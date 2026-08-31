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飛驒高山全新奢華旅宿！「高山希爾頓度假酒店」9／14盛大開幕

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位在飛驒高山的「高山希爾頓度假酒店」。　圖：JR東海 HOTELS／提供
位在飛驒高山的「高山希爾頓度假酒店」。　圖：JR東海 HOTELS／提供

【旅奇傳媒/責任編輯-游琮玄】看準飛驒高山的觀光魅力，「JR東海飯店集團」宣布，旗下全新改裝品牌「高山希爾頓度假酒店」（Hilton Takayama Resort）將於2026/09/14正式迎賓。這座融合世界級款待與高山傳統文化的高端度假飯店，將為旅客帶來絕無僅有的非日常住宿體驗。

 ▲豪華雙人套房房型。　圖：JR東海 HOTELS／提供
 ▲豪華雙人套房房型。　圖：JR東海 HOTELS／提供

踏入飯店就可以看到以華麗的「高山祭」為設計靈感的大廳，帶領旅客進入高山的獨特氛圍。全館預計提供283間客房（開幕初期先開放91間，2027年春季全面營運）。客房設計巧妙融入在地工藝，如傳統飛驒刺子繡與知名的飛驒家具；其中5間套房更以「NEO 民藝」為主題，完美展現高山木作的藝術之美。

▲露天<a href='/search/tagging/1013/溫泉' rel='溫泉' data-rel='/1013/89788' class='tag'><strong>溫泉</strong></a>浴場。　圖：JR東海HOTELS／提供
▲露天溫泉浴場。　圖：JR東海HOTELS／提供

來到高山，絕對不能錯過溫泉！飯店內的「天望之湯 溫泉露台」提供視野極佳的露天天然溫泉與三溫暖，讓旅客在四季更迭的自然美景中洗滌身心。此外也設有4間預約制的隱私湯屋，且溫泉設施亦開放給非住宿的「日歸」旅客使用，讓行程安排上更具彈性。

 ▲超大落地窗景觀餐廳。　圖：JR東海 HOTELS／提供
 ▲超大落地窗景觀餐廳。　圖：JR東海 HOTELS／提供

餐飲方面同樣精彩，館內設有4大特色餐廳：景觀餐廳「Vistas」提供豐富的自助餐與法式料理；日本料理「和氣」結合了飛驒山珍與日本海生鮮；鐵板燒「岳」主打最高等級A5飛驒牛；而酒吧「Scenery」則供應充滿在地風情的「飛驒山椒琴通寧」等特色調酒。

交通方面，飯店提供往返 JR高山站的免費大型接駁車（車程約8分鐘），並貼心提供從車站東口「iCAFE TAKAYAMA」免費運送行李至飯店的服務。無論是情侶度假或家庭出遊，「高山希爾頓度假酒店」都將成為探索飛驒高山的最佳奢華首選！

DATA／高山希爾頓度假酒店

・地址：岐阜縣高山市越後町1134

・客房數量：全館共10種房型、283間客房

・參考房價：雙人房每晚約18,500~21,500日圓起（依官網即時報價為準）

・交通與接駁服務

　－接駁車：JR高山站提供免費大型接駁車，車程約8分鐘。

　－行李服務：旅客可於JR高山站東口（乘鞍口）1樓的「iCAFE TAKAYAMA」使用免費行李運送至飯店的服務。

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