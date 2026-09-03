從博多搭新幹線直達！九州最南端的火山、溫泉與親子行程這樣排

【文・KKday旅遊生活誌】

從博多搭上九州新幹線約1小時20分鐘，就能抵達九州最南端的鹿兒島。這裡溫泉與活火山並存，氣候溫和、美食又多，四季都適合自由行，以下整理下車後最值得排進行程的鹿兒島景點。

火山與神社，感受南九州的自然力量

櫻島

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矗立於錦江灣中的櫻島是一座會噴煙的活火山，也是當地地標。曾入選「日本散步百景」的熔岩海濱散步徑全長約3公里，沿途能將火山岩與海景收進眼底，途中還設有免費足湯。相傳有千年歷史的月讀神社，貓頭鷹與鴿子造型的籤詩相當討喜，想求良緣的人多半不會錯過。

霧島神宮

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建於霧島山半山腰的霧島神宮，是九州南部規模最大的神社，本殿與拜殿已於2022年被列為國寶。據說坂本龍馬蜜月期間曾來此參拜而聲名遠播。樹齡800年的神木、神似烏龜的天然龜石與會吹出風的風穴都值得一看；天氣晴朗時，觀景台還能遠眺錦江灣。

帶著孩子同行，這兩處最好安排

鹿兒島水族館

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館內共5層樓，2樓的黑潮大水槽住著鯨鯊，指定時段前往還能看到餵食過程。館外另設有一條長275公尺的海豚水路，讓海豚自在地在戶外悠游，不必購票也能欣賞。

平川動物公園

以櫻島與錦江灣為背景的平川動物園，約有130種、916隻動物住在這裡，長頸鹿與火山同框的畫面更是難得一見。園區旁還有座小型遊樂園，摩天輪、旋轉木馬玩一次只要100日圓。

市區半日遊，逛街與賞景一次滿足

天文館商店街

不少人以為天文館是觀測設施，其實它泛指市中心最熱鬧的區域，百貨、餐廳與紀念品店集中於此，黑豬肉炸豬排、黑豬涮涮鍋與白熊刨冰通通吃得到。由於設有拱廊，即使遇上下雨也不必撐傘。

城山展望台

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海拔約107公尺的城山展望台，能望盡市區街道、錦江灣與對岸的活火山，自然步道約2公里，步行20至30分鐘可抵達。

仙巖園

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原為薩摩藩主島津氏別墅庭園的仙巖園，2015年被列為世界文化遺產。它不設人造池塘與山丘，而是以錦江灣為池、遠方火山為山，是日本借景式庭園的代表作，2月上旬至4月上旬還能在園內賞櫻。

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