東京近郊全包式渡假村選這裡！搭配日本樂天旅遊購物節享優惠

【旅奇傳媒/責任編輯-黃千珮】隨著台灣人赴日旅遊的經驗越來越豐富，「深度定點」與「體驗在地休閒」已成為最新主流。

日本訂房網站之一的 Rakuten 樂天旅遊台灣總經理陳忠豪指出：「我們觀察到，台灣人對於『像日本人一樣玩日本』的渴望越來越深。今年夏天日本各地破紀錄的高溫，不僅讓赴日旅遊的台灣旅客大喊吃不消，日本當地家庭在規劃暑假旅遊時，也同樣將在地氣溫變化納入考量。為了讓台灣旅客能參考最道地的日式避暑假期，我們透過日本國內的訂房數據分享旅遊趨勢，希望能將如當地人一般的旅遊體驗帶給台灣旅客。」

▲今夏日本旅客票選第三名的「全包式住宿」－「八岳風花飯店」戶外露臺楓紅似火，旅客可一覽壯麗山梨八岳山景。 圖：Rakuten 樂天旅遊／提供

日本家庭客首選！炎夏高溫，助長「全包式度假村」預訂年增1.4倍

能一次滿足住房、全日餐飲需求、旅遊體驗安排與多元設施內活動的「全包式住宿」近年來持續受到日本旅客歡迎。同時，日本提供這類套裝服務的旅宿數量，也比往年多約1.2倍。根據「Rakuten 樂天旅遊」針對日本國內訂房今年7至8月間的數據，預訂晚數較去年同期強勢成長超過1.4倍，且主力是「帶小孩的家庭」，其次則為情侶。

日本旅客首選「全包式住宿」—「伊東聚樂酒店」客房備有觀景浴池，旅客可在泡湯時欣賞靜岡伊東市區璀璨夜景。圖：Rakuten樂天旅遊／提供

分析這波趨勢的成因之一，是由於面對持續高溫，「全包式住宿」讓旅客無須擔憂天氣變化，且各項費用已提前包含在房價內，對預算敏感、交通安排較費力的家庭客而言是安心的旅遊計畫。

而在關東地區中（茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、東京都、神奈川）及鄰近的山梨和靜岡，提供「全包服務」且日本旅客評價最高分的前五名依序為：伊東聚樂酒店（靜岡）、燒津溫泉燒津大飯店（靜岡）、八岳風花飯店（山梨）、大洗飯店（茨城）、鬼怒川溫泉三日月日光飯店（栃木）。

今夏日本旅客首選的「全包式住宿」：「伊東聚樂酒店」提供桌球室、桌遊區等休閒空間。此外，飯店還提供成人和兒童均可參加的活動，包括：手工皂製作、季節性主題手工藝、日式傳統工藝水引製作、編織和著色。設置兩座大浴場可盡情享受利用伊東溫泉豐富湧泉的溫泉浴，晚餐則以當地食材烹調，還有酒水無限供應與現場演奏。

▲日本旅客首選「全包式住宿」－「伊東聚樂酒店」餐點選用道地食材烹調，呈現獨屬伊豆的特色風味。 圖：Rakuten 樂天旅遊／提供

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