隨手拍都是日劇劇照！解鎖嵐山最漂亮的幾個神級視角

【FunTime小編群】說到京都必玩景點，嵐山也是大家推薦的熱門選擇，如果日本京都市區都玩完了，就去郊區的嵐山走走吧！嵐山是京都一直很受歡迎的郊區景點，自平安時代就是貴族們放鬆享樂的地方，尤其是這裡的櫻花和秋季景色讓人深深著迷，這次FunTime小編整理了嵐山景點和交通攻略，準備要去嵐山一日遊的人一起來看看吧！

嵐山景點

渡月橋

渡月橋。圖／adobe stock

嵐山的代表地標「渡月橋」絕對是必拍打卡點！春天櫻花盛開、秋天紅葉滿布，站在橋上就能一次賞櫻、賞楓，甚至還能捕捉到嵐山的夢幻日落美景，絕對超上鏡。很多遊客會從阪急嵐山站下車，沿著橋慢慢散步走進嵐山，邊逛邊拍完全停不下來～如果不想走路，橋旁也有傳統人力車可以搭，邊欣賞景色還能拍出超有日本風的打卡照，IG照片包準亮眼！

交通：搭阪急嵐山線至「嵐山站」，步行約5分鐘即可抵達

竹林之道

竹林之道。圖／adobe stock

來嵐山絕對不能錯過「竹林之道」！沿路綠意盎然的竹子筆直聳立，微風吹過竹葉沙沙作響，整個人瞬間放鬆療癒，走在其中就像走進禪意森林～這裡也是知名電影《藝伎回憶錄》的取景地！想拍到夢幻又空曠的照片，建議早上8點前就出發，避開人潮才能輕鬆捕捉那份靜謐美感。

交通：搭嵐電嵐山本線至「嵐山站」，步行約5分鐘即可抵達

營業時間：全天開放

野宮神社

野宮神社。圖／IG, sasprifinity2

藏身在竹林之道旁的「野宮神社」，小巧又充滿靈氣，是祈求學業進步與良緣的好地方！神社裡有一塊傳說能實現願望的神石，只要輕輕觸摸就能許願～更有趣的是，還能把心願寫在紙上放入神社的水盆裡，如果紙浮起來，願望就更有可能實現！這個小巧又充滿魔法感的祈願體驗，真的很適合放進嵐山散步行程裡！

交通：搭嵐電嵐山本線至「嵐山站」，步行約7分鐘即可抵達

營業時間：09:00-17:00

天龍寺

天龍寺。圖／adobe stock

作為世界文化遺產的「天龍寺」，不僅是京都五山之首，更是來嵐山必訪的打卡景點！寺內庭園設計典雅，有典型的嵐山山水造景，春天櫻花盛開、秋天楓葉滿園，每一個角落都超上鏡，隨便拍都像明信片。走在庭園裡，不只是賞景，還能感受到濃厚的禪意氛圍，超適合在這享受靜謐又夢幻的時刻！

交通：搭嵐電嵐山本線至「嵐山站」，步行約2分鐘抵達

開放時間：08:30-17:00

門票：

【庭園（草原池．百花園）】高中生以上500日圓／中小學生300日圓／學齡前兒童免費

【諸堂（大方丈・書院・多宝殿）】庭園費用以外再收取300日圓

【法堂雲龍畫特別門票】500日圓（與庭園、諸堂分開收費）

嵐山美食

平價和牛牛排 おおつか

平價和牛牛排 おおつか。圖／IG, joo_ioi_77

喜歡吃牛肉的朋友看過來！嵐山有這家專門的牛肉店STEAK OTSUKA，基本套餐只要2,200日元起就可以吃到烤牛肉！店內使用和牛等級的肉品，經過精準火候煎烤，肉質鮮嫩多汁，每一口都充滿香氣。想要更厲害的，小編推薦點「村澤牛肉」，保證你吃完絕對會為了它再來一次嵐山！餐廳空間明亮簡約，木質桌椅和大片落地窗超有日式氛圍！

交通：搭JR至「嵯峨嵐山站」，步行約3分鐘抵達

營業時間：11:00-14:30（週四、日公休）

嵯峨豆腐三忠

嵯峨豆腐三忠。圖／IG, candyours

來嵐山一定要試試傳統京都豆腐！「嵯峨豆腐 三忠」店裡使用嵐山在地新鮮黃豆，手作豆腐滑嫩又充滿豆香，無論是冷豆腐、炸豆腐還是豆腐鍋，每一道都能吃到純粹的美味。特別推薦他們的豆腐套餐，擺盤精緻又健康，邊吃邊欣賞店內和風裝潢，拍照起來超有日式生活感～

交通：搭JR至「嵯峨嵐山站」，步行約7分鐘抵達

營業時間：08:00-18:00

中村屋 可樂餅

中村屋 可樂餅。圖／IG, hanchinn

原本是肉店的「中村屋」，沒想到他們的可樂餅意外爆紅！遠遠就能聞到酥炸香氣，讓人忍不住駐足。可樂餅使用新鮮食材製作，香甜的馬鈴薯內餡超綿密，外皮酥脆，每一口都滿足味蕾～而且價格超親民，剛好當作嵐山散步的小點心，邊走邊吃超療癒，超有生活感又美味！

交通：搭嵐電嵐山本線至「嵐山站」下車後步行約4分鐘抵達

營業時間：09:00-19:00

嵐山よしむら

嵐山よしむら。圖／IG,aoki.saki

在嵐山想吃一碗道地又精緻的蕎麥麵？那就一定要來「嵐山よしむら」！這裡最大的亮點就是用餐同時能欣賞「渡月橋＋保津川」的夢幻景色，吃飯+美景堪稱完美～蕎麥麵選用北海道產蕎麥現磨現做，口感帶勁又帶著淡淡香氣，搭配天婦羅、抹茶甜點更是人氣組合。餐廳裝潢走和風簡約路線，大片落地窗讓人邊吃邊享受美景，難怪一堆人特地來拍照打卡，吃一碗麵都能拍出日劇氛圍感！

交通：搭嵐電嵐山本線至「嵐山站」，步行約3分鐘抵達

營業時間：11:00-16:00（假日營業至17:00）

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