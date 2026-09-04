踩點橫濱絕美海景！一篇搞定美食、夜景與沿海散步行程

【FunTime小編群】橫濱位於神奈川縣東部，距離東京市區僅有30至40分鐘的車程。這裡不僅擁有壯觀遼闊的港灣海景，還有因歷史而遺留下的大量歐式建築，以及各種購物中心與知名景點。今天就讓FunTime小編來一一介紹橫濱的交通、景點、美食等攻略資訊，帶你輕鬆玩橫濱！

橫濱交通推薦

港未來線

港未來線共有6站，提供「橫濱」站到「元町中華街」站的路線。抵達橫濱車站後，可轉搭橫濱港未來線至日清泡麵博物館、橫濱太空世界遊樂園、紅磚倉庫以及橫濱中華街等知名景點，短短的一條線就能玩遍橫濱！

班次：平日3-13分鐘一班、假日3-12分鐘一班

起站營運時間（橫濱站）：首班05:10、末班00:28

底站營運時間（元町中華街站）：首班04:57、末班00:19

門票：成人200日圓起、兒童100日圓起

紅鞋觀光巴士

紅鞋觀光巴士。圖／IG, machitori2301

橫濱雖然有多種巴士可以搭乘，但其中小編最推薦紅鞋巴士，它是橫濱為觀光客推出的觀光巴士，繞行路線以逆時針循環繞駛櫻木町站、橫濱錘頭、紅磚倉庫、中華街、元町商店街、港見丘公園、山下公園、大棧橋等景點，幾乎可以把必訪景點都走一遍，而且每天皆有運行，是漫遊橫濱的好方法～

班次：平日20分鐘一班、假日15分鐘一班

營運時間：平日10:02-18:02、假日10:02-18:32

門票：成人220日圓、兒童（1~12歲）110日圓

橫濱景點

大棧橋

大棧橋。圖／adobe stock

大棧橋是不少日劇取景的景點，它是國際客船中心的屋頂、往海延伸的廣闊甲板，不時還可以欣賞到客輪靠岸的景觀，在這最不可錯過的便是橫濱夜景，伴隨著橘紅的太陽，漸漸地從摩天輪上方向下沉，夜色漸低，卻喚醒了橫濱天際線，美輪美奐。

地址：神奈川縣橫濱市中區海岸通1-1-4

交通：搭乘港未來線於「日本大道站」下車，步行約5分鐘

營業時間：24小時（各商店營業時間不同）

紅磚倉庫

紅磚倉庫。圖／adobe stock

紅磚倉庫最早是橫濱港主要的貿易與關稅據點，現在改為歷史文創景點，紅磚的外牆，帶點斑駁感，進到裡頭，彷彿走進了時光隧道般，濃烈的復古懷舊感揮之不散，目前已進駐不少文創商家、餐廳，在逛街的同時還能體驗橫濱的歷史文化，是橫濱必去景點之一！

地址：神奈川縣横濱市中區新港1-1

交通：搭乘港未來線於「日本大道站」下車，步行約10分鐘

營業時間：1號館10:00-19:00、2號館11:00-20:00（各商店營業時間不同）

麵包超人博物館

麵包超人博物館。圖／FunTime小編群

實在是太可愛了～大人、小孩都好喜歡的麵包超人，在橫濱也有博物館！可以事先在官網上購票，再用寄到信箱裡的QRcode入場即可。一到門口就有巨型麵包超人在等你，總共有3層樓，裡面劃分8個區域，麵包超人號、大家的小鎮、南帕庫島有各式各樣的玩具設施能夠給小朋友盡情玩耍，還有學校的手作課程可以參加，不定期還會有麵包超人、果醬爺爺、吐司超人等人物出來表演、互動，讓大小朋友都能實現與偶像近距離接觸的夢想。玩完之後別忘了到博物館商店挑選紀念品，把可愛的麵包超人帶回家，留下美好回憶！

地址：橫濱市西區港灣未來6-2-9

交通：

1.搭港未來線至「新高島」站，步行約3分

2.搭JR地鐵至「橫濱」站東口，步行約13分

營業時間：

博物館10:00-17:00（最後入館16:00）

商店、餐廳10:00-18:00

門票：2,200-2,600日圓

橫濱市役所（寶可夢郵筒）

橫濱市役所（寶可夢郵筒）。圖／IG, k_y_l_e_yang

寶可夢迷快看！皮卡丘跟伊布的郵筒就在「橫濱市役所」，光是路過就讓人想停下來狂拍照～來到這邊打卡前，記得先去買張明信片來寄信，親手將信進去，特別有紀念價值～如果還想再捕捉一隻波加曼，就一定要去「橫濱櫻木郵局」收服它！郵筒的設置時間延長到了2027年6月30日，期間限定！可千萬不要錯過囉！

【橫濱市役所】

地址：日本神奈川縣橫濱市中區本町6丁目50番地-10

交通：搭港未來線至「馬車道」站1a出口

【橫濱櫻木郵局】

地址：神奈川縣橫濱市中區櫻木町1-1

交通：搭JR地鐵至「櫻木町」站

橫濱美食

荒井屋 萬國橋店

荒井屋 萬國橋店。圖／IG, jackkwan86

想要品嚐最道地的橫濱美食，絕對不能錯過創立於1872年的百年歷史名店「荒井屋」牛鍋！這裡不僅深受在地人喜愛，也是觀光客必訪的美食清單。別看牛鍋和關西的壽喜燒外觀相似，其實在烹煮方式上大有不同，關東風的牛鍋會將牛肉、蔬菜、豆腐一次放進鐵鍋中，淋上特製醬汁慢慢燉煮，讓所有食材充分吸收醬香。油花分布均勻的牛肉煮熟後再沾上生蛋，滑嫩口感加上鹹甜交織的滋味，真的會讓人一試成主顧、念念不忘！

地址：神奈川縣橫濱市中區海岸通4-23

交通：搭港未來縣至「馬車道」站，步行約3分鐘

營業時間：11:00-14:30；17:00-22:00（週一公休）

勝烈庵豬排本店

勝烈庵豬排本店。圖／IG, 828greatedward

還有一間百年老店要推薦給你們！要吃到正宗的日式炸豬排，一定要來吃看看「勝烈庵豬排本店」～喜歡吃瘦一點的人可以點「勝烈定食」，外皮被老闆炸的金黃酥脆，選用了菲力肉排，吃起來偏瘦卻不會過硬，熟度跟口感被控制的剛剛好。定食提供的白飯是可以無限續的，價格親民又能讓你吃的超飽，這間炸豬排店小編真心大推～

地址：神奈川縣橫濱市中區常盤町5-58-2

交通：搭港未來縣至「馬車道」站，步行約5分鐘

營業時間：11:00-21:30

北京ダック專門店王朝

北京ダック專門店王朝。圖／IG, daitaikamakuram

北京ダック專門店 王朝是專賣中華料理的餐廳，其中以招牌北京烤鴨最為熱門。以Q彈的小麥餅皮，包覆烤至金黃的鴨肉以及新鮮蔬菜，再搭配店內特製醬汁，鹹甜而不膩口，非常清爽，而店內也有販售單份的個人餐，想嘗鮮朋友也不用害怕吃不完～

地址：神奈川縣横濱市中區山下町78-6

交通：搭乘港未來線於「元町・中華街站」下車，步行約5分鐘

營業時間：11:00-20:00

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