百年牢房奢華轉身　入住虹夕諾雅奈良監獄見證時空的溫柔解禁

【圖／文：Ean Chen】

在工作人員合力推動下，沉重的黑鐵雕花大門伴隨低鳴緩緩敞開。那一刻，不單是空間的開闔，更像是一道通往百年前明治時代的無形結界被悄然解除。順著視線望去，彼端矗立的是竣工於1908年、以英國式砌法堆疊出的羅曼式紅磚主建築，如今已被指定為日本國家重要文化財，展現出一種歷經風雨洗禮後的沉穩與優雅。於2026年6月25日正式揭幕的「虹夕諾雅 奈良監獄」，作為星野集團最新力作，將這座百年歷史建築轉化為現代奢華旅宿，帶給旅人沉浸於歷史與空間交織的極致感官體驗。在此之前，作為古蹟再生重要一環的「奈良監獄博物館」於4月27日先登場，兩者共同向世人展示了歷史建築保護與活化的美學可能。

這座監獄是日本近代司法制度與建築工藝的關鍵里程碑。其最具代表性的空間設計，莫過於呈放射狀延伸的「哈維蘭系統（Haviland System）」構造。此設計以中央看守所為核心，數條被稱為「寮」的舍房雙層翼廊向外輻射延伸。站在歷經歲月洗禮的木製圓形哨站上，想像當年的管理員得以從單一視角俯瞰所有通道。除了「第三寮」被完整保留作為博物館規劃展示用之外，其餘舍房皆被改造為客房，全館共規劃了48間套房。星野集團投入近10年的翻修，在不損害古蹟的前提下，最大程度發揮建築個性，讓這裡蛻變為靜立於時光之中的博物館與飯店，提供給旅人絕對的非日常體驗。

▲站在放射狀構造核心，看守所哨站見證百年秩序與美學。

▲鐵窗外的藍天與牆上光影，在黑白對比間凝結悠遠歲月。

▲博物館遊客隔著古老監視窗探尋昔日舍房的囚禁日常。

讓百年牢房變身為現代的奢華客房，那無疑下足了功夫。設計師東利惠巧妙地將昔日獨立、緊密相連的獨居房或是多人房重新串聯，打通9至11間舍房，規劃出全套房客房。起居空間、用餐區與臥室經由溫潤木門框依序延伸，帶有一種宛如豪華火車套房般的特殊包覆感，高度達3.5公尺的拱形穹頂天花板，更在縱向維度上拉開了空間的氣度。客房內刻意刮除表層灰泥，讓沉睡百年的美麗紅磚顯露出來，磚面上歲月留下的坑洞與色澤起伏，在現代結構襯托下反而更顯時光的厚實況味。然而，美感背後是看不見的工程細節，為了在不破壞古老紅磚牆面的前提下裝設現代配管，設計團隊與日本文化廳反覆經歷專業的協調工程，最終將現代衛浴低調地移至這座狹長形客房的最末端，成功在百年老建築中打造出極具現代舒適度的洗沐環境，其投注的心力可以想見。

▲穿梭於相連的套房空間，體驗設計師東利惠的空間魔法。

▲溫潤木質結構包裹臥眠區，在沉靜氛圍中提供安心包覆感。





歷史與感官交織：明治洋食與摩登夜香

兩晚住下來能深刻地感受到星野集團在此展現的企圖心。他們並不想將焦點侷限於舊監獄的體驗，而是把格局拉大，希望讓遠道而來的旅人，不光感受到這座建築背負的歷史記憶，還能真切置身於明治時期東西文化交融的迷人時代氛圍。這份心思被巧妙地轉譯進餐飲與活動體驗之中。首晚在昔日囚室改建的獨立包廂內，品嚐以「美食年代記」為主題的法式饗宴。餐盤上，從將洋食濃縮為一口大小、象徵新文化萌芽的「黎明期」，到佐以阿爾貝醬比目魚的「成熟期」，再到用金屬小槌敲碎鹽焗外殼、取出鮮嫩牛排的主菜，將日本文明開化的歷程優雅演繹；晨間的「文明開化早餐」則延伸這份時代感，以伍斯特醬搭配蘇格蘭蛋等洋食料理，用舌尖重溫當時的新潮風情。入夜後，則推薦參與充滿和洋浪漫與時代餘韻的「夜香調製時光」。香水於明治時期傳入日本，館方以此為靈感，讓旅人在沉靜氛圍中調配專屬香氛，搭配手工特製的紅磚陶土擴香器，讓旅行的美好記憶延續至日常生活。

▲法式晚餐的紅磚造型鹽焗主菜，敲碎外殼內藏鮮嫩牛排。

▲於昔日舍房窗邊，重溫文明開化時期的東西交融滋味。

相較於飯店區域的優雅奢華，鄰近且先登場的「奈良監獄博物館」，則從另一個維度展開了深度的文化對話。作為星野集團首度跨足文化博物館領域的里程碑，展覽並不侷限於舊監獄本身的建築特色與歷史，同時也深入回顧日本的行刑文化與監獄制度。更特別的是，博物館將格局拉升，以「來自美麗監獄的提問」作為核心概念，引發觀者深刻思索。





雙向視角靈魂叩問：奈良監獄博物館的啟示

當漫步走入被完整保留的第三寮宿舍保存區，長廊兩側依舊是那鑲嵌著監視窗與鎖頭的厚重木質監獄門。而在劃分清晰的展示空間中，受刑人從清晨起床、如廁到就寢被高度管理的刻板日常，無聲地引領訪客去對照現代生活，思索我們是否也正被細碎的行程或固定觀念所束縛，進而認真思考「自己是否真的擁有自由？」這是一場動搖既有價值觀的感官洗禮，其用心的策展就算沒入住飯店也絕對值得專程前來。而下榻「虹夕諾雅 奈良監獄」的房客更享有特別禮遇，可於入住期間經由專屬通道，不限次數免費參觀；在早晚特定時段，更能獨享開放的「第三寮」一樓，於寂靜中感觸建築本質。

▲漫步保留完整的舊舍房長廊，光影交錯間傾聽建築的沉靜私語。

▲博物館引領觀者深入探索日本監獄制度演進史。





在歷史褶皺裡，與奈良風土共鳴

這不單是一間頂級飯店的誕生，更是一場將在地風土與時代風華無縫扣緊的感官體驗。星野集團極其細膩的手筆，讓奈良在地元素與百年前的明治氛圍，不著痕跡地在空間中流動。從清晨手持由奈良在地「吉野杉」原木打造的啞鈴喚醒身體，到午後在Main Lounge 內細品盛裝在 Noritake 骨瓷杯中、產自奈良月瀨地區的溫潤和紅茶；從杯盤間串起文明開化與時代演進風華的法菜饗宴，到入夜後手搖古董留聲機流淌出的摩登旋律。歷史的重量被溫柔接住，化為一處放慢節奏、感受時間流逝的幸福留白。這件舊建築改裝作品，不僅活化了國家重要文化財，更在每一處細微的感官知覺裡，為當代奢華旅宿與文化傳承的融合，定義了無可取代的美學高度。

▲融入風土設計的原木啞鈴，展現星野集團的細膩心思。





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