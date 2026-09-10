快訊

拖5年就免繳？新竹男收10年前欠稅通知傻眼 符合1條件最長可追15年

年輕人為什麼不想生了？當父母的代價愈來愈高「不婚不生」正在抗議中

習近平的「江式遺產」？解讀高調紀念江澤民的政治涵義

搭新幹線轉特急去泡湯！兵庫千年溫泉小鎮交通、住宿、美食完全指南

聯合新聞網／ KKday旅遊生活誌
圖片來源：Shutterstock
圖片來源：Shutterstock

【文・KKday旅遊生活誌】

搭乘列車前往兵庫縣，造訪這座擁有近1300年歷史的溫泉小鎮，已成為許多旅客赴關西自由行的必備行程。城崎溫泉因其獨特的溫泉文化與豐富的美食特產而聞名，搭配新幹線便利的交通路線，讓遊客能輕鬆安排跨城市的溫泉巡禮。

從各地前往的交通路線

圖片來源：Shutterstock
圖片來源：Shutterstock

若從東京出發，可先搭乘「JR新幹線希望號」前往京都站，轉乘「特急城崎」抵達目的地，整體交通時間約4小時40分鐘。來自名古屋的旅客則搭「東海道新幹線」到京都站，再轉乘特急列車，車程約3小時左右。相較之下，從大阪出發最為便利，直接搭乘「特急白鸛號」即可直達，無需轉乘，車程約2小時40分鐘，是最快捷的選項。

七座各具特色的公共浴池

圖片來源：Shutterstock
圖片來源：Shutterstock

這座溫泉小鎮最吸引人的莫過於七座獨特的外湯。最古老的鴻之湯相傳因僧人目睹白鸛在泉水中療癒傷口而被發現，據說能帶來長壽與美好婚姻的祝福。曼陀羅之湯則是高僧誦經千日後湧出的靈泉，以露天的柏木桶浴聞名，傳說可保佑生意興隆。禦所之湯為七大外湯中最新最大的設施，以皇宮為原型打造優雅的露天浴池，被譽為「美人湯」能帶來愛情良緣。

建築外觀如歌舞伎劇場的一之湯由天然巨石洞打造，被稱為天下第一溫泉，能開運招福。規模最小的柳湯則以純粹的木色和日式經典設計打造室內環境，據傳可保佑女性懷孕順利。地藏湯因源頭發現的地藏菩薩像命名，視為拯救蒼生之泉，2樓備有家庭浴池深受當地人喜愛。里之湯則位於火車站旁，配備日式與羅馬式浴池變化。

品嚐在地美食

抵達後不容錯過的還有地方特色料理。自大正時代創立的大黑屋，善以新鮮蟹肉製作散壽司、盒壽司與蟹丼飯，甚至將清甜蟹肉融入蕎麥麵與烏龍麵中。但馬牛肉作為日本頂級和牛品種，細膩的油花均勻分佈，「IRORI DINING三國」專門以牛排、壽喜燒、涮涮鍋等形式呈現其鮮美風味。此外，三代傳承的皿蕎麥甚兵衛以傳統工法製作石蕎麥麵，用五個小皿盛裝搭配多樣辛香料與配菜，讓食客自由組合出喜愛的口味。

溫泉旅宿體驗

多家溫泉飯店提供舒適的住宿選擇。川口屋城崎河濱酒店以高性價比著稱，提供日式榻榻米房間、接駁服務與精緻日式定食。しののめ荘由兩棟木造建築組成，內有岩浴池與竹浴池，冬季供應新鮮松葉蟹與但馬牛。月之Shizuku位置隱密，設有私人露天溫泉，為追求靜謐旅客的理想選擇。位於河畔的朝霧莊提供河景套房，餐食亦獲旅客一致好評。

延伸閱讀>>日本新幹線訂票攻略》2026日本鐵路買票/訂位/取票/時刻表/路線圖

想玩出專屬於自己的旅行，看更多旅遊攻略《KKday旅遊生活誌》

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」

溫泉 美食 名古屋

KKday旅遊生活誌

追蹤

相關新聞

搭新幹線轉特急去泡湯！兵庫千年溫泉小鎮交通、住宿、美食完全指南

搭乘列車前往兵庫縣，造訪這座擁有近1300年歷史的溫泉小鎮，已成為許多旅客赴關西自由行的必備行程。城崎溫泉因其獨特的溫泉文化與豐富的美食特產而聞名，搭配新幹線便利的交通路線，讓遊客能輕鬆安排跨城市的溫泉巡禮。

中國遊客掐頸富士山天鵝擺拍 挨轟後急刪貼文改口稱AI合成

兩名中國女性遊客在日本富士山山中湖畔追逐並徒手捕捉野生天鵝的照片，近日在網路上瘋傳，其中一人更掐住天鵝頸部並吊在半空中。...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。