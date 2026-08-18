河口湖全新景點新登場！富士山全景纜車新園區正式開放

【撰文:窩日本快訊 / 窩日本】

位於河口湖海拔約1090公尺的山頂區域，已於2026年7月16日開放兩個全新地標：「御利益廣場」與「絕景觀景階梯」，為河口湖帶來全新的旅遊體驗！

除了能近距離飽覽富士山與河口湖交織而成的壯麗景色外，還結合祈福、互動體驗與童話故事元素，打造兼具美景與趣味的新景點，不論晴天或陰天，都能留下難忘的旅行回憶。

天上山是日本文豪太宰治名作《咔嚓咔嚓山》的故事舞台，因此園區內可見故事角色中的兔子與狸貓在迎接旅客的到來。

此次新登場的「御利益廣場」更延續《咔嚓咔嚓山》的世界觀，規劃多項充滿日式特色的互動式開運設施。像是祈求健步如飛與旅途安全的「兔子神社」、販售特色繪馬與兔子造型御守的自動販賣機、利用釣竿從小船造型容器中釣起自己的籤的「咔嚓咔嚓太漁神籤」等等。

園區也將推出富士山開運集章活動，只要完成四個指定地點的集章任務，就能拼湊出一幅富士山與四季景色交織的限定圖案，作為旅程中最特別的紀念。

*各設施體驗費用請洽官網：https://www.mtfujiropeway.jp/zh-CHS/news/article/new_spot.html

通往御利益廣場的步道也是全新打造的「絕景觀景階梯」。以35階階梯串聯約7公尺高低差的步道，沿途設置大型紅色鳥居、日式燈籠，營造濃厚的神社參道氛圍，也是前往兔子神社的重要路線。

返程下樓時，還能將富士山與河口湖的遼闊景色盡收眼底。春季有櫻花點綴，秋天則染上繽紛楓紅，每個季節都呈現不同的迷人風貌，也讓這座階梯成為全新的拍照打卡熱點。

隨著夏季到來，富士山翠綠山麓與湛藍天空相互輝映，若近期規劃前往河口湖旅遊，不妨搭乘富士山全景纜車登上海拔1,090公尺的山頂，親自走訪全新開幕的「御利益廣場」與「絕景觀景階梯」，在欣賞世界級美景的同時，也感受融合自然風光、日式文化與開運祈福的全新魅力！

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