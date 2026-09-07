可以住的「精靈球」！ 《Pokémon Sleep》北海道巨型精靈球飯店 9／15全貌公開、入住資格限定開抽
把自已當寶可夢！ 人氣睡眠手遊《Pokémon Sleep》宣布攜手日本以先鋒建築聞名的住宿品牌 NOT A HOTEL，在北海道壯闊的大自然中打造實體「Poké Ball-Themed Hotel（可以住的精靈球）」。
整棟建築直接化身「巨型紅白球」
不同於以往常見的角色玩偶擺設或壁貼主題房，這次雙方直接把經典道具實體化，以「精靈球對寶可夢而言是最安心的歸宿」為出發點，NOT A HOTEL 運用招牌的建築工藝與科技，讓一顆巨大的紅白精靈球赫然佇立在北海道山野間，打造高質感睡眠的空間。
然而，住進精靈球內部究竟是什麼模樣？房內會提供哪些呼應睡眠遊戲的專屬巧思？目前官方對室內格局、設施與確切座落地點依然三緘其口，僅以「北海道某處」維持高度神秘感。
全預約制也不開放！想入住只能鎖定「限定抽選」
先別急著查房價，因為這座精靈球旅宿並非一般對外營業的商業飯店，既不開放常態訂房，活動期間也完全不對外開放一般民眾參觀。唯一的入住機會只有參加官方舉辦的限定企劃，幸運中選者才能拿到鑰匙。
建築的完整內部面貌與詳細報名辦法，預計將於2026年9月15日在活動特設網站全面公開。想體驗當一晚寶可夢、在北海道山林沉沉入睡的粉絲，鬧鐘務必先設定起來！
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