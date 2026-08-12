福岡必訪千年古寺！近萬隻蛙蛙擺飾數到瘋，尋找平成四年開山之寶「初代蛙殿」

蛙蛙控真的會瘋掉！這座被近萬隻青蛙全面佔領，超萌神祕古寺《如意輪寺》，歷史最早可追溯到西元 729 年，奈良時代初期真的是座千年古寺，神社裡裡外外擺滿五顏六色青蛙擺飾，數量多到讓人數到頭昏腦脹，簡直就是一座「青蛙博物館」，四季有櫻花、楓紅交替自然美景，很適合帶小朋友來場「數青蛙大賽」！

如意輪寺｜福岡縣小郡市蛙寺

《如意輪寺》隱身在福岡縣小郡市橫隈1729，開車自駕朋友，這設有容納 30 輛汽車專屬停車場，搭乘大眾運輸「西鐵天神大牟田線」於「三澤站」下車步行約 15 分鐘抵達。

地址：福岡縣小郡市橫隈1729

聯絡電話：0942-75-5294（日本福岡）

營業時間：09:00-17:00

停好車後沿途都設有指引，一路跟著指標往上走去即可。

四季皆有不同花卉與自然景緻上演！有櫻花、杜鵑花、繡球花與楓紅，除了四季花卉，每年還會舉辦儀式感活動，像是夏季會舉辦「風鈴祭」，秋天有繽紛「紙傘」懸掛天上作裝飾。

如意輪寺｜近一萬個青蛙擺飾

《如意輪寺》最著名特色，就是神社裡裡外外鋪天蓋地都是青蛙！裡外近一萬個青蛙擺飾，真的多到讓人大開眼界，有石頭蛙、陶瓷蛙，各種材質通通有，更集結五顏六色生動姿勢的蛙蛙。

還有「母蛙背小蛙」溫馨畫面，連角落都充滿驚喜，真的挺好拍照～

如意輪寺｜主殿旁青蛙家

蛙蛙控一定要進來這！《如意輪寺》主殿旁邊，這間榻榻米日式和室，裡面密密麻麻擺滿青蛙收藏，可以自由出入參觀！原本一開始只是住持到中國旅遊時，順手買青蛙回來當擺飾，後來數量慢慢增加，接著參拜信徒也陸續送青蛙裝飾，日積月累就演變成日本知名蛙寺了～

每隻青蛙擺放整整齊齊，從復古、獵奇到精緻設計蛙蛙都有！《如意輪寺》簡直像一座青蛙博物館！

這座滿滿青蛙展示中，最不容錯過靈魂角色，就是這隻鎮寺之寶「初代蛙殿」！是平成四年住持親自從中國引進。

來到日本神社或寺廟，經常能看到一排排「御神籤」！

整齊密密麻麻懸掛綁在專屬繩子上，這是一種聆聽神明指引，幸運抽到「吉籤」代表與神明結下好緣分，不小心抽到「凶籤」可讓神明幫忙逢凶化吉喔～

如意輪寺｜主神如意輪觀音

《如意輪寺》雖然以青蛙聞名！但這供奉主神是「如意輪觀音」，參拜完主神後，順著旁邊小巷走進去，還供奉著「癌切不動明王」，剛好身邊家人與朋友正生病，來這自然要虔誠地拜一下，祈求神明庇佑早日康復、平安順利。

如意輪寺｜販售青蛙飾品、御守

不只是和室內部青蛙精彩，榻榻米外面青蛙屋兩邊，也擺滿各式各樣、萌度爆表青蛙裝飾品，還有傳統御守。

每到秋季除了能賞楓！寺院天空還會掛上五彩斑斕和風紙傘，這浪漫視覺震撼不輸風鈴！好天氣向上看真的挺美。

外面庭園步道旁擺滿神像與青蛙石像！每隻表情動作都大不相同，真的很有古寺感，很適合小朋友來數找青蛙。

光站戶外看過去，就有數不清的青蛙裝飾，真的會讓人數到頭昏腦脹、眼花撩亂！屋簷上、石階旁、樹叢裡或水池旁，感覺不管怎麼數，下一秒又會在角落發現新面孔，真的太多蛙蛙了～

福岡《如意輪寺》有近萬隻可愛青蛙擺飾！四季有不同自然風景與風鈴與紙傘，除了能參拜觀世音還有癌切不動明王，現場販售各種蛙蛙擺飾與傳統御守，有來福岡別錯小而美的《如意輪寺》免費景點喔～

如意輪寺

地址：福岡縣小郡市橫隈1729

聯絡電話：0942-75-5294（日本福岡）

營業時間：09:00-17:00

公休：無

停車場：有

FB粉專：無

文章來源：艾瑪・享受吃喝玩樂札記 FB：艾瑪 吃喝玩樂

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