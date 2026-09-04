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虎航旅客限定！岩手花卷「觀光計程車半價」優惠

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目前台灣虎航每週三、週六，提供台灣直飛「花卷機場」的航班。　圖：岩手縣／提供
目前台灣虎航每週三、週六，提供台灣直飛「花卷機場」的航班。　圖：岩手縣／提供

【旅奇傳媒/日本部報導】計畫前往日本岩手縣旅遊的旅客，現在可善用台灣虎航直飛航班，搭配專屬的「觀光計程車」優惠，輕鬆暢遊花卷市。

花卷觀光協會攜手台灣虎航推出期間限定活動，凡是搭乘台灣虎航直飛「花卷機場」的旅客，於2026/09/30前預訂花卷市官方定額觀光計程車「橡果與山貓號」，輸入專屬折扣碼，即可享車資半價優惠，每人最低僅需2,000日圓起。

目前台灣虎航每週三、週六提供台灣直飛「花卷機場」的航班，旅客抵達岩手縣後，便可利用「觀光計程車」前往花卷市各大景點，省去查詢公車路線及班次的時間，也不必擔心部分景點的大眾運輸較不便利。

「橡果與山貓號」由熟悉當地路況的專業司機接送，旅客可依照停留時間及旅遊計畫，選擇一日遊或半日遊行程。午餐則由旅客自行安排，可趁機品嚐花卷市的特色美食。行程精選景點包括：宮澤賢治童話村、賢治之校、宮澤賢治紀念館及紀念碑、花卷神社、清水寺、南部杜氏傳承館、花卷溫泉鄉等地區。

◉ 優惠詳情及預約資訊請見：「花卷市觀光協會」官方網站。

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日本環球影城「台灣學生專屬優惠套票」首登場！現省3千日圓 秋季賞楓、畢旅都適合

【旅奇傳媒/編輯部報導】看準學生族群普遍重視旅遊價格，同時主題樂園也是年輕旅客赴日旅遊的人氣景點，Klook 與「日本環球影城」攜手，獨家推出「日本環球影城學生價」，為台灣市場首度推出的學生專屬套票，即日起至12/31限量5,000份開賣，售完為止。套票約享原價8折、現省日幣3千円（約台幣600元），一次獲得日本環球影城1日券、無敵星爆米花桶或能量手環，及關西樂享周遊券。 適逢秋季賞楓、畢業旅行及年底連假出遊旺季，中秋、雙十、光復節及行憲紀念日接力登場，加上9至12月「日本環球影城」有多項期間限定活動，從萬聖節、「開業25週年」、「任天堂5週年」到《航海王》及《葬送的芙莉蓮》等話題內容一次集結，讓學生族群可以趁著秋冬或連假出遊，與好友暢玩園區限定體驗與大阪熱門景點。 學生專屬套票約8折價　玩遍日本環球影城與大阪景點 此次 Klook 推出的「日本環球影城學生專屬方案」，學生可以日幣11,800円（約台幣2,300元）入手原價日幣14,800円的套票，包含「日本環球影城1日券」，以及深受學生喜愛、適合拍照打卡的「超級任天堂世界5週年」限定無敵星爆米花桶或能量手環，另搭配「關西樂享周遊

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