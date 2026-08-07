8大角色陪你飛上天！ 「ANAｘ吉伊卡哇」揭幕全新彩繪機「Chiikawa JET」將登場

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ANA 與《吉伊卡哇》展開全新聯名「Chiikawa JET」彩繪機塗裝設計。　圖：ANA／提供
ANA 與《吉伊卡哇》展開全新聯名「Chiikawa JET」彩繪機塗裝設計。　圖：ANA／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】ANA 與《吉伊卡哇》（Chiikawa）展開全新聯名「Chiikawa JET」彩繪機塗裝設計，致力於為旅客們打造充滿活力與歡樂的飛行旅程。本次合作推出重磅打造的「Chiikawa JET」彩繪機，預計將於2026年10月起投入日本國內線營運。

彩繪機的機身將繪有「吉伊卡哇」與其他7位人氣角色，機上更特別準備了限量版專屬備品，邀請旅客體驗僅搭乘 ANA 才能享受的獨家「吉伊卡哇」空中旅程！

彩繪機簡介

◉「Chiikawa JET」（執飛日本國內線）

・機型：波音767-300ER（編號：JA609A）

・設計概念：機身上彩繪了包括「吉伊卡哇」及其好友「小八貓」與「兔兔」在內的8位人氣角色。角色們身邊環繞著各種代表日本四季風情的經典元素，為機身增添豐富繽紛的色彩。

・飛航日期：2026年10月獨家機上備品與客艙體驗 從旅客踏入機艙的那一刻起，令人屏息的吉伊卡哇沉浸式體驗便已展開。

搭配 ANA 獨家打造的專屬備品，將「吉伊卡哇」的萌趣世界完美延伸至萬呎高空。

▲「吉伊卡哇」座椅頭墊布。　圖：ANA／提供
▲「吉伊卡哇」座椅頭墊布。　圖：ANA／提供

◎ 座椅頭墊布

圖案設計集結了於機身上登場的多位「吉伊卡哇」人氣角色。頭墊布將用於彩繪機「Chiikawa JET」日本國內線經濟艙。

※請注意，頭墊布不可攜帶下機。

▲「吉伊卡哇」限定紀念紙杯。　圖：ANA／提供
▲「吉伊卡哇」限定紀念紙杯。　圖：ANA／提供

◎ 限定紀念紙杯

紙杯特別採用了「吉伊卡哇」、「小八貓」與「兔兔」的主題圖案，將於彩繪機「Chiikawa JET」日本國內線經濟艙提供。

※請注意，機上備品會因營運狀況臨時更換，恕不另行通知。

※紙杯設計僅有1種款式，包含3個角色。

獨家聯名商品

未來預計推出「吉伊卡哇」及其夥伴們穿上 ANA 制服的獨家聯名商品！相關詳細資訊將於日後陸續公布。

關於未來的慶祝活動細節與具體航班時刻表，將陸續於 ANA 官方網站及活動特設網頁公布。此外，全球粉絲最期待的第三架系列彩繪機「寶可夢彩繪機 藍」之設計藍圖，也將於近期壓軸登場，敬請期待。

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彩繪機 吉伊卡哇

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