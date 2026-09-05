2026首波日本紅葉前線出爐！ 楓葉預計9/21開始「紅」起來啦

【旅奇傳媒/責任編輯-陳品樺】日本今年「紅葉前線」已正式公佈首波預測，筆記起來規劃賞楓之旅！日本氣象株式會社於09/02發表，全日本最早出現楓紅的北海道「大雪山旭岳」，預計於09/21起轉紅，宣告日本楓葉季正式由北向南展開。由於今年夏季全球氣溫持續偏高、秋季氣溫預計也較往年略高，楓葉最佳觀賞期普遍與往年持平或略偏晚。

| 北海道：9月中旬～11月上旬

▲北海道札幌市「定山溪溫泉」今年楓葉最佳觀賞期為10月中旬~10月下旬。 圖：shutterstock／提供

幅員廣大的北海道，今年楓葉最佳觀賞期山區與往年相當、平地略晚，預計在9月中旬~11月上旬。賞楓名所包括最早楓紅的道北上川町「大雪山旭岳」、道央札幌市「定山溪溫泉」以及道南七飯町「大沼國立公園」等。入秋北國體感漸涼，正是旅遊最舒服的季節。

| 東北：10月上旬～11月下旬

▲青森縣「奧入瀨溪流」今年楓葉最佳觀賞期為10月下旬～11月中旬。 圖：shutterstock／提供

東北地區今年楓葉最佳觀賞期與往年相當，預計在10月上旬~11月下旬。依傍潺潺溪流欣賞楓景，宛如一幀幀美麗山水畫，賞楓名所包括青森縣「奧入瀨溪流」、宮城縣大崎市「鳴子峽」、岩手縣一關市「猊鼻溪」等。

| 中部：9月下旬～12月上旬

▲富山縣立山黑部「室堂」今年楓葉最佳觀賞期為9月下旬~10月上旬。 圖：shutterstock／提供 ▲富山縣立山黑部「室堂」今年楓葉最佳觀賞期為9月下旬~10月上旬。 圖：Shutterstock／提供

中部地區包含富士山周邊、甲信越及北陸，今年楓葉最佳觀賞期較往年略晚，預計在9月下旬~12月上旬。楓葉與高山絕景、湖光山色互相輝映，賞楓名所包括富山縣立山黑部「室堂」、山梨縣河口湖北岸「楓葉迴廊」、長野縣松本市「上高地」等。

| 關東：10月上旬～12月上旬

▲栃木縣日光市「中禪寺湖」今年楓葉最佳觀賞期為10月中旬~11月上旬。 圖：Shutterstock／提供

關東地區今年楓葉最佳觀賞期與往年相當，預計在10月上旬~12月上旬。賞楓名所包括栃木縣日光市「中禪寺湖」、「伊呂波坂」；東京八王子市「高尾山」、神奈川縣鎌倉市「鶴岡八幡宮」等。不只有楓葉，金黃銀杏也是秋季不容錯過的景色。

| 關西：10月下旬～12月上旬

▲京都北野天滿宮「紅葉苑」今年楓葉最佳觀賞期為11月下旬~12月上旬。 圖：shutterstock／提供

關西地區今年楓葉最佳觀賞期與往年相當，預計在10月下旬~12月上旬。紅葉與木造寺院、朱紅鳥居交織出禪意與浪漫，賞楓名所包括京都「嵐山」、「清水寺」、「北野天滿宮」，以及大阪「勝尾寺」等。

| 山陰山陽：10月下旬～12月上旬

▲鳥取縣西部「大山」今年楓葉最佳觀賞期為10月下旬~11月上旬。 圖：／©鳥取県 提供

山陰山陽地區今年楓葉最佳觀賞期與往年相當，預計在10月下旬~12月上旬。賞楓名所大多散發著寧靜、悠閒且大氣的氛圍，包括廣島縣宮島「嚴島神社」、鳥取縣西部「大山」、島根縣安來市「足立美術館」等。

| 九州：10月下旬～12月中旬

▲大分縣「九重夢大橋」今年楓葉最佳觀賞期為10月下旬~11月中旬。 圖：shutterstock／提供

九州地區今年楓葉最佳觀賞期較往年略晚，預計在10月下旬~12月中旬。賞楓名所包括九州宮崎縣「高千穗峽」、佐賀縣武雄市「御船山樂園」、九州大分縣「九重夢大橋」等，可以看到楓紅與火山地貌交織的景色，搭配溫泉之旅也是秋天熱門選擇。

| 四國：11月上旬～12月中旬

▲香川縣小豆島「寒霞溪」今年楓葉最佳觀賞期為11月上旬~11月下旬。 圖：shutterstock／提供

四國地區今年楓葉最佳觀賞期與往年相當，預計在11月上旬~12月中旬。徜徉在大自然鬼斧神工之下，紅葉將山谷、懸崖染成紅黃相間的豪邁景緻，賞楓名所包括德島縣三好市「祖谷葛藤橋」、香川縣小豆島「寒霞溪」與高松市「栗林公園」等。

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