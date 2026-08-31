富士山富士宮路線攻略｜距離最短、人潮較少，新手怎麼走？

富士山富士宮路線是四條主要登山路線中，起登海拔最高、登頂距離最短的一條。從海拔約 2,400 公尺的五合目出發，人潮通常比吉田少，抵達山頂區域後距離劍峰也相對近。



對第一次規劃富士山、又擔心自己「走太久會沒力」的人來說，富士宮路線會是一條很值得考慮的選擇。



它的坡度雖然比吉田集中，但換來的是更短的登頂距離，也因此成為不少登山者選擇富士宮路線的原因。



如果你正在考慮富士宮路線，想知道「距離最短到底好不好走？」、「自己適不適合？」



或正在富士宮與吉田之間做選擇，這篇會從登山時間、實際路況、兩天一夜安排到路線優缺點，一步一步帶你看懂富士宮路線。





富士宮路線怎麼走？海拔、距離與登山時間先看懂

如果你正在規劃富士宮路線，先記住幾個數字：



起登地點｜富士宮五合目

起登海拔｜約 2,400 公尺

上山距離｜約 4.3 公里

上山時間｜約 5 小時 10 分

下山距離｜約 4.3 公里

下山時間｜約 2 小時 40 分



富士宮是富士山四條主要登山路線中，起點最高、登頂距離最短的一條。從五合目到山頂的海拔落差約 1,320 公尺。



看到「距離最短」，很多人第一個反應都是：「那走富士宮是不是比較輕鬆？」



其實富士宮的特色，是把爬升集中在比較短的距離裡。



過了六合目後，坡度會逐漸增加；到了七合目以上，也會慢慢進入更有富士山特色的岩石與火山地形。





富士宮路線距離最短，實際走起來是什麼感覺？

如果只看距離，富士宮很容易讓人覺得：「不到 5 公里，好像沒有很遠？」



實際走起來，前段其實比想像中舒服。從五合目到六合目坡度相對平緩，很適合先調整呼吸和步伐，不需要一開始就急著往上衝。



過了六合目後，才會慢慢感受到爬升；到了七合目以上，岩石與火山地形也會越來越明顯。



富士宮的特色，是整體步行距離比較短，但爬升會集中在後半段，所以越往高處走，越需要把節奏放穩。



實際上山時，我們更在意的不是走得快不快，而是到了 3,000 公尺以上，還能不能維持穩定的步伐。



一開始把呼吸和配速調整好，往往比走得快更重要。





富士宮 vs 吉田路線怎麼選？第一次爬差在哪？

選富士宮還是吉田，其實可以先問自己：你比較怕「走太久」，還是比較怕「走得陡」？



富士宮路線



・起登海拔較高



・登頂距離較短



・坡度較集中



・人潮通常比吉田少



・登頂後距離劍峰較近





吉田路線



・東京方向交通較方便



・山屋數量最多



・沿途補給與救護設施較完整



・上下山路線分開



・也是最多登山客選擇的路線





如果你最在意的是「縮短登頂距離、避開部分人潮」，而且本身有基本體能，富士宮會是首選。



但如果你更在意「交通方便、山屋多、沿途支援完整」，希望第一次爬富士山有比較多休息與補給選擇，則可以選吉田路線。



換句話說，如果你最擔心的是「走太久會沒力」，而不是不能接受較陡的坡度，富士宮可能會比吉田更適合你。





富士宮路線實際怎麼走？從五合目一路到山頂

走富士宮路線，會從海拔約 2,400 公尺的富士宮五合目開始。



抵達後通常不會馬上起登，可以先整理裝備、上廁所，也讓身體稍微適應高海拔，再正式出發。

富士宮線 五合目起點

剛開始的路段其實比很多人想像中舒服。從五合目往六合目前進時，坡度相對平緩。



天氣好的話，沿途還可以看到很壯觀的寶永火山，以及靜岡一側的開闊景色。



這也是我們很喜歡富士宮路線的原因之一。

富士宮線 永寶火山路標

真正開始有「在爬富士山」的感覺，大概是過了六合目之後。



樹木慢慢消失，眼前變成開闊的火山地形、天空，還有一路往山頂延伸的登山道。



到了新七合目以上，岩石路段會逐漸增加，有些地方需要稍微用手輔助前進。



這也是富士宮路線很有趣的地方，景色和地形會隨著海拔一直變化。



找到自己的節奏慢慢往上，會很明顯感覺自己一步一步接近山頂。

富士宮路線的山屋分布在不同高度，像是新七合目、元祖七合目、八合目、九合目、九合五勺，都有可以休息的山屋。



以我們實際兩天一夜的安排來說，第一天大約上午 11:30 從五合目起登。



通常會在傍晚前抵達山屋，吃完晚餐後就準備休息，為第二天凌晨攻頂保留體力。

富士宮線 煮東西

第二天通常才是真正的重頭戲。



大約凌晨 2 點半起床，戴上頭燈後摸黑繼續往山頂前進。



這個時候氣溫很低，空氣也更稀薄，走路速度通常會比白天慢很多。



所以不用急著趕速度，穩定控制呼吸和步伐，反而更重要。

富士宮線 摸黑上山

如果天氣配合，大約日出前後就能看到富士山最讓人期待的「御來光」。



看完日出後，再繼續前往富士山最高點——劍峰 3,776 公尺。



富士宮路線其中一個優點，就是抵達山頂區域後，距離劍峰相對近。



如果你的目標不只是「登上富士山」，而是想真正站上日本最高點，這一點就會很有吸引力。

登頂結束後，還有一件很多第一次爬的人容易低估的事情：下山。



富士宮上下山走同一條路，好處是回程都是自己已經走過的路，不需要重新適應另一條下山道。



不過岩石與碎石路下坡依然很吃腿，所以登頂後還是要記得保留體力。



這也是為什麼我們一直覺得，富士宮真正考驗的不是「能不能走完這幾公里」，而是能不能在高海拔環境裡，把自己的速度和體力一路分配到安全下山。





兩天一夜怎麼安排？山屋住越高越好嗎？

如果走富士山富士宮路線兩天一夜，我們會比較推薦住在九合目附近。



原因很簡單：第一天下午多走一些，換來的是第二天凌晨攻頂距離更短，不需要摸黑走太久，也比較能把體力留給最後登頂與下山。



富士宮本身登頂距離就比較短，如果山屋再安排在九合目附近，第二天不用太早起床，也能減少凌晨摸黑行走的時間，攻頂前的體力也比較好保留。



對兩天一夜的行程來說，這樣的體力分配比較適合第一次挑戰富士山的人。





第一次爬富士山適合走富士宮路線嗎？

如果你是這種人，富士宮線會很適合：



・平常有運動習慣



・不想走太長距離



・可以接受坡度比較陡



・願意在出發前做體能準備



・不喜歡太擁擠的登山環境



富士宮的優點很明確：登頂距離短、人潮通常比吉田少，沿途視野也很開闊。



但它不是「完全不用準備也能輕鬆完成」的路線。七合目以上坡度與岩石路段會更明顯，高海拔也會開始增加體力負擔。



如果你比較在意這些，則可以選吉田線：



・希望沿途山屋選擇更多



・在意補給與休息點的密度



・更重視交通與沿途支援的便利性



我們實際帶過不少第一次爬富士山的人，出發前大家最常擔心的都是：「我的體力真的走得完嗎？」



其實簡單來說，富士宮很適合「有基本體力、願意準備，又不想走太長距離」的第一次挑戰者。

前往富士宮五合目：交通、補給與登山前準備

要走富士山富士宮路線，登山起點就是海拔約 2,400 公尺的富士宮五合目。



自由行最常見的方式，是從三島站、新富士站、富士站或富士宮站搭登山巴士前往五合目。登山季也有三島站、新富士站與富士宮站等路線可搭。



如果是自駕，要注意富士宮口登山季會實施私家車管制。每年管制期間為 7 月初至 9 月初，需把車停在水塚公園，再轉搭接駁巴士或計程車上五合目。



抵達富士宮五合目後，不建議一下車就直接起登。可以先上廁所、整理裝備、補水，也讓身體稍微適應 2,400 公尺左右的高度；五合目也有商店，可以做最後補給。



出發前再確認頭燈、雨具、保暖層、手套與飲水都有帶上。尤其富士宮路線兩天一夜通常會遇到凌晨攻頂，山下是夏天，不代表山上也會暖。





富士宮路線登山規定與注意事項

富士山富士宮路線開山期間為7 月初至 9 月初。閉山後山屋、公廁與登山道維護陸續停止，官方也不建議在登山季之外攀登。



今年入山前也需要完成登山手續，包括安全與登山禮儀的事前學習，並支付每人 4,000 日圓入山費。



建議先透過官方「靜岡縣 FUJI NAVI」完成預先登記，現場會更順。



另外要特別注意，下午 2 點至隔天凌晨 3 點之間入山，必須有山屋住宿預約。這項規定主要是為了提升登山安全，也能降低沒有充分休息、夜間直接攻頂的高風險登山方式。



所以如果規劃富士宮路線兩天一夜，最重要的就是先把入山登記、山屋與交通一起確認好，不要到了五合目才臨時處理。





想縮短登頂距離、避開部分人潮，富士宮會是首選

富士宮不是因為「最簡單」才值得選，而是它的優點非常明確：起點高、登頂距離短、人潮相對少、距離劍峰近。



如果你平常有基本運動習慣、願意做行前準備，又希望第一次爬富士山不要把體力耗在太長的步行距離上，富士宮路線會是很值得考慮的選擇。



路線選對、節奏走對，第一次爬富士山，不只是為了完成挑戰，也可以好好享受一步一步走上日本最高點的過程。



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