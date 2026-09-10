搭新幹線轉特急去泡湯！兵庫千年溫泉小鎮交通、住宿、美食完全指南

【文・KKday旅遊生活誌】

搭乘列車前往兵庫縣，造訪這座擁有近1300年歷史的溫泉小鎮，已成為許多旅客赴關西自由行的必備行程。城崎溫泉因其獨特的溫泉文化與豐富的美食特產而聞名，搭配新幹線便利的交通路線，讓遊客能輕鬆安排跨城市的溫泉巡禮。

從各地前往的交通路線

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若從東京出發，可先搭乘「JR新幹線希望號」前往京都站，轉乘「特急城崎」抵達目的地，整體交通時間約4小時40分鐘。來自名古屋的旅客則搭「東海道新幹線」到京都站，再轉乘特急列車，車程約3小時左右。相較之下，從大阪出發最為便利，直接搭乘「特急白鸛號」即可直達，無需轉乘，車程約2小時40分鐘，是最快捷的選項。

七座各具特色的公共浴池

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這座溫泉小鎮最吸引人的莫過於七座獨特的外湯。最古老的鴻之湯相傳因僧人目睹白鸛在泉水中療癒傷口而被發現，據說能帶來長壽與美好婚姻的祝福。曼陀羅之湯則是高僧誦經千日後湧出的靈泉，以露天的柏木桶浴聞名，傳說可保佑生意興隆。禦所之湯為七大外湯中最新最大的設施，以皇宮為原型打造優雅的露天浴池，被譽為「美人湯」能帶來愛情良緣。

建築外觀如歌舞伎劇場的一之湯由天然巨石洞打造，被稱為天下第一溫泉，能開運招福。規模最小的柳湯則以純粹的木色和日式經典設計打造室內環境，據傳可保佑女性懷孕順利。地藏湯因源頭發現的地藏菩薩像命名，視為拯救蒼生之泉，2樓備有家庭浴池深受當地人喜愛。里之湯則位於火車站旁，配備日式與羅馬式浴池變化。

品嚐在地美食

抵達後不容錯過的還有地方特色料理。自大正時代創立的大黑屋，善以新鮮蟹肉製作散壽司、盒壽司與蟹丼飯，甚至將清甜蟹肉融入蕎麥麵與烏龍麵中。但馬牛肉作為日本頂級和牛品種，細膩的油花均勻分佈，「IRORI DINING三國」專門以牛排、壽喜燒、涮涮鍋等形式呈現其鮮美風味。此外，三代傳承的皿蕎麥甚兵衛以傳統工法製作石蕎麥麵，用五個小皿盛裝搭配多樣辛香料與配菜，讓食客自由組合出喜愛的口味。

溫泉旅宿體驗

多家溫泉飯店提供舒適的住宿選擇。川口屋城崎河濱酒店以高性價比著稱，提供日式榻榻米房間、接駁服務與精緻日式定食。しののめ荘由兩棟木造建築組成，內有岩浴池與竹浴池，冬季供應新鮮松葉蟹與但馬牛。月之Shizuku位置隱密，設有私人露天溫泉，為追求靜謐旅客的理想選擇。位於河畔的朝霧莊提供河景套房，餐食亦獲旅客一致好評。

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