搭新幹線暢遊晴天之國！日本岡山必訪古城與近郊景點推薦

【文・KKday旅遊生活誌】

想安排一趟充實的自由行，搭乘新幹線去岡山絕對是最聰明便利的選擇！從大阪或京都出發，只要約一小時車程就能輕鬆抵達這座氣候溫暖、盛產高級水果的「晴天之國」。搭新幹線去岡山玩，不僅能走訪桃太郎傳說的發源地，還能將充滿江戶風情的懷舊街道與絕美山城盡收眼底，快跟著我們的腳步一起出發吧！

岡山城

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岡山旅遊必訪的「岡山城」是日本百大名城之一，「岡山城」是由豐臣秀吉的家臣宇喜多秀家所建造的城堡，據說是在豐臣秀吉的指導下建造完成的，岡山城的天守為黑色，所以有「烏城」的稱號，另外在過往挖掘過程中，發現整個城堡的主要建築都使用了金箔瓦片，所以也被稱作「金烏城」，不過現在大家看到的是經過復原整修的天守，當時建造的天守，已經在第二次世界大戰被燒毀。

天守閣內展示岡山城的歷史故事、建築設計圖、城主的房間等，從天守閣頂層可以360度欣賞岡山後樂園和整座城市的風景，還可以看到下方的旭川！除了風景之外，天守閣內也有製作備前燒的體驗。

另外，岡山城的每晚夜間都有點燈活動，不同季節也有期間的限定活動，喜歡看日本古城的朋友，推薦可以到岡山城走走～

岡山後樂園

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擁有超過300年歷史的「岡山後樂園」是日本三大名園之一，從江戶時代的樣貌一直被良好的維持到現在，更是日本國家級的特別名勝！

日式庭園代表的「岡山後樂園」近年來吸引許多對日式風情有興趣的遊客來訪，廣大的草坪、池塘、隨著季節變化的風景，非常適合安排半天，悠悠的感受濃濃日式美！岡山後樂園距離岡山城不遠，步行即可抵達，非常推薦可以排在一起喔～

吉備津彥神社

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大家應該都有聽過「桃太郎傳說故事」吧？今天要介紹的「吉備津彥神社」就是桃太郎傳說故事的發源地，而「吉備津彥神社」所祭祀的主神吉備津彥，就是桃太郎本人！

吉備津彥神社入口的參道筆直，兩旁種滿松樹，靜謐莊嚴的氛圍讓人獲得平靜，據說在夏至時太陽會從鳥居的方向緩緩升起，前方的參道閃閃發亮，最後陽光會投射在祭文殿中的神鏡上，所以也被稱為「朝日之宮」。本殿採用三間社流造，屋簷優雅滑順的的曲線，正是吉備國神社建物的正統標記，目前本殿已經被列為岡山縣重要文化財產。

另外附近的「吉備津神社」只跟「吉備津彥神社」差一個字，到底有什麼關係呢？其實這兩神社所祭祀的主神是一樣的，只是因為在古代吉備國，該區域因為歷史區域劃分的關係，而有兩個名字相近的神社，不過都是到岡山旅遊時不可錯過的兩大景點！

招き猫美術館

位在岡山市「招き猫美術館」是一座以「招財貓」為主題的美術館，在美術館中擁有 800 多隻各式各樣的招財貓，從抵達美術館那一刻開始，所有跟貓咪有關的設計跟展示都會出現！不同造型、材質、大大小小的招財貓應有盡有，每一隻都非常有特色。

「招き猫美術館」分為本館與Lucky Cats House，本館主要是「招財貓」展示區跟商店，而Lucky Cats House除了展示招財貓之外，還有一個大型彩繪教室，參觀完美術觀後很推薦可以彩繪體驗，畫一隻專屬自己的招財貓～貓奴們～下次到岡山玩，一定要來一趟「招き猫美術館」！

倉敷美觀

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距離岡山地區約一個小時多車程的「倉敷美觀」，是日本擁有最多國家認定的「日本遺產」城市，總共有3件，在過往江戶時代是個商業城鎮，到了明治時代則是個紡織城鎮，歷史悠久，文化風情濃厚。

倉敷美觀地區的街道非常有特色，柳樹林立、石瓦上塗滿白色顏料，妥善保留了江戶風格的建築物，建築是江戶時代日本受到西方影響下的，傳統的日本韻味吸引很多遊客來訪。

在倉敷美觀地區有一間日本最古老的私人西洋美術館-「大原美術館」，建於 1930 年，是日本第一家西方藝術博物館，美術館藏量及作品都非常驚人，從莫内、土魯斯·勞特累克、艾爾·葛雷柯等等，另外也收藏了日本多位藝術家，如藤島武二、青木茂和棟方志功⋯⋯的代表作品。

此外，倉敷美觀也有許多有舊倉庫改建的咖啡廳、設計商店等等，是個歷史、文化、景觀都非常有特色的區域。

備中松山城

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位在岡山縣的「備中松山城」也稱作「高梁城」，是「日本現存12天守之一」，跟其他日本城不一樣的是，「備中松山城」位在深山中，被群山及森林包圍著，更顯神秘與清幽。

「備中松山城」同時也是現存天守中最高的山城，另外著名的「天空之城」景色非常有名，每年秋冬之際的清晨（約10月下旬～12月上旬）會因為地勢高低產生雲海景象，因此如果從對面的山頂展望台，看「備中松山城」就像看到漂浮在雲上的城堡。

鬼之城

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位在岡山的古代山城「鬼之城」是「日本100大名城之一」，標高約400公尺，也是「桃太郎故事-溫羅傳說」中的場景，建造的源頭跟原因有各種說法，至今仍是一個謎。

山頂下方築有長達約2.8公里、高達6公尺、寬達7公尺的城牆，並設置了4座城門及6座水門，內部可以看見建築本體、倉庫、水池、鍛造坊⋯⋯，不過目前僅可以參觀已修復完成的角樓跟城門遺跡，站在西門展望台，可以遠眺岡山跟瀨戶內海，充滿謎團的古代山城，很值得一探究竟。

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