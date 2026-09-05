琵琶湖絕美秋季～走訪滋賀縣彥根、米原、長濱三小城

【旅奇傳媒/日本部報導】秋季造訪日本關西，除了熱門的京都、大阪與神戶之外，不妨將旅程延伸至滋賀縣，沿著琵琶湖走訪彥根市、米原市與長濱市，從歷史古城、日式庭園到紅葉參道，感受三座城市各具特色的秋日景致。

搭乘東海道新幹線，從名古屋或京都前往「米原」最快僅需一站，交通便利，也適合納入關西及中部地區的旅遊行程。展開從古城、庭園到湖畔與紅葉參道，一趟旅程即可收藏琵琶湖東岸三座城市各具特色的秋日風光。

◎自由行交通請參閱：琵琶湖3都觀光資訊網

▲長濱市「孤篷庵」。 圖：琵琶湖・近江路觀光圈活性化協議會／提供

長濱市｜雞足寺、孤篷庵

「雞足寺」是滋賀縣知名的紅葉景點，古老參道兩旁楓紅交織，落葉鋪成鮮紅地毯，形成如畫般的景致。「孤篷庵」的庭園則展現清幽雅致的氛圍，秋季紅葉為寺院增添沉穩而細膩的色彩。

彥根市｜彥根城、玄宮園

紅葉季節的國寶「彥根城」，古城建築與紅、黃色彩交織，還有機會遇見超人氣吉祥物「彥根喵」。位於城郭旁的「玄宮園」，池水、亭台與楓紅相互映襯，可從庭園眺望彥根城天守，呈現典雅的日式秋景。

▲彥根市「玄宮園」。 圖：琵琶湖・近江路觀光圈活性化協議會／提供

▲國寶「彥根城」紅葉。 圖：琵琶湖・近江路觀光圈活性化協議會／提供

米原市｜德源院、三島池

歷史悠久的「德源院」，以幽靜雅致的回遊式庭園聞名。秋季楓葉染紅庭園，搭配寺院建築與石景，展現沉靜的日式風情。「三島池」則以伊吹山為背景，天氣晴朗時可欣賞山景、池面與秋色交織的自然風光。

▲米原市「德源院」。 圖：琵琶湖・近江路觀光圈活性化協議會／提供

▲米原市三島池。 圖：琵琶湖・近江路觀光圈活性化協議會／提供

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