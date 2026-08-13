搭新幹線玩秋田！盛夏限定煙火節與鐵道漫遊一次體驗

【文・KKday旅遊生活誌】

規劃日本東北之旅，搭乘秋田新幹線絕對是省時便利的首選。每年夏季備受矚目的日本三大煙火大會之一「大曲煙火」盛大登場，吸引無數旅客專程前往。在造訪各大熱門秋田景點之餘，不妨安排搭乘新幹線直達花火盛會現場，感受震撼夜空的絢爛花火與濃厚的傳統慶典氣氛！

八幡神社

八幡秋田神社就位於市區中心，距離秋田車站步行僅約10分鐘，是許多在地人踏青放鬆身心的地方，其供奉著八幡大神，象徵著保護和繁榮，而且八幡秋田神社腹地內有高達700多株的櫻花樹，是著名的賞櫻景點，秋天時亦有楓紅掛滿天邊，美不勝收。

縣立美術館

秋田縣立美術館由知名的建築大師「安藤忠雄」重新建構而成，從內到外都貫徹著三角形的設計，就連影子灑落在地上呈現出來的模樣都是三角形，處處可體現出安藤忠雄的設計巧思。

館內亦採用了其最擅長的清水模風格，沒有任何柱子支撐的旋轉樓梯，各種特殊的設計建築迷一定要記得前來朝聖，另外館內則收藏了藤田嗣治的作品，描繪著秋田的各色風景。

中嶋紀念圖書館

位於國際教養大學內的中嶋紀念圖書館有機會的話真的不能錯過，被譽為日本最美圖書館之一，由建築大師仙田満設計打造，以特殊的環狀放射形為基礎架構，再搭配全木質的建材搭件，一走進圖書館裡就會被震撼！每一處都值得細細品味，不過畢竟是在學校的圖書館中，旅人們還是要記得保持安靜、不影響他人哦。

舊金子家住宅

每年8月初舉行的「秋田竿燈祭」是來到秋田不可錯過的一項傳統技藝，在其中占有重要一席之地的竿燈在舊金子家住宅就能一睹實物，除了竿燈以外，金子家完整保留了當初江戶時代的「町家」特徵，可以看到當初的商家店面，特殊的土藏倉庫、防火用的天水缸等，是可以更了解秋田風情的地方。

市民廣場

老實說出遊的時候最怕碰到下雨天，這時候就要找一些雨天備案的室內景點了，而秋田市民市場就在市區內，離秋田車站步行僅約５分鐘，整個市場都有天棚不怕淋雨逛街狼狽不堪，價格通常也比外頭超市便宜，有機會的話旅人們可以自炊一下！

田澤湖

圖片來源：Shutterstock

田澤湖是日本最深的湖泊，水深達423.4公尺，也因為如此深的深度才讓光線在水中創造出各種不同的光影與顏色，不論什麼時候來到湖邊都會被眼前的美景震攝，一望無際、波光粼粼的湖水，背後則是閃耀著隱隱光芒的雪山，搭配上一旁神社的紅色屋頂，絕對稱得上是夢幻場景！

乳頭溫泉

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乳頭溫泉鄉是分佈在乳頭山腳下的溫泉群的總稱，乳頭山位於秋田縣十和田八幡平國立公園境內，一共有七座療效不同的溫泉，除了溫泉本身品質極佳以外，座落在山巒之中的絕佳風景也是讓人趨之若鶩的原因，一邊泡溫泉，一邊欣賞層層堆疊的山脈，如果是冬天時還能同時欣賞雪景，讓人彷彿置身在仙境之中。

角館武家屋敷

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在秋田縣仙北市的角館町是完整地保留著江戶時代初期的街市景觀，其約於1620年時由戰國時代東北的蘆名氏建造而成，至今仍完整保留了六家自江戶時代以來曾經是武士居住的宅邸「武家屋敷」，來到此處仍可一探當初武士家的模樣，除此之外在武家屋敷通外也種滿了櫻花與楓葉，當櫻花盛開時與黑色的牆壁形成強烈的對比。

八幡平

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每年的五月下旬至六月上旬期間，進入春季後八幡平山上的鏡沼會因冬日積雪開始融化，湖面周邊與中央處會因為雪融而慢慢形成向外擴散的圓圈狀，特殊的景像宛如龍的眼睛一般，故被稱為龍之眼，而想看龍之眼的旅人一定要注意月份，也必須穿著雪靴才可以走到龍之眼附近哦。

大森山動物園

距離秋田市區僅半小時車程的大森山動物園一向是在地人的熱門親子場所，以「可以和動物對話的森林」為主題，展示了近百種的動物類行，還有各種與其他動物園不同的互動方式，例如一邊餵食一邊有人講解，在員工的引導下觸摸等，極具教育意義，且園區中亦有遊樂設施，非常適合一家大小。

犬之里

相信有不少旅人都看過日本電影「忠犬八公物語」，電影裡頭那忠心耿耿的小八當時賺盡多少人的眼淚，而犬之里的建築外觀以大正時期的澀谷站為原型建造，模擬了當時小八等待著主人回來的車站，而裡頭也有秋田犬展示室，可以近距離看到模樣超萌的秋田犬。

小安峽

小安峽是位於秋田縣皆瀨川上游，且長年在湍急水勢沖刷下而成的V字型溪谷，屬於栗駒國定公園，是東北地區很受歡迎的觀光景點，而其中最有名的景點則是大噴湯，之所以會叫大噴湯是因為在峽谷裡一條向下行走的步道，兩側不時有熱水和蒸氣噴出，其為地熱眝存層中積聚的蒸氣和熱水，從裂縫中噴發而出所致。

鳥海山

鳥海山是位於秋田縣與山形縣交界的一座活火山，且因高聳矗立的山勢與富士山相似，在秋田縣還有秋田富士的美稱，山頭上遍佈楓樹，是秋田知名的賞楓名所之一，而也在周圍的鳥海藍色公路和由利高原鐵道有時間的話都可以擇一去觀賞，像鳥海藍色公路是一條連接山形縣到秋田縣全長34.9公里的山岳觀光道路，從海平面零公尺一路攀升至海拔1100公尺，沿路可欣賞到森林與大海，由利高原鐵道則是可欣賞到四季分明的景緻，也越來越多遊客前往觀看。

男鹿生剝鬼

發源於秋田線男鹿市的生剝鬼柴燈祭典是東北地區的五大雪祭之一，冬天的時候來到秋田絕不可錯過的傳統盛大祭典，而生剝鬼名稱的由來，是把長久待在暖爐窩著時肌膚會烤出的火斑日文與剝除、去除的日文合成，意思是即使在冬天也不可怠惰，謹惕人民不但仍要勤於耕種捕獲，也要保持自己健康體態的狀態，目前固定在每年二月第二星期的週五、六、日在真山神社舉行，已有上百年歷史，不是在冬天前往秋田的旅人也可以至傳承館去一探這傳統文化哦。

大部分人到日本旅遊可能都會往東京、京都、大阪、北海道等比較熱門的城市旅遊，不過其實日本還是有很多值得去探索的地方！今天就來推薦秋田旅遊給各位讀者參考參考！如果要到秋田安排旅遊，那一定會到男鹿這邊安排，這裏有知名的生剝鬼文化，另外因為這邊靠近海邊，因此有很多美味新鮮的漁獲可以吃，本篇就帶大家了解一下男鹿的文化與美食吧！

寒風山

寒風山位於男鹿市上一個面朝日本海的火山，海拔高度355公尺，雖然海拔高度不高，但視線內沒有任何遮蔽物，可以清楚的看到男鹿半島、八郎潟的圍墾地以及日本海的海岸線，而且山頂也有觀景台、餐廳，山腹有三個火口遺跡和溶岩隧道的風穴等，能夠見到過去火山的痕跡。

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