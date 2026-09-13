新潟景點｜清津峽溪谷隧道，日本三大峽谷水鏡倒影、門票與參觀攻略

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新潟清津峽是日本三大峽谷之一，清津峽溪谷隧道經藝術改造後，最知名的就是Panorama Station水鏡倒影。跟著貪吃鬼熊熊實際走一趟，整理清津峽門票、營業時間、預約方式與參觀重點，也分享親眼看到峽谷後的真實感受。

文章前言

這趟新潟自由行，熊熊也安排了不少人來新潟旅遊會去的清津峽。出發前在網路上看過很多照片，其中最常出現的就是隧道盡頭那片水鏡倒影，峽谷景色映在水面上，確實很容易讓人想親自來看看。

實際來到清津峽溪谷隧道，從入口一路往裡面走，途中可以從幾個觀景空間欣賞不同角度的峽谷，最後才會抵達大家最熟悉的Panorama Station。這趟走完之後，熊熊覺得清津峽跟原本在網路照片上看到的感覺還真的不太一樣。

至於現場到底有沒有照片那麼漂亮？清津峽值得特別安排一趟嗎？這篇就帶大家一起走進去看看，也順便分享熊熊實際走完一趟後的感想。

清津峽溪谷隧道｜走進日本三大峽谷之一

清津峽位在新潟縣十日町市，與富山黑部峽谷、三重縣大杉谷並列為日本三大峽谷。現在大家來到這裡，主要會走進全長約750公尺的清津峽溪谷隧道（清津峡渓谷トンネル），不用真的走在峽谷裡，也能從隧道中的觀景空間欣賞清津川與兩側岩壁。

熊熊原本以為進來就是一路走隧道看峽谷，實際走進去才發現還滿有意思的。隧道裡保留比較昏暗的環境，中途還會經過不同設計的空間，像照片中整片紅色燈光的區域就很有辨識度，跟外面的自然景色完全是兩種感覺。

清津峽溪谷隧道後來也成為「大地藝術祭 越後妻有藝術三年展」的作品之一，由MAD Architects以Tunnel of Light重新打造，把原本單純欣賞峽谷的隧道加入藝術設計，也讓現在的清津峽不只是看山壁與溪谷，沿路本身就是參觀的一部分。

清津峽溪谷隧道｜沿途觀景窗看峽谷風景

走進清津峽溪谷隧道後，沿途設有幾個觀景空間，可以直接從洞口往外看清津川與兩側岩壁。熊熊覺得這種方式還滿特別，不需要走在山路上，從隧道裡就能看到不同角度的清津峽。

從熊熊拍的照片也能看到，岩壁幾乎就在眼前，底下則是清津川一路穿過峽谷，部分山壁還能看到一層一層的岩石紋理。隨著走到不同觀景位置，看到的峽谷角度也會跟著改變。不過實際站在現場看完，熊熊自己倒沒有網路照片帶來的那種震撼感（笑）。如果單純比較天然峽谷景觀，我個人反而覺得台灣花蓮的太魯閣國家公園更加壯觀。

但清津峽比較不同的地方，是把峽谷景色、隧道與藝術作品放在同一條參觀路線裡，所以這趟真正讓熊熊留下深刻印象的，反而是繼續往裡面走之後看到的那片水鏡。

Panorama Station 水鏡｜清津峽最經典的拍照畫面

一路走到清津峽溪谷隧道最深處，就是照片中最常看到的 Panorama Station 水鏡。半圓形洞口直接框住外面的清津峽景色，地面鋪上一層淺淺的水，天氣與光線配合時，山壁、天空和人影都會倒映在水面上，上下幾乎連成完整的一幅畫。

實際站在這裡，熊熊反而覺得這個畫面比前面單純欣賞峽谷更有記憶點。大家也會沿著水池邊緣慢慢走到洞口前拍照，只要抓好位置，就能拍出人物剪影搭配水鏡倒影的效果。

不過想拍到網路上那種完全沒有其他遊客的空景，就真的要看運氣了（笑）。熊熊這次現場同樣不少人，倒也不用為了一張照片等太久，順著現場人潮慢慢拍，還是能留下清津峽最具代表性的畫面。

清津峽門票｜票價與營業時間整理

準備前往清津峽溪谷隧道之前，門票與營業時間可以先確認一下。清津峽目前採旺季、淡季不同票價，熊熊把官方資訊整理如下：

旺季｜4月21日～11月20日

成人（高中生以上）¥1,200

小學生、國中生 ¥500

淡季｜11月21日～4月20日

成人（高中生以上）¥1,000

小學生、國中生 ¥400

未就學兒童免費；符合官方規定並持有相關身心障礙手冊者也可免費入場。部分人潮較多的日期會改採事前預約制，這類日期現場不販售入坑券，所以安排清津峽行程前，熊熊建議還是先到官方網站確認最新公告，比較不會白跑一趟。

清津峽值得去嗎？｜熊熊實際走完的感想

清津峽本身是日本三大峽谷之一，也是國家指定的名勝及天然紀念物，再加上清津峽溪谷隧道經過藝術改造，現在看到的已經不只是自然景觀，而是把峽谷與 Tunnel of Light 結合在一起的旅遊景點。

不過如果問熊熊實際走完會不會想再來一次？我的答案應該是：來過一次就可以了（笑）。

出發前看網路上的照片，對清津峽其實滿期待，真正站在觀景台看著兩側岩壁與清津川，景色確實漂亮，但沒有原本想像中那麼震撼。如果單純比較峽谷本身帶給我的感受，熊熊還是覺得台灣花蓮的太魯閣國家公園更加壯觀。

反而這趟讓我最有印象的，是一路走過不同設計的隧道空間，最後抵達Panorama Station，親眼看到水鏡把整個洞口與峽谷倒映下來的畫面。如果第一次來新潟旅遊，清津峽還是可以安排進行程親自走走看；至於會不會跟熊熊一樣覺得去過一次就好，就留給大家自己看完再決定啦。

清津峽紀念章｜門票背面別忘了蓋章留念

參觀清津峽溪谷隧道時，門票先別急著收起來，翻到背面就是紀念章的蓋章位置。現場準備了不同圖案的清津峽紀念章，熊熊這次當然也沒有錯過，直接把兩張門票都蓋好蓋滿（笑）。除了清津峽峽谷景色，也有可愛的圖案，門票上還會留下參觀日期。逛完清津峽不只帶回照片，連門票都變成這趟旅行的小紀念，喜歡收集日本紀念章的人記得別漏掉。

清津峽 FAQ｜第一次去常見問題

Q2：清津峽需要事先預約嗎？

一般日期可直接前往，不過部分人潮較多的日期可能採事前預約制，且現場不一定販售入坑券。安排清津峽自由行前，建議先確認官方最新預約資訊。

Q3：清津峽溪谷隧道走完需要多久？

隧道全長約750公尺，官方建議往返約30～40分鐘。如果想在沿途觀景空間停留，加上Panorama Station水鏡拍照，建議多預留一些時間會比較充裕。

Q4：清津峽最有名的水鏡在哪裡？

就在清津峽溪谷隧道最深處的Panorama Station。半圓形洞口搭配地面的淺水池，可以將外面的峽谷與人物倒映在水面上，也是清津峽最具代表性的拍照位置。

Q5：清津峽值得去嗎？

如果第一次到新潟旅遊，熊熊覺得可以安排一次，除了欣賞清津峽，也能看看Tunnel of Light藝術空間與水鏡。不過以熊熊自己的感受來說，天然峽谷本身沒有預期中震撼，反而是隧道藝術與最後的水鏡讓我印象更深。

清津峡渓谷トンネル

電話 +81-025-763-4800

地址 〒949-8433 新潟県十日町市小出癸2119-2

營業時間 3～11月 08:30～17:00（最後入場16:30）

營業時間 12～2月 09:00～16:00（最後入場15:30）

官網

文章來源：貪吃鬼熊熊－美食/攝影/旅遊 FB：貪吃鬼熊熊 旅遊/美食/攝影

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