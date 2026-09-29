山口縣四大賞楓打卡點～夢幻溫泉點燈、絕美黃金草原一次收齊

【旅奇傳媒/日本部報導】每到秋天，日本的紅葉總讓人心之嚮往。如果你想避開擁擠的人潮，尋找更具深度的賞楓秘境，位於本州最西端的「山口縣」絕對是今年的最佳選擇！這裡不僅有壯闊的自然奇觀，更完美融合了百年溫泉與日式傳統庭園的獨特風情。跟著我們的腳步，一起探索山口縣秋季必訪的4大絕景吧！ 長門湯本溫泉的夜楓散策 擁有600年歷史的「長門湯本溫泉」，到了秋季便換上唯美的紅黃秋裝。沿著音信川漫步，兩旁的楓葉在微風中搖曳，入夜後更有精心設計的點燈活動。推薦大家換上日式浴衣，穿梭在充滿和風情調的溫泉街上，在夢幻光影中享受秋夜獨有的浪漫。 秋吉台的限定「黃金草紅葉」 看膩了森林裡的紅葉嗎？日本最大喀斯特地形「秋吉台」將帶給你截然不同的震撼！秋季時，廣闊的草原會染上一片耀眼的金黃，與點綴其中的白色石灰岩柱形成絕美對比。特別推薦在夕陽西下時分造訪，整片芒草在餘暉中閃閃發光，壯麗的「草紅葉」景觀美得讓人屏息。 防府毛利氏庭園的極致美學 被指定為國家名勝的「毛利氏庭園」，是山口縣首屈一指的賞楓名所。這座氣勢恢宏的迴遊式日本庭園，在秋日裡被鮮豔的火紅楓樹緊緊包圍。靜謐的池水倒映著古樸的建築與紅葉，隨手一拍都

2026-09-29 09:00