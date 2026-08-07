「Shake Shack」日本夏季限定開吃！墨西哥辣椒切達牛肉堡、酪梨奶昔限時登場
計畫前往日本旅遊的漢堡控有新目標了。深受台灣旅客喜愛的紐約漢堡品牌 Shake Shack，日本門市自2026年8月5日起推出夏季限定菜單，以墨西哥風味為主題，帶來香辣切達牛肉堡、起司薯條與酪梨奶昔等新品，全日本19家門市同步販售，預計供應至9月下旬。
墨西哥辣椒切達牛肉堡成主打
本季最受矚目的新品是「墨西哥辣椒切達牛肉堡」，採用100%安格斯牛肉排，搭配煙燻培根、切片墨西哥辣椒與品牌特製切達起司醬，呈現濃郁起司香、牛肉肉汁與微辣層次交織的風味。單點售價1452日元，適合喜歡重口味與辛香感的旅客。
同步推出的「墨西哥辣椒切達薯條」，以招牌波浪薯條淋上濃厚起司醬，再撒上墨西哥辣椒碎、培根與蔥花，兼具酥脆與鹹香口感，售價1045日元。
夏日限定酪梨奶昔同步登場
為了平衡辣味，Shake Shack 也推出期間限定酪梨奶昔，選用熟成酪梨搭配椰子水調製，口感綿密滑順，帶有清爽椰香，特別適合搭配辣味漢堡與起司薯條享用。奶昔提供小杯759日元、中杯1089日元兩種規格。
Shake Shack 日本夏季限定系列自2026年8月5日起至9月下旬於全日本19家門市限時販售，無論是東京、大阪、京都或其他主要城市據點，都能品嚐這波期間限定的墨西哥風味新品，成為近期日本旅遊美食不可錯過的新亮點。
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