點亮萬盞燭光！ 江之島「湘南燭光節」10000盞蠟海點亮夜空

【旅奇傳媒/責任編輯-陳品樺】除了夕陽美景，夜幕低垂後的浪漫氛圍更是令人流連忘返！日本神奈川縣江之島上的山頂植物園「塞繆爾科金花園」將於10/10-11/03舉辦全日本最大規模的燭光盛事－「湘南燭光節 2026」。預計將有10,000盞溫暖的燭光點亮江之島，絕對是今年秋季到神奈川旅遊不可錯過的行程。

▲絢麗燈海的點燃與熄滅皆為人工完成。圖：江ノ島電鉄株式会社／提供

「湘南燭光節」的核心亮點，莫過於整座園區內盛大鋪展的10,000盞燭光。不同於一般的電子燈飾，這裡的每尊燭光都是由當地志工與工作人員每天手動點燃與熄滅，充滿溫情。漫步在彩色燭光的海洋中，感受海風微微吹拂、光影隨之搖曳，場面極具儀式感與療癒身心。

以湘南與江之島為故事背景的知名動畫《青春豬頭少年》系列，因應最新劇場版將在10/16於日本上映，今年特別與「湘南燭光節」展開重磅聯動！園區內不僅設置專屬造型燭光，且凡於活動期間入場的旅客，有機會獲得限量原創聯名周邊，粉絲們千萬別錯過這個難得的聖地巡禮機會！

▲現場有 DIY 體驗，製作專屬的燭光回憶。圖：江ノ島電鉄株式会社／提供

除了賞燈，現場還提供豐富的 DIY 體驗，旅客可以繪製屬於自己的燭光杯，作品還能選擇展示在園區內，與萬盞燭光一同閃耀；或是使用往年活動留下的舊蠟進行循環再造，兼具環保並打造獨一無二的手作蠟燭。

在主活動開跑前，10/07-10/09還會在 JR藤澤車站北口「SUNPEARL 廣場」舉辦前導點燈活動，讓通勤與遊客提前感受秋夜的溫馨氣氛。

◉ 「湘南燭光節 2026」活動資訊

．日期：2026/10/10（六）~11/03（二）

．點燈時間：17:00~20:00（週六、日及國定假日延長至21:00）

．地點：江之島塞繆爾科金花園

．交通：小田急電鐵江之島線「片瀨江之島站」，步行約20分鐘

．門票：17:00前免費入園；17:00後大人500日圓、兒童250日圓

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