣場）。

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4. 神秘夢幻～土谷棚田火祭

▲「土谷棚田」名列日本棚田百選。 圖：長崎縣／提供

長崎的秋祭不只有鼓聲與舞蹈，當夜幕降臨，也有另一種安靜而迷人的風景。位於長崎市外海地區的「大中尾棚田」，是依山勢層層展開的傳統農村景觀。面向玄界灘的「土谷棚田」名列日本棚田百選，以夕陽映照層層水田的景色聞名。

每到秋季「土谷梯田火祭」（土谷棚田火祭り），梯田則換上截然不同的夜間面貌，周圍佈置約3,000盞燈籠。隨夜幕低垂，燈火沿著優美曲線亮起，與海岸、山景共同構成充滿幻想感的秋夜風景。

・舉辦地點：長崎縣松浦市福島町土谷土谷棚田

・舉辦日期：2026/10/11（日）

・交通資訊：JR伊萬里站搭計程車約35分鐘

・門票費用：500日圓（環境美化協助費）

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5. 穿越回水軍時代！松浦秋季祭典感受歷史魅力

▲秋季祭典「松浦水軍祭」。 圖：長崎縣／提供

曾活躍於北部九州海域的「松浦黨」，在日本歷史上留下重要足跡，而長崎縣松浦市至今仍透過一年一度的「松浦水軍祭」（松浦水軍まつり）傳承這段歷史。活動期間可欣賞充滿氣勢的武者遊行、太鼓演出及各式舞台節目，在熱鬧祭典中認識松浦與海洋密不可分的歷史背景，也讓平時寧靜的港町增添濃厚節慶氣息。

・舉辦地點：長崎縣松浦市志佐町

・舉辦日期：2026/10/24（六）～10/25（日）

・交通資訊：在松浦鐵道松浦站下車，步行約7分鐘。

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6. 城下町邊走邊吃～平戶節城下同樂祭

▲「平戶節城下同樂祭」邊漫步邊品嘗平戶美食。 圖：長崎縣／提供

擁有平戶城、寺院與教堂交織獨特街景的平戶，到了秋天「平戶節城下同樂祭」（平戸くんち城下つんのーで祭），遊客可一邊漫步城下町、一邊品嘗平戶秋季滋味，活動集結當地海鮮、農產與特色美食，亦有傳統藝 能與各式表演。祭典名稱「つんのーで」為長崎方言「一起、一同」的意思，歡迎一起來感受平戶秋日魅力的熱鬧氣氛。

・舉辦地點：長崎縣平戶市中心商店街一帶

・舉辦日期：2026/10/24（六）～10/25（日）

・交通資訊：松浦鐵道田平平戶口站下車。

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7. 波佐見尋寶～中尾山秋陶巡禮

▲「中尾山」聚集了許多窯場，至今仍保留著紅磚煙囪等昔日風貌。 圖：長崎縣／提供

以「波佐見燒」聞名的波佐見町，秋天也有專屬陶器迷的散步方式。「中尾山秋陶巡禮」（中尾山秋陶めぐり）以聚集眾多窯元的「中尾山」為舞台，不同於大型陶器市集中採買的熱鬧感，旅客可以實際走進窯元與工房，一邊欣賞充滿風情的陶鄉街景，一邊慢慢尋找喜歡的器皿，還有機會與製作者近距離交流。特別適合喜歡日本生活器物、工藝與慢旅行的旅客。

・舉辦地點：長崎縣東彼杵郡波佐見町中尾鄉157（中尾鄉交流館）

・舉辦日期：2026/10/24（六）～10/25（日）

・交通資訊：從波佐見有田交流道開車10分鐘

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祭典之後還有紅葉！搭纜車賞遍雲仙秋色

▲雲仙纜車與紅葉交織的壯麗景色。 圖：長崎縣／提供

除了祭典之外，長崎秋天紅葉也美不勝收。特別最推薦擁有豐富自然景觀的雲仙地區，其中「仁田峠」更是長崎縣具代表性的賞楓名所。歷年最佳觀賞期約落在10月下旬～11月上旬，隨著氣溫降低，山頭逐漸染上紅、橙、黃等色彩，從「仁田峠」搭乘雲仙纜車緩緩升高，可從不同角度俯瞰山間層層交錯的秋色。

從9月底的五島祭典、10月遍布長崎各地的秋祭，一直到深秋山間的紅葉，長崎的秋天熱鬧精彩。下一趟九州旅行，不妨多留幾天給長崎，跟著季節深入島嶼、港町、城下町與山林，發現屬於自己的秋日風景。

・所在地址：長崎縣雲仙市小濱町雲仙551

・交通資訊：搭乘島鐵巴士至雲仙巴士站，下車後車程約15分鐘。

・營業時間：全年開放

・纜車票價：中學以上成人往返1,500日圓／單程830日圓；小學生往返750日圓／單程420日圓

※6歲以下兒童有成人陪同可免費入場（每位成人限帶一名）。

※團體及殘障人士可享折扣。

・官方網站

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