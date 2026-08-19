橫濱推薦美食5選！超人氣水果甜點、甘醇鴨肉湯頭拉麵、還有.....

【撰文:Shinon/ 窩日本】

橫濱是人氣觀光景點，橫濱車站有許多百貨商場可以購物逛街，在港未來地區則可以欣賞海景、參觀紅磚倉庫，或是到元町地區欣賞歷史建築感受西洋風情，很適合一天遊！

橫濱不只風景迷人，美食也有很多選擇，讓我們來看看橫濱有哪些精選美食吧

1. Fruit Peaks橫濱Porta店

超人氣的水果甜點咖啡廳！老牌水果專門店「Fruit Shop青木」所經營，嚴選當季最美味的水果產地與品種，透過塔派、聖代以及各式餐點等多種形式提供給客人。

特別推薦他們的水果塔，酥脆的塔皮上是香甜的鮮奶油，再鋪滿新鮮水果，就是完美的組合！

Fruit Peaks在東京及周邊有多家分店，但大多是外帶的蛋糕店，而在橫濱這家有提供座位可以內用，還有特別的菜單！例如水果聖代、鮮打果汁，甚至還有下午茶三層架，可以一次品嚐到許多款式的水果甜點。

不過要注意，他們太受歡迎了，內用很多時都需要排隊等位，尤其在下午時段及假日，建議可以先去拿籌，逛完街再來吃甜點休息就剛剛好！

Fruit Peaks橫濱Porta店

地址：神奈川県横浜市西区高島2-16 横浜ポルタ B1F

營業時間：10:00 – 21:00

2. 炭火やきとり 伝兵衛 南

橫濱人氣居酒屋，在橫濱車站周邊就有兩家店舖，還獲選為Tabelog Hot Restaurant 2026。他們主打各種串燒料理，以雞肉及當季蔬菜為主打，從雞腿肉到雞腎、雞肝、雞軟骨、雞尾肉等各個部位的串燒都有提供，以炭火燒烤，再搭配特製醬汁或鹽調味。

他們的招牌菜色是「三日五次炙烤雞皮串」，透過反覆燒烤、靜置的工序，去除多餘油脂，將雞皮原本的鮮美滋味完美引出，吃起來不會太油膩，連平常不敢吃雞皮的人都可能會喜歡上。

作為居酒屋，他們也提供多種日本酒、水果沙瓦等調酒，下酒菜都價格實惠、份量充足，無論是想小酌或是用餐都能感到滿足！

炭火やきとり 伝兵衛 南

地址：神奈川県横浜市西区南幸2-13-22 1F

營業時間：17：00～23：00

3. 鴨そば さわ田 ヨドバシ横浜店

隱藏在橫濱友都八喜地下美食街的拉麵店，主打鴨肉湯頭拉麵，以鴨骨與知名品牌雞「大山雞」整隻熬製而成的濃厚雞清湯，入口瞬間即可感受到濃郁卻清新的鴨肉及雞肉風味。

他們連麵條及叉燒也非常講究，使用嚴選小麥製作全粒粉中細麵，帶有彈性與滑順口感。配以山形縣的豬肉製作的叉燒，經低溫烹調後口感濕潤柔嫩，跟帶有鮮味的湯頭特別搭。如果不喜歡太油膩的湯頭，那一定要來嚐嚐這家拉麵！

鴨そば さわ田 ヨドバシ横浜店

地址：神奈川県横浜市西区北幸１丁目２−７ ヨドバシカメラマルチメディア横浜 B2F

營業時間：11:00~21:45

4. 橫濱DRA 7

DRA是東京人氣義式酒吧品牌，而這家DRA 7就位在橫濱車站的NEWoMan商場內。他們午餐時段會提供義大利麵套餐，晚上則主打酒吧形式。

雖然店面不算很大，但環境舒適有質感，比傳統居酒屋要時尚，是很多年輕人、女生去喝酒用餐的選擇。

他們提供提供義大利麵、披薩等洋式料理，以及多種下酒小菜，並有日本酒、紅酒、沙瓦等種類豐富酒款可供選擇。

很多菜式賣相美觀又特別，例如上圖的沙拉竟然在上桌時灑上醬汁做的刨冰，或是熱呼呼的鐵板上放上漢堡排及意式燴飯，上菜時都會讓人想要拍照打卡！

橫濱DRA 7

地址：神奈川県横浜市西区南幸1-1-1 ニュウマン横浜 8F

營業時間：11:00 – 22:00

5. えの木てい 本店 (Enokitei)

這是橫濱很有名的西式甜點店，本店位於橫濱山手一帶少數保留下來的西洋館，以超過150年的古董家具打造，店內有著濃厚的復古氛圍，就像穿越到歐美電影的場景中一樣。因為很受歡迎，所以也經常要排隊等候位置，建議早點到訪。

在典雅的空間中可以品嚐生起司蛋糕與英式司康等經典甜點，還有使用當季新鮮水果製作的各式蛋糕，還有週末限定推出的水果塔與千層酥，甚至豪華的三層架下午茶！

蛋糕款式比較傳統，賣相也不是特別花巧，但味道細緻。鮮奶油風味甜度明顯卻不膩，恰到好處，搭配咖啡或紅茶，能好好享受優雅時光！

えの木てい 本店

地址：神奈川県横浜市中区山手町89-6

營業時間：平日12:00 – 17:30、週末及假日 11:30 – 18:00

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