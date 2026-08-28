「西瓜卡卡企鵝」要消失了！JR東日本宣布「企鵝版Suica」庫存售完不再發售

陪伴旅客穿梭東京電車超過20年的「Suica企鵝」即將成為回憶！JR東日本8月26日宣布，現行印有「Suicaのペンギン」圖案的實體Suica卡，將於各販售地點庫存售罄後停止販售，未來改推出沒有角色圖案的素面Suica卡。對許多旅日族而言，這也意味著熟悉的「企鵝Suica」將逐漸從東京車站、電車與旅遊記憶中淡出。

圖／取自JR東日本官網

Suica企鵝陪伴旅客25年 2027年3月底正式畢業

Suica企鵝自2001年登場，便成為Suica的代表形象，隨著日本旅遊普及，也成為許多海外旅客搭乘JR東日本電車時熟悉的交通卡圖案。JR東日本先前已宣布，Suica企鵝將於2026年度末，也就是2027年3月底卸下Suica形象角色身分，之後由新角色接棒。

圖／取自JR東日本官網

圖／取自JR東日本官網

值得注意的是，這次公布的「卡片改版」並不代表Suica服務停止。現有Suica卡仍可繼續使用，變化主要是未來新發售的實體卡將不再印製企鵝圖案；Apple Wallet中的Suica券面也預計暫時改為素面設計。新形象角色則預計在交接後陸續登上Mobile Suica等服務。

2026年展開告別企劃 山手線也將變身企鵝專列

為迎接Suica 25周年及向Suica企鵝道別，JR東日本將2026年度定為「Penguin Years」，推出多項限定活動。10月1日至12月25日將舉行Suica企鵝數位集章活動，10月30日至11月4日則於JR上野站舉辦粉絲感謝活動；此外，11月還預計推出一列Suica企鵝主題山手線特別列車。

對準備前往東京旅遊的旅客來說，如果想收藏這張陪伴日本旅遊回憶多年的「Suica企鵝卡」，目前只能把握各販售地點的現有庫存，因為JR東日本並未設定統一停售日期，而是「售完即止」。

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