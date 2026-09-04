快訊

E軍突起？31位候選人MBTI「僅7位I人」 揭密南北性格分水嶺

防血糖飆升「飯後散步10分鐘就夠」醫揭正確散步時間和速度

MLB／睽違一個月 費爾柴德再被水手隊拉上大聯盟！

日本環球影城「台灣學生專屬優惠套票」首登場！現省3千日圓 秋季賞楓、畢旅都適合

旅奇傳媒／ 旅奇傳媒 TR Omnimedia
圖／星野集團提供
圖／星野集團提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】看準學生族群普遍重視旅遊價格，同時主題樂園也是年輕旅客赴日旅遊的人氣景點，Klook 與「日本環球影城」攜手，獨家推出「日本環球影城學生價」，為台灣市場首度推出的學生專屬套票，即日起至12/31限量5,000份開賣，售完為止。套票約享原價8折、現省日幣3千円（約台幣600元），一次獲得日本環球影城1日券、無敵星爆米花桶或能量手環，及關西樂享周遊券。

▲日本環球影城「航海王盛夏劇場2026」包含精彩的劇場秀、主題美食和周邊商品等。　圖：Klook／提供
▲日本環球影城「航海王盛夏劇場2026」包含精彩的劇場秀、主題美食和周邊商品等。　圖：Klook／提供

適逢秋季賞楓、畢業旅行及年底連假出遊旺季，中秋、雙十、光復節及行憲紀念日接力登場，加上9至12月「日本環球影城」有多項期間限定活動，從萬聖節、「開業25週年」、「任天堂5週年」到《航海王》及《葬送的芙莉蓮》等話題內容一次集結，讓學生族群可以趁著秋冬或連假出遊，與好友暢玩園區限定體驗與大阪熱門景點。

▲慶祝「超級任天堂世界5週年」，園區內佈滿紀念裝飾。　圖：Klook／提供
▲慶祝「超級任天堂世界5週年」，園區內佈滿紀念裝飾。　圖：Klook／提供

學生專屬套票約8折價　玩遍日本環球影城與大阪景點

此次 Klook 推出的「日本環球影城學生專屬方案」，學生可以日幣11,800円（約台幣2,300元）入手原價日幣14,800円的套票，包含「日本環球影城1日券」，以及深受學生喜愛、適合拍照打卡的「超級任天堂世界5週年」限定無敵星爆米花桶或能量手環，另搭配「關西樂享周遊券」，可暢遊 HARUKAS 300展望台、大阪空庭溫泉等知名景點，約8折價一次滿足樂園與大阪市區旅遊需求。

本次優惠為台灣 Klook 用戶限定，開放台灣國中以上至大專院校學生購買，持有效學生證即可享學生專屬價格。學生於預訂時須確認符合學生資格，並於到訪當日攜帶有效學生身分證明，以供現場依實際情況進行資格核查。

值得一提的是，本次學生套票價格為固定價格，不受「日本環球影城」自即日起的一般門票浮動機制影響，但實際台幣金額則依旅客下單當下匯率換算，讓學生可以更輕鬆掌握旅遊預算。

▲日本環球影城「萬聖驚魂夜」迎來15週年。　圖：Klook／提供
▲日本環球影城「萬聖驚魂夜」迎來15週年。　圖：Klook／提供

年底五大話題活動齊聚　從萬聖節到芙莉蓮、航海王通通有

今年9至12月前往「日本環球影城」，除了可以搭配秋季賞楓行程，還有五大年度話題活動值得關注！如年底最大亮點之一「萬聖驚魂夜」迎來15週年，09/11-11/08登場，歷年最多僵屍大軍全面出動，並推出全新《Resident Evil Requiem》深淵絕境等恐怖體驗，特別適合喜歡刺激、與好友一起挑戰膽量的學生族群。

日本環球影城「葬送的芙莉蓮 故事巡禮～回憶之旅～」為沉浸式故事體驗設施。　圖：Klook／提供
日本環球影城「葬送的芙莉蓮 故事巡禮～回憶之旅～」為沉浸式故事體驗設施。　圖：Klook／提供

今年也適逢「日本環球影城開業25週年」，「Discover U!!!」週年企劃一路延續至2027年3月，帶來限定遊行與娛樂體驗。「超級任天堂世界5週年」則一路至2027/01/11，除了5週年紀念裝飾，更有期間限定與耀西見面及紀念美食。

喜愛動漫的學生也不能錯過「航海王盛夏劇場2026」，一路登場至11/19，包含劇場秀、故事乘車遊、主題美食和周邊商品。而「葬送的芙莉蓮 故事巡禮～回憶之旅～」則延續至2027/01/11，透過沉浸式故事體驗帶領旅客走進芙莉蓮的世界。

趁著「日本環球影城」多項期間限定活動同時登場，再搭配 Klook 獨家「日本環球影城學生價」方案，旅客不妨把握機會，以更優惠的價格將最高人氣樂園體驗與大阪行程一次搜集！

提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

賞楓 環球影城 關西

旅奇傳媒 TR Omnimedia

追蹤

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

相關新聞

虎航旅客限定！岩手花卷「觀光計程車半價」優惠

【旅奇傳媒/日本部報導】計畫前往日本岩手縣旅遊的旅客，現在可善用台灣虎航直飛航班，搭配專屬的「觀光計程車」優惠，輕鬆暢遊花卷市。 花卷觀光協會攜手台灣虎航推出期間限定活動，凡是搭乘台灣虎航直飛「花卷機場」的旅客，於2026/09/30前預訂花卷市官方定額觀光計程車「橡果與山貓號」，輸入專屬折扣碼，即可享車資半價優惠，每人最低僅需2,000日圓起。 目前台灣虎航每週三、週六提供台灣直飛「花卷機場」的航班，旅客抵達岩手縣後，便可利用「觀光計程車」前往花卷市各大景點，省去查詢公車路線及班次的時間，也不必擔心部分景點的大眾運輸較不便利。 「橡果與山貓號」由熟悉當地路況的專業司機接送，旅客可依照停留時間及旅遊計畫，選擇一日遊或半日遊行程。午餐則由旅客自行安排，可趁機品嚐花卷市的特色美食。行程精選景點包括：宮澤賢治童話村、賢治之校、宮澤賢治紀念館及紀念碑、花卷神社、清水寺、南部杜氏傳承館、花卷溫泉鄉等地區。 ◉ 優惠詳情及預約資訊請見：「花卷市觀光協會」官方網站。 提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野 想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

日本環球影城「台灣學生專屬優惠套票」首登場！現省3千日圓 秋季賞楓、畢旅都適合

【旅奇傳媒/編輯部報導】看準學生族群普遍重視旅遊價格，同時主題樂園也是年輕旅客赴日旅遊的人氣景點，Klook 與「日本環球影城」攜手，獨家推出「日本環球影城學生價」，為台灣市場首度推出的學生專屬套票，即日起至12/31限量5,000份開賣，售完為止。套票約享原價8折、現省日幣3千円（約台幣600元），一次獲得日本環球影城1日券、無敵星爆米花桶或能量手環，及關西樂享周遊券。 適逢秋季賞楓、畢業旅行及年底連假出遊旺季，中秋、雙十、光復節及行憲紀念日接力登場，加上9至12月「日本環球影城」有多項期間限定活動，從萬聖節、「開業25週年」、「任天堂5週年」到《航海王》及《葬送的芙莉蓮》等話題內容一次集結，讓學生族群可以趁著秋冬或連假出遊，與好友暢玩園區限定體驗與大阪熱門景點。 學生專屬套票約8折價　玩遍日本環球影城與大阪景點 此次 Klook 推出的「日本環球影城學生專屬方案」，學生可以日幣11,800円（約台幣2,300元）入手原價日幣14,800円的套票，包含「日本環球影城1日券」，以及深受學生喜愛、適合拍照打卡的「超級任天堂世界5週年」限定無敵星爆米花桶或能量手環，另搭配「關西樂享周遊

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。