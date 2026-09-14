2027日本賞櫻旅遊新亮點！「橫濱GREEN×EXPO 」1000萬株花海，交通、門票攻略1次看

繼2025大阪・關西萬博後，日本下一場國際級盛會也將登場！「GREEN×EXPO 2027」橫濱國際園藝博覽會將於2027年3月19日至9月26日舉行，為期192天，地點位於神奈川縣橫濱市舊上瀨谷通信設施。這場國際園藝盛會將集結約1000萬株花與綠，開幕初期更預計有約40種、600棵櫻花盛開，想安排2027年日本賞花、親子或東京近郊自由行，都可以提前把橫濱列入行程。

GREEN×EXPO 2027何時舉行？在哪裡？

GREEN×EXPO 2027正式名稱為「2027年國際園藝博覽會」，展期為2027年3月19日至9月26日，會場位於橫濱市旭區、瀨谷區一帶的舊上瀨谷通信設施。這場博覽會屬於A1最高等級的國際園藝博覽會，並獲得國際園藝生產者協會（AIPH）認可及世界博覽會與展覽會國際局（BIE）認定，官方預估付費入場人數將超過1000萬人。

會場原本是約242公頃的舊上瀨谷通信設施，2015年由美軍返還橫濱市。由於過去長期受到土地利用限制，當地仍保有農地、緩坡草地、谷地地形，以及相澤川、和泉川源流等自然環境。這次博覽會將利用原有地景，打造約100公頃的博覽會區域，其中實際會場約80公頃。

1000萬株花海＋600棵櫻花是什麼？

GREEN×EXPO 2027最大的亮點，就是整個會期都會隨季節變換花景。官方規劃約1000萬株花與綠，讓旅客從春季一路到夏季、秋季，都能看到不同花卉與自然景觀。

其中最值得鎖定的是開幕初期的櫻花季。官方規劃約40種、600棵櫻花，預計在2027年3月至4月陸續進入花期，包括河津櫻、染井吉野、八重紅枝垂等不同品種。對於想安排2027年日本賞櫻旅行的旅客來說，可以將GREEN×EXPO 2027列入東京、橫濱近郊賞櫻行程。

5大Village怎麼玩？花卉之外還有這些看點

GREEN×EXPO 2027並非單純的大型花展，會場規劃5大Village，包括Urban GX Village、Craft Village、Farm & Food Village、Kids Village及SATOYAMA Village。

Urban GX Village聚焦綠色社會與最新科技；Craft Village介紹日本傳統工藝；Farm & Food Village從農業與飲食探索健康生活；Kids Village以親子自然教育為主；SATOYAMA Village則呈現日本里山與自然共生的生活方式。

因此除了賞花拍照，也很適合親子旅遊、自然生態、園藝、日本文化及永續旅遊愛好者安排一日行程。

GREEN×EXPO 2027門票多少錢？交通怎麼去？

GREEN×EXPO 2027目前已公布票券資訊，1日券早鳥價格為成人4,900日圓、12至17歲3,000日圓、4至11歲1,400日圓，早鳥票販售至2027年3月18日；另外也有通期Pass、夏Pass等票種。入場除了購票之外，還需要預約實際參觀日期與時間。

交通方面，前往GREEN×EXPO 2027會場主要可搭乘接駁巴士，從相鐵線瀨谷站、相鐵線三境站、東急田園都市線南町田Grandberry Park站，以及JR橫濱線十日市場站出發，皆有接駁巴士前往會場。

其中瀨谷站距離會場約2公里，接駁車車程約10分鐘；三境站約4公里、車程約15分鐘；南町田Grandberry Park站約4公里、車程約15分鐘；十日市場站約6公里、車程約20分鐘。

4座車站的接駁巴士票價統一為成人單程200日圓、兒童100日圓，接駁巴士採預約制，預計2026年9月18日起開放來場日時及接駁巴士預約。由於會場位於橫濱市郊的舊上瀨谷通信設施，並非傳統橫濱市中心景點，因此從東京或橫濱市區出發的旅客，建議預留交通與接駁時間。

對計畫2027年春季前往日本的旅客來說，GREEN×EXPO 2027不只是國際園藝博覽會，也可直接安排進東京、橫濱近郊自由行。尤其想賞櫻、拍花海，又想體驗日本園藝文化與自然景觀，2027年3月至4月的展期初段將是值得鎖定的旅遊時段。

GREEN×EXPO 2027旅遊懶人包

活動名稱：GREEN×EXPO 2027／2027年國際園藝博覽會

活動日期：2027年3月19日至9月26日

活動地點：日本神奈川縣橫濱市舊上瀨谷通信設施

展期：192天

活動網址：https://expo2027yokohama.or.jp/

主題：「幸せを創る明日の風景」

花卉規模：約1000萬株花與綠

櫻花亮點：約40種、600棵櫻花

會場規模：約100公頃，實際會場約80公頃

1日券成人：早鳥4,900日圓

1日券12～17歲：3,000日圓

1日券4～11歲：1,400日圓

接駁巴士：成人200日圓、兒童100日圓／單程

主要接駁站：瀨谷站、三境站、南町田Grandberry Park站、十日市場站

5大展區：Urban GX Village、Craft Village、Farm & Food Village、Kids Village、SATOYAMA Village

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