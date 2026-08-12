熊野古道新手路線與住宿推薦｜入住龜之井飯店 熊野田邊輕鬆享受朝聖之旅

如果計畫前往世界遺產「熊野古道」展開朝聖之旅，不妨以龜之井飯店 熊野田邊作為旅程據點。從免費接駁巴士、行李寄放服務，到溫泉與精緻會席料理，完善的服務讓整趟旅程更加輕鬆舒適。即使是第一次挑戰熊野古道，也能安心踏上巡禮之路。

日本旅行新願望清單——熊野古道巡禮之旅

說到日本旅行，許多人首先想到的都是大阪、京都、奈良等知名觀光城市。但近年來，對不少旅人而言，日本旅行已不再只是走訪熱門景點，越來越多人選擇放慢腳步，走進大自然，深入體驗日本的歷史與文化，嚮往一場「充滿靈性意涵的巡禮」。

本次旅程就從和歌山縣田邊市展開。從新大阪站搭乘JR特急「黑潮號（くろしお）」約2小時20分即可抵達「紀伊田邊站」，並從這裡正式踏上世界遺產「熊野古道」的巡禮之路。

位於和歌山的熊野古道，是一條擁有超過一千年歷史的朝聖古道，歷代上皇、貴族、修行者以及平民百姓，都曾踏過這條巡禮之路。據說，當時朝聖的意義不僅在於抵達目的地，更重要的是在翻越山林、一步步前行的過程中淨化身心。「行走」本身便是參拜的重要一環。

因其深厚的歷史與文化價值，熊野古道於2004年作為「紀伊山地的靈場與參拜道（紀伊山地の霊場と参詣道）」的一部分，被登錄為聯合國教科文組織的世界文化遺產。如今，熊野古道不僅深受日本國內旅客喜愛，也成為世界各地旅人心中的夢幻旅行目的地，吸引無數人將它列入一生必走一次的旅行清單。

不過，一提到巡禮之旅，許多人難免會擔心：「是不是得背著沉重的背包，在山裡住上好幾天才能完成？」如果有這樣的疑慮，不妨選擇以「龜之井飯店 熊野田邊（原：龜之井飯店 紀伊田邊）」作為旅程住宿據點。除了能一邊泡溫泉、一邊欣賞遼闊海景，還能以一日遊的方式，輕鬆體驗熊野古道中最受歡迎、最適合初學者的路線。不僅能完整感受巡禮的氛圍，也能減少體力負擔，以更舒適的方式體驗熊野古道的巡禮之旅。

「熊野古道中邊路」推薦住宿：龜之井飯店 熊野田邊

（原：龜之井飯店 紀伊田邊）

規劃熊野古道之旅時，除了掌握巡禮的路線資訊外，「該住哪？」也是必須考慮的一環。住宿地點的位置與交通便利性，往往直接影響整趟旅程的舒適度。尤其是規劃停留2～3週，甚至更長時間的旅客，住宿點是否提供行李寄放、自助洗衣等服務，也是選擇時的重要考量因素之一。

綜合以上條件，非常推薦入住於2026年7月1日重新開幕的「龜之井飯店 熊野田邊（原：龜之井飯店 紀伊田邊）」。除了交通便利之外，飯店也提供完善的設施與服務，即使是第一次挑戰熊野古道，也能安心展開巡禮之旅。

往返飯店與車站之間的免費接駁巴士

龜之井飯店 熊野田邊提供免費接駁巴士服務，讓旅客能輕鬆前往飯店。每天下午14:40自紀伊田邊站（弁慶像後方）發車，方便配合15:00的入住時間。

此外，飯店每天也提供兩班前往紀伊田邊站的免費接駁巴士，分別於8:00和10:00發車。其中，8:00的班次可方便銜接8:37開往熊野古道方向的路線巴士，省去轉乘與查詢時刻表的麻煩，也不用額外花費乘計程車資，就能快速前往巡禮起點。

免費接駁巴士時刻表

● 紀伊田邊站（弁慶像後方）出發：14:40

● 飯店出發：8:00｜10:00

※ 從飯店出發的免費接駁巴士需於前一天22:00前至櫃檯完成預約。

行李寄放服務 輕裝踏上熊野古道巡禮

對於旅行天數較長的旅客來說，行李寄放可說是最實用的服務之一。尤其規劃走訪日本各地時，通常都會攜帶大型行李移動。

龜之井飯店 熊野田邊提供入住前及退房後的行李寄放服務，讓旅客能輕裝展開巡禮之旅。熊野古道巡禮並不需要專業的登山裝備，只要帶上替換衣物、飲用水及簡單的輕食，就能輕鬆出發，盡情享受沿途的自然景觀與熊野古道獨特的巡禮氛圍。

※ 服務內容可能有所變更，詳細資訊請洽飯店。

追尋熊野巡禮歷史足跡 享受能眺望太平洋的溫泉

在此先簡單介紹一段與熊野巡禮相關的歷史。自古以來，熊野巡禮便流傳著名為「潮垢離（しおごり）」的習俗，相傳巡禮者在進山之前，會先以海水淨身，藉此潔淨身心。

龜之井飯店 熊野田邊的大浴場，正是一處能讓人感受熊野歷史與文化氛圍的空間。透過大片窗景，可將遼闊的太平洋盡收眼底，一邊欣賞海景，一邊悠閒享受溫泉。無論是在出發前往熊野古道之前，在此沉澱心情、為巡禮做好準備；或是在完成健行後，泡進溫泉舒緩步行帶來的疲憊，都能讓這趟巡禮之旅更加完整。

如果是第一次體驗日本溫泉，建議事先了解基本的泡湯方式與禮儀。飯店也提供英文版的溫泉使用指南影片，不妨在入浴前先觀看了解。

品味當季食材 享受日本傳統料理

日本旅行不可或缺的一部分，當然就是品嚐美食！無論是準備挑戰熊野古道之前，還是完成長時間健行後，再特地外出覓食都不是件輕鬆的事。入住龜之井飯店 熊野田邊，便能直接在飯店內享用以和歌山當季食材精心製作的正統會席料理。

晚餐以匯集紀州山珍海味的會席料理呈現。Japankuru團隊採訪時享用的菜色，包括在開放式廚房現烤的海鮮料理、新鮮生魚片、和歌山縣品牌和牛「熊野牛」，以及搭配當地特產梅鹽享用的天婦羅等。甜點則有使用和歌山縣產水蜜桃製作的果凍與義式冰淇淋。

從前菜到甜點，都能充分感受到和歌山豐富的在地風味。

早晨，飯店提供融合日式與西式料理的自助式早餐，讓旅客能在健行前補充能量。採訪當時，早餐提供可依個人喜好自由搭配的紀州吻仔魚與鮪魚蓋飯，不僅能品嚐新鮮食材，也能享受親手搭配的樂趣。此外，還準備了來自梅子名產地和歌山的三種不同梅干，讓旅客一次品嚐各具特色的風味。

暖胃又窩心的美味——龜之井飯店招牌「地獄巡禮 夜鳴擔擔麵」

入住旅客還可免費享用「地獄巡禮 夜鳴擔擔麵（地獄めぐり夜鳴き担々麺）」，無論是在夜晚肚子有點餓時，或是結束一天的熊野古道巡禮後，都很適合來上一碗。

這項服務為龜之井飯店全館提供的住客限定服務，每月都會更換不同口味，Japankuru團隊採訪時品嚐到的是「黑地獄」黑芝麻擔擔麵。此外還有「赤地獄」四川擔擔麵，以及「白地獄」白芝麻擔擔麵，共三種口味輪流登場。

夜鳴擔擔麵供應時間為21:00～22:30，份量為剛剛好的半份，既能解宵夜的嘴饞，又不會因份量過多造成負擔，因此深受許多住宿旅客喜愛。

讓長途旅行者更輕鬆的自助洗衣設備

飯店內設有自助洗衣設備，對於希望盡量精簡行李的長途旅客來說，住宿期間隨時都能洗衣，是一項相當貼心的服務。此外，完成健行後沾滿汗水的衣物，當天也能立即清洗並烘乾。

初學者也能安心挑戰！熊野古道經典入門路線

發心門王子～熊野本宮大社路線

圖片來源：田邊市熊野觀光局

決定好熊野古道之旅的住宿據點後，就可以準備踏上巡禮之路了！對於第一次造訪熊野古道的旅客來說，最推薦的就是從發心門王子步行至熊野本宮大社的路線，約7.5公里。

全程需花費約2～3小時，路線以平緩下坡為主，即使是健行初學者也能輕鬆完成。對於「想體驗熊野古道的魅力，又擔心正式登山難度過高」的旅客來說，這是一條非常適合初學者的入門路線。

接下來將根據我們實際步行的體驗，依序介紹這條路線的交通方式及沿途看點。

【8:00】飯店接駁巴士 → 紀伊田邊站｜【8:37】搭乘路線巴士

旅程從早上8:00開始，搭乘龜之井飯店 熊野田邊的免費接駁巴士前往紀伊田邊站，抵達車站後，再轉乘8:37開往熊野古道方向的路線巴士。

巴士乘車處前方有一間便利商店，建議可以在出發前採買些食物與水。健行路線沿途雖然設有洗手間，但幾乎沒有便利商店或餐飲店，因此建議先準備好午餐和飲料，會更加安心。

特別提醒各位，部分路線巴士僅接受現金付款，建議在便利商店購物時順便兌換一些零錢，以便搭車時使用。

【10:12】抵達熊野本宮大社前 →【10:30】轉乘開往發心門王子的巴士｜【10:45】抵達發心門王子開始健行

上午10:12抵達「熊野本宮大社前」巴士站後，轉乘10:30發車的巴士，約15分鐘即可抵達健行起點——發心門王子。所謂的「王子」，是指巡禮者在正式參拜前休息、祈禱的小型神社。

發心門王子是一處具有特殊意義的場所，其名稱有著「萌生追求覺悟之心的大門」之意。相傳，許多巡禮者在正式展開熊野巡禮前，都會在此整理心緒。

發心門王子地址：和歌山県田辺市本宮町三越

沿著古道前行，會依序經過水吞王子、伏拜王子等多座王子社，每一處都承載著歷代巡禮者的朝聖足跡與故事。

其中，伏拜王子最為知名，因為這裡是巡禮者首次能夠遠望熊野本宮大社的地點。相傳當年的人們一見到本宮大社，便會在此伏地膜拜、虔誠祈禱，因此得名「伏拜王子」。時至今日，這裡依然是熊野古道最具代表性的景點之一。

水呑王子地址：和歌山県田辺市本宮町三越

伏拜王子地址：和歌山県田辺市本宮町伏拝157

提到巡禮古道，許多人可能會覺得「是不是只有有經驗的人才能挑戰」。但實際走過之後便會發現，沿途設有完善的英文導覽牌與路標，即使是第一次造訪，也能安心前行，不必擔心迷路。

不同於總是人潮擁擠的熱門觀光景點，熊野古道沿途盡是寧靜的聚落與幽深的樹林。放慢腳步漫步其中，能感受到這條古道獨有的沉靜氛圍，以及大自然帶來的療癒之美。

【約14:00】抵達熊野本宮大社參拜，前往大齋原大鳥居

這條巡禮路線大約2～3小時即可走完，約於下午2點抵達熊野本宮大社。想到千年以來，無數巡禮者都曾沿著同樣的路線來到這裡，即使只是完成一段相對短程的健行，也讓這段旅程格外具有意義。

熊野本宮大社是熊野三山之一，也是日本全國三千多座熊野神社的總本宮。當終於抵達巡禮之路的終點，眼前莊嚴肅穆的神社，也讓一路的朝聖之旅顯得更加莊重且富有意義。

熊野本宮大社地址：和歌山県田辺市本宮町本宮1110參拜時間：8:00～17:00

參拜完熊野本宮大社後，還有一處非常值得順道造訪的景點，那就是熊野本宮大社的舊社地——大齋原。這裡矗立著一座高約34公尺、日本最大級的大鳥居。廣闊草原中央聳立著巨大的鳥居，營造出宛如電影場景般夢幻且震撼的景色。

大齋原也是熊野古道最具代表性的拍照景點之一。完成巡禮後，不妨在此稍作停留，與這片獨特的風景合影，為這趟朝聖之旅留下美好的紀念。

大齋原地址：和歌山県田辺市本宮町本宮1

【15:05】從熊野本宮大社前搭乘巴士 →【17:15】抵達紀伊田邊站，再搭計程車返回飯店

在熊野本宮大社參拜並悠閒漫步周邊後，可搭乘下午3:05從「熊野本宮大社前」出發的路線巴士返回紀伊田邊站。約下午5:15抵達後，再轉搭計程車返回龜之井飯店 熊野田邊。

以上介紹的是以龜之井飯店 熊野田邊為據點，適合初學者的輕鬆熊野古道巡禮路線。除了這次介紹的入門路線之外，官方網站也整理了多條適合中級者與進階者挑戰的路線，規劃行程時不妨一併參考。

不只是便利，更是一段身心療癒的住宿時光

龜之井飯店 熊野田邊深受熊野古道巡禮旅客喜愛，其中一大原因，就是提供能讓巡禮前後都更加充實的貼心設施與服務。在踏上熊野古道之前，可以先放鬆身心、調整狀態，為即將展開的巡禮做好準備；完成健行後，則能透過天然溫泉舒緩疲勞，享受溫泉飯店獨有的身心療癒體驗。

以下就為大家介紹龜之井飯店 熊野田邊的各項貼心服務。

在舒適自在的客房舒緩疲勞

龜之井飯店 熊野田邊提供多種房型，從現代風格的西式客房到充滿日式氛圍的和室一應俱全。從客房還能遠眺遼闊的太平洋，開闊的海景也是飯店的一大魅力。

規劃以熊野古道為主的行程時，旅客往往容易忽略住宿的舒適度。然而，在這裡可以於寧靜舒適的客房中充分休息，在柔軟的床鋪上放鬆身心，為隔天的旅程充滿電。

住客專屬交誼廳

住客專屬的交誼廳提供能免費享用的和歌山地酒與點心，開放時間為下午3:00～晚上9:30。旅客可以在此一邊品嚐在地風味，一邊規劃隔天的行程，度過悠閒的休憩時光。

或許，也有機會在此結識來自不同地方的巡禮者，彼此分享攻略心得與沿途的旅行故事。

與蔚藍太平洋相伴，展開熊野之旅

前面提到，自古以來熊野巡禮便有「潮垢離」的習俗。相傳當年的巡禮者會先在田邊的出立濱以海水淨身，再啟程前往熊野群山。

在住宿期間，就能深刻感受到熊野巡禮是一段由大海展開的旅程。龜之井飯店 熊野田邊無論是在大廳、客房或溫泉，都能欣賞到一望無際的太平洋景色，這份與熊野信仰緊密相連的景致，正是這間飯店獨有的魅力之一。

館內還設有遊戲區、商店及早市等設施，讓住宿期間增添更多樂趣。此外，飯店亦有能用英語及中文溝通的服務人員，即使是不熟悉日語的旅客，也能安心入住。

和歌山熊野古道巡禮前必看Q&A

Q：飯店不在車站前，交通會不方便嗎？A：不用擔心。飯店提供往返紀伊田邊站的免費接駁巴士，移動相當方便。相較於車站前的商務飯店，這裡還能享受眺望太平洋的溫泉、悠閒舒適的休息空間，以及精心準備的餐點，讓整趟旅程更加充實。

Q：巡禮途中有便利商店或餐廳嗎？A：從發心門王子到熊野本宮大社的路線上，幾乎沒有便利商店或餐飲店。建議出發前先在紀伊田邊站周邊的便利商店準備好餐食與飲水。飲用水建議準備約1.5～2 公升，攜帶充足會更加安心。

Q：前往熊野古道方向的巴士需要預約嗎？A：此為定期路線巴士，基本上不需要預約。不過，班次時間可能會依季節有所調整，建議出發前先向飯店櫃檯確認最新的巴士時刻表。

Q：在巡禮途中，如果打算在山區住一晚，住宿該如何預訂？A：若行程安排為第1晚入住龜之井飯店 熊野田邊、第2晚入住熊野古道沿線住宿、第3晚再返回龜之井飯店 熊野田邊，則需依各住宿日期分別預訂。飯店也提供行李寄放服務，可將大型行李箱寄放在飯店，只背著一個背包，即可輕鬆展開熊野古道巡禮。

熊野古道巡禮準備啟程！

本文介紹了能讓熊野古道巡禮更加舒適的住宿推薦，也希望同時讓大家感受到這條傳承千年以上的巡禮之路，如何與現代旅行自然融合，展現出歷久彌新的獨特魅力。

如果想更深入探索熊野古道，歡迎參考預計於2026年7月開設的熊野古道官方特設網站，了解更多推薦巡禮路線及最新旅遊資訊。此外，也歡迎一併參考我們整理的大阪、京都、奈良、和歌山等關西旅遊情報，讓你的關西之旅更加充實且完整。

龜之井飯店 熊野田邊（原：龜之井飯店 紀伊田邊）亀の井ホテル 熊野田辺（旧 亀の井ホテル 紀伊田辺）地址：和歌山県田辺市目良24-1電話：0739-24-2900交通方式：從JR新大阪站搭乘JR紀勢本線特急「黑潮號（くろしお）」至紀伊田邊站下車，再搭乘飯店免費接駁巴士（需事先預約）免費接駁巴士：JR紀伊田邊站（弁慶像後方）14:40發車（需事先預約）入住時間 / 退房時間：15:00～ / ～10:00

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