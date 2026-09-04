日本環球影城「台灣學生專屬優惠套票」首登場！現省3千日圓 秋季賞楓、畢旅都適合

【旅奇傳媒/編輯部報導】看準學生族群普遍重視旅遊價格，同時主題樂園也是年輕旅客赴日旅遊的人氣景點，Klook 與「日本環球影城」攜手，獨家推出「日本環球影城學生價」，為台灣市場首度推出的學生專屬套票，即日起至12/31限量5,000份開賣，售完為止。套票約享原價8折、現省日幣3千円（約台幣600元），一次獲得日本環球影城1日券、無敵星爆米花桶或能量手環，及關西樂享周遊券。

▲日本環球影城「航海王盛夏劇場2026」包含精彩的劇場秀、主題美食和周邊商品等。 圖：Klook／提供

適逢秋季賞楓、畢業旅行及年底連假出遊旺季，中秋、雙十、光復節及行憲紀念日接力登場，加上9至12月「日本環球影城」有多項期間限定活動，從萬聖節、「開業25週年」、「任天堂5週年」到《航海王》及《葬送的芙莉蓮》等話題內容一次集結，讓學生族群可以趁著秋冬或連假出遊，與好友暢玩園區限定體驗與大阪熱門景點。

▲慶祝「超級任天堂世界5週年」，園區內佈滿紀念裝飾。 圖：Klook／提供

學生專屬套票約8折價 玩遍日本環球影城與大阪景點

此次 Klook 推出的「日本環球影城學生專屬方案」，學生可以日幣11,800円（約台幣2,300元）入手原價日幣14,800円的套票，包含「日本環球影城1日券」，以及深受學生喜愛、適合拍照打卡的「超級任天堂世界5週年」限定無敵星爆米花桶或能量手環，另搭配「關西樂享周遊券」，可暢遊 HARUKAS 300展望台、大阪空庭溫泉等知名景點，約8折價一次滿足樂園與大阪市區旅遊需求。

本次優惠為台灣 Klook 用戶限定，開放台灣國中以上至大專院校學生購買，持有效學生證即可享學生專屬價格。學生於預訂時須確認符合學生資格，並於到訪當日攜帶有效學生身分證明，以供現場依實際情況進行資格核查。

值得一提的是，本次學生套票價格為固定價格，不受「日本環球影城」自即日起的一般門票浮動機制影響，但實際台幣金額則依旅客下單當下匯率換算，讓學生可以更輕鬆掌握旅遊預算。

▲日本環球影城「萬聖驚魂夜」迎來15週年。 圖：Klook／提供

年底五大話題活動齊聚 從萬聖節到芙莉蓮、航海王通通有

今年9至12月前往「日本環球影城」，除了可以搭配秋季賞楓行程，還有五大年度話題活動值得關注！如年底最大亮點之一「萬聖驚魂夜」迎來15週年，09/11-11/08登場，歷年最多僵屍大軍全面出動，並推出全新《Resident Evil Requiem》深淵絕境等恐怖體驗，特別適合喜歡刺激、與好友一起挑戰膽量的學生族群。

日本環球影城「葬送的芙莉蓮 故事巡禮～回憶之旅～」為沉浸式故事體驗設施。 圖：Klook／提供

今年也適逢「日本環球影城開業25週年」，「Discover U!!!」週年企劃一路延續至2027年3月，帶來限定遊行與娛樂體驗。「超級任天堂世界5週年」則一路至2027/01/11，除了5週年紀念裝飾，更有期間限定與耀西見面及紀念美食。

喜愛動漫的學生也不能錯過「航海王盛夏劇場2026」，一路登場至11/19，包含劇場秀、故事乘車遊、主題美食和周邊商品。而「葬送的芙莉蓮 故事巡禮～回憶之旅～」則延續至2027/01/11，透過沉浸式故事體驗帶領旅客走進芙莉蓮的世界。

趁著「日本環球影城」多項期間限定活動同時登場，再搭配 Klook 獨家「日本環球影城學生價」方案，旅客不妨把握機會，以更優惠的價格將最高人氣樂園體驗與大阪行程一次搜集！

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