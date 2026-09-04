虎航旅客限定！岩手花卷「觀光計程車半價」優惠

【旅奇傳媒/日本部報導】計畫前往日本岩手縣旅遊的旅客，現在可善用台灣虎航直飛航班，搭配專屬的「觀光計程車」優惠，輕鬆暢遊花卷市。

花卷觀光協會攜手台灣虎航推出期間限定活動，凡是搭乘台灣虎航直飛「花卷機場」的旅客，於2026/09/30前預訂花卷市官方定額觀光計程車「橡果與山貓號」，輸入專屬折扣碼，即可享車資半價優惠，每人最低僅需2,000日圓起。

目前台灣虎航每週三、週六提供台灣直飛「花卷機場」的航班，旅客抵達岩手縣後，便可利用「觀光計程車」前往花卷市各大景點，省去查詢公車路線及班次的時間，也不必擔心部分景點的大眾運輸較不便利。

「橡果與山貓號」由熟悉當地路況的專業司機接送，旅客可依照停留時間及旅遊計畫，選擇一日遊或半日遊行程。午餐則由旅客自行安排，可趁機品嚐花卷市的特色美食。行程精選景點包括：宮澤賢治童話村、賢治之校、宮澤賢治紀念館及紀念碑、花卷神社、清水寺、南部杜氏傳承館、花卷溫泉鄉等地區。

◉ 優惠詳情及預約資訊請見：「花卷市觀光協會」官方網站。

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