日本 Krispy Kreme 哈利波特聯名甜甜圈8/21登場　一口咬下才知道被分到哪個學院

日本旅遊又多了一個甜點朝聖理由。Krispy Kreme Japan 宣布與《哈利波特》合作推出期間限定聯名系列，將於 2026 年 8 月 21 日至 9 月 29 日在日本指定門市限時販售。此次以霍格華茲魔法世界為主題，推出多款造型甜甜圈、冰沙飲品及限定包裝，其中最受矚目的就是「分類帽甜甜圈」，外觀看不出內餡顏色，必須咬開後才會揭曉自己被分到葛來分多、史萊哲林、赫夫帕夫或雷文克勞哪一個學院，充滿互動驚喜，預料將成為今年秋季日本甜點話題。

圖／日本Krispy Kreme提供

四大學院化身甜甜圈 分類帽內餡藏驚喜

本次聯名系列以霍格華茲四大學院為設計靈感，推出葛來分多、史萊哲林、赫夫帕夫與雷文克勞四款主題甜甜圈，分別以代表色、學院徽章與不同內餡風味呈現角色特色。除了固定款式外，另有「分類帽甜甜圈」作為期間限定亮點，外層覆上巧克力糖霜與金色星星裝飾，中央放上分類帽造型巧克力，內餡則隨機出現四種學院代表色之一，讓消費者在品嚐時體驗如同霍格華茲入學儀式般的分院樂趣。

圖／台茂購物中心提供

官方也推出以聯名甜甜圈組成的限定禮盒，盒身採用《哈利波特》風格設計，搭配學院元素與魔法世界圖騰，無論送禮或收藏都相當具有吸引力。

金探子冰沙、限定貼紙同步開賣 哈迷赴日必收

除了甜甜圈，日本 Krispy Kreme 此次也同步推出以金探子（Golden Snitch）為靈感的限定冰沙飲品，飲品外觀融入金色裝飾與魔法世界意象，並搭配聯名杯身設計。活動期間購買指定商品，還可獲得限定貼紙等周邊贈品，整體商品線完整結合甜點、飲品與收藏元素。

圖／台茂購物中心提供

近年日本限定聯名甜點持續帶動觀光話題，從角色主題咖啡廳、動漫甜點到品牌跨界合作，都成為旅客安排自由行的重要目的地。此次 Krispy Kreme x《哈利波特》聯名以「吃下去才知道自己屬於哪個學院」為最大亮點，預料將吸引不少粉絲排隊體驗，也有望成為東京、大阪等城市今年秋季最熱門的打卡美食之一。

圖／台茂購物中心提供

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