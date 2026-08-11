和歌山秋冬旅遊攻略｜20大必去景點、美景、溫泉與熊野古道朝聖巡禮

準備規劃和歌山秋冬旅遊嗎？本文整理和歌山20大必去景點、親子景點、人氣美食、溫泉推薦與熊野古道攻略，帶你一次掌握秋冬自由行必訪景點、行程規劃與旅遊重點。

日本關西只知道大阪、京都？那你真的錯過和歌山了 提到關西旅遊，多數人的腦袋大概都是大阪美食、京都神社、奈良小鹿三連發。結果打開 IG，十個有八個背景都長一樣，剩下兩個只是濾鏡不同。 如果你想找一個既有世界文化遺產，又有海岸絕景、千年神社、天然溫泉、瀑布秘境，還能吃到日本數一數二的新鮮鮪魚，那麼和歌山很可能就是你下一趟日本旅行最驚喜的一站。

(和歌山電鐵 貴誌站- 第三代 貓站長)

這裡沒有大城市的急促節奏，卻擁有紀伊半島壯闊山海景色；沒有擁擠的人潮，卻藏著許多日本人自己也愛去的秘境。從白濱海岸、那智瀑布，到世界文化遺產熊野古道，每一站都像在提醒你：「旅行，本來就不該只是一直排隊。 如果你正在規劃和歌山自由行，或想安排更深入的關西之旅，這篇攻略將一次整理和歌山必去景點、美食、四季玩法，以及不能錯過的熊野古道朝聖之路。

(和歌山 秋季景色-圖片來源：和歌山官方旅遊指南)

►和歌山在哪裡？認識和歌山地理位置與旅遊特色

和歌山縣位於日本本州西南部的紀伊半島，屬於關西地區，北邊與大阪、奈良相鄰，西側面向太平洋，擁有綿延的海岸線、森林與山岳地形。從大阪搭乘 JR 特急約 1.5～2.5 小時即可抵達，無論安排自由行或包車旅遊都相當方便。 和歌山最大的魅力，在於它不像京都、東京那樣熱鬧，卻把日本最迷人的元素幾乎全包了。

這裡有日本最古老的溫泉之一~白濱溫泉；有日本落差第一的那智瀑布；有綿延千年的熊野古道；也有壯觀的海蝕地形、透明海岸與世界文化遺產。 如果京都代表的是日本的人文歷史，那和歌山更像是日本的大自然，把山、海、森林、瀑布與信仰文化全部揉在一起。

(圖片來源：和歌山官方旅遊指南)

更棒的是，和歌山一年四季都有不同玩法。

* 春天： 可以賞櫻、走古道。

* 夏天：前往白濱享受海景與海水浴。

* 秋天：欣秋天欣賞滿山紅葉，也是熊野古道最受歡迎、最適合健行的季節。

* 冬天：泡著千年溫泉，再配上一碗熱騰騰的和歌山拉麵，旅行幸福感瞬間拉滿。

因此，不論你喜歡自然風景、美食、攝影、溫泉，還是歷史文化，和歌山幾乎都能找到適合自己的旅行方式。

(圖片來源：和歌山官方旅遊指南)

►和歌山20大必去景點推薦｜世界遺產、海岸美景與自然秘境

和歌山融合世界文化遺產、千年信仰、壯麗海岸、山林秘境與溫泉文化，無論是第一次造訪日本關西，還是想安排深度旅行，都值得放進行程。以下依照不同旅遊主題整理 20 個和歌山必去景點，讓你快速找到最適合自己的旅行方式。

🔹世界遺產與歷史文化：

❖熊野本宮大社

地點： 和歌山縣田邊市

亮點： 熊野三山之一，也是熊野古道的重要朝聖終點，擁有千年以上歷史，境內矗立著日本最大鳥居之一「大齋原大鳥居」，是和歌山最具代表性的信仰聖地。

❖熊野速玉大社

地點： 和歌山縣新宮市

亮點： 熊野三山之一，以鮮紅色社殿與千年梛木聞名，也是世界文化遺產「紀伊山地的靈場與參詣道」的重要組成之一。

❖熊野那智大社

地點： 和歌山縣那智勝浦町

亮點： 依山而建的千年神社，與那智瀑布共同構成和歌山最經典的景色，也是走訪熊野古道必訪的重要景點。

❖和歌山城

地點： 和歌山市

亮點： 由豐臣秀吉下令興建，是日本百大名城之一。春天可賞櫻、秋天可賞楓，天守閣更是俯瞰和歌山市景的最佳地標。

❖高野山

地點： 和歌山縣高野町

亮點： 由弘法大師空海開創的佛教聖地，已有超過 1,200 年歷史，三大著名景點：壇上伽藍、金剛峯寺、奧之院，並列入世界文化遺產。

(和歌山 熊野本宮大' 熊野速玉大、熊野那智大社：和歌山官方旅遊指南)

(和歌山 高野山-圖片來源：和歌山官方旅遊指南)

🔹海岸絕景：

❖白良濱

地點： 和歌山縣白濱町

亮點：擁有約620公尺潔白石英砂灘，即使秋冬不一定能戲水，但漫步海岸、欣賞夕陽與海景依然十分迷人，也是白濱溫泉旅遊的重要景點。

❖圓月島

地點： 和歌山縣白濱町

亮點： 因中央天然圓洞而得名，是和歌山最具代表性的海岸地標，每逢夕陽穿越岩洞時，更被譽為白濱最美的日落景點。

❖千疊敷

地點： 和歌山縣白濱町

亮點： 海浪長年侵蝕形成層層岩盤，外觀宛如鋪滿千張榻榻米，因此得名，也是白濱最具代表性的自然奇景。

❖三段壁

地點： 和歌山縣白濱町

亮點： 高約 50 公尺的海蝕斷崖綿延約 2 公里，可搭乘電梯深入海蝕洞窟，近距離感受海浪拍打岩壁的震撼。

❖橋杭岩

地點： 和歌山縣串本町

亮點： 大小岩柱沿著海岸綿延約 850 公尺，宛如橋樑樁柱排列於海面，因此有「天然石橋」之稱，也是日本天然紀念物。

❖天神崎

地點： 和歌山縣田邊市

亮點： 退潮時海面如鏡，倒映天空與雲彩，因此有「日本烏尤尼鹽湖」的美名，是近年熱門的攝影秘境。

(和歌山 三段壁-圖片來源：和歌山官方旅遊指南)

🔹山林秘境與自然景觀：

❖那智瀑布

地點： 和歌山縣那智勝浦町

亮點： 落差約 133 公尺，是日本單一道落差最高的瀑布，也是日本三大名瀑之一，四季皆有不同風情。

❖熊野古道 中邊路

地點： 和歌山縣田邊市至那智勝浦町

亮點： 擁有千年歷史的朝聖步道，也是世界文化遺產的一部分。其中中邊路保存最完整，也是第一次體驗熊野古道最推薦的健行路線。

❖生石高原

地點： 和歌山縣紀美野町

亮點： 每逢秋天整片山丘被金黃色芒草覆蓋，因此有「關西芒草秘境」的美名，是和歌山人氣賞秋景點。

❖高野龍神

地點： 和歌山縣高野町至田邊市

亮點： 被譽為日本最美山岳公路之一，沿途可欣賞森林、雲海與四季景色，是自駕旅遊不可錯過的經典路線。秋季楓紅尤其著名。

❖友島

地點： 和歌山縣和歌山市

亮點： 由四座無人島組成，保留舊軍事要塞遺跡，神秘氛圍讓它有「日本天空之城」之稱，也是動漫迷喜愛的秘境景點。

(和歌山 高野龍神-圖片來源：和歌山官方旅遊指南)

(那智瀑布-圖片來源：和歌山官方旅遊指南)

►和歌山親子景點推薦｜動物園、水族館、美食市場與採果體驗

❖Adventure World（冒險大世界）

地點： 和歌山縣白濱町

亮點： 和歌山最受歡迎的親子景點之一，結合動物園、水族館與遊樂園，可近距離欣賞企鵝、海豚、北極熊等人氣動物，還能觀賞精彩的海豚表演。園區腹地廣大，大人小孩都能玩上一整天，非常適合安排親子家庭或三代同遊行程，也是秋冬旅遊的熱門景點。

❖黑潮市場

地點： 和歌山市

亮點： 想一次品嚐和歌山海鮮，黑潮市場絕對不能錯過。除了各式生魚片、壽司、海鮮丼之外，最受歡迎的就是鮪魚解體秀，能近距離欣賞職人現場分切整尾鮪魚，現場還能立即品嚐最新鮮的鮪魚料理，大人小孩都看得目不轉睛。

❖勝浦漁港

地點： 和歌山縣那智勝浦町

亮點： 那智勝浦是日本知名的生鮪魚產地，也是許多老饕專程造訪的美食天堂。尤其秋冬正是品嚐鮪魚與海鮮的好時節，無論是鮪魚丼、生魚片或握壽司，都能享受到鮮甜細緻的口感，非常推薦安排在熊野古道行程前後順道造訪。

❖白濱能量樂園

地點： 和歌山縣白濱町

亮點： 充滿互動體驗的科學主題樂園，結合錯覺、美術、科學與遊戲設施，大人小孩都能一起動手體驗、拍照互動。遇到下雨天或冬天天氣較冷時，也是不錯的室內備案景點。

❖和歌山水果採果體驗（季節限定）

地點： 有田市、紀之川市周邊

亮點： 和歌山是日本重要的水果產地，每年秋冬可體驗採蜜柑，親手採摘當季水果，不僅適合親子同樂，也是深受國際旅客喜愛的在地體驗。許多果園還提供現採現吃與伴手禮購買服務，能感受不同於一般觀光景點的旅行樂趣。

(和歌山 高野龍神-圖片來源：和歌山官方旅遊指南)

(和歌山 白濱能量樂園-圖片來源：和歌山官方旅遊指南)

►和歌山必吃美食推薦｜黑鮪魚、和歌山拉麵、紀州梅一次收藏

來到和歌山，不只有世界遺產與海景值得探索，美食更是旅程中的一大亮點。從新鮮漁獲、在地水果到特色拉麵，每一道都是認識和歌山最直接的方式。

❖勝浦黑鮪魚

和歌山那智勝浦是日本知名鮪魚產地，以生鮪魚料理聞名，新鮮度極高，無論生魚片、握壽司或鮪魚丼都值得一試。秋冬油脂更加豐富。

❖和歌山拉麵

和歌山拉麵以濃郁豚骨醬油湯頭聞名，搭配細麵與叉燒，口味香濃卻不膩口，是當地最具代表性的庶民美食之一。

❖紀州梅

說到日本梅子，就不能不提紀州梅。和歌山是日本最大的梅子產地，無論梅干、梅酒或梅製甜點，都是人氣伴手禮。

❖有田蜜柑

有田地區盛產蜜柑，果肉細緻、多汁香甜，是日本最具知名度的柑橘品牌之一，每年約10月至翌年1月最為盛產。

❖熊野牛

熊野牛是和歌山代表性的品牌和牛，肉質柔嫩、油花細緻，常見於燒肉、壽喜燒與鐵板料理，深受饕客喜愛。

❖新鮮海鮮

和歌山三面環海，盛產龍蝦、鮑魚、鯛魚、吻仔魚等海鮮，沿海漁港與黑潮市場都能品嚐到當日現撈的新鮮滋味。秋冬也是和歌山海鮮最鮮美的季節

(和歌山 黑潮市場-圖片來源：和歌山官方旅遊指南)

►和歌山溫泉推薦｜四大必泡溫泉，從千年古湯到海景秘境一次體驗

除了熊野古道、海岸美景與世界遺產，和歌山也是日本知名的溫泉勝地。這裡有擁有千年歷史的古湯、山林秘境溫泉，也有能一邊泡湯、一邊欣賞太平洋海景的特色旅宿。不論是安排自由行，還是完成熊野古道健行後，都很值得留一晚，好好享受和歌山最療癒的一面。

🔹白濱溫泉｜和歌山最具代表性的海景溫泉：

地點： 和歌山縣白濱町 擁有超過 1,300 年歷史的白濱溫泉，是日本三大古湯之一，也是和歌山最知名的溫泉勝地。許多溫泉旅館面向太平洋，白天能欣賞遼闊海景，傍晚則能一邊泡湯、一邊欣賞夕陽，是許多旅客規劃和歌山旅行時的首選。

(和歌山 白濱溫泉-圖片來源：和歌山官方旅遊指南)

🔹湯之峰溫泉｜熊野古道朝聖者最重要的溫泉：

地點： 和歌山縣田邊市 湯之峰溫泉已有超過千年歷史，是熊野古道沿線最具代表性的溫泉，也是歷代朝聖者休息療養的重要據點。完成健行後泡上一池暖湯，不僅能舒緩疲勞，也能親身感受延續至今的朝聖文化，因此深受健行旅客喜愛。

(和歌山 湯之峰溫泉-圖片來源：和歌山官方旅遊指南)

🔹龍神溫泉｜森林環繞的秘境美人湯：

地點： 和歌山縣田邊市龍神村 龍神溫泉四周被群山與森林環抱，環境寧靜悠閒，以細緻滑順的泉質聞名，有「美人湯」的美稱。春夏綠意盎然，秋季楓紅點綴山谷，冬天則能在靜謐山林中享受暖呼呼的泡湯時光，適合喜歡慢旅行的旅客。

(和歌山 龍神溫泉-圖片來源：和歌山官方旅遊指南)

🔹浦島飯店洞窟溫泉｜入住天然洞窟中的海景溫泉旅館：

地點： 和歌山縣那智勝浦町 如果想體驗和歌山最具特色的溫泉住宿，浦島飯店是不少旅客的口袋名單。飯店利用天然海蝕洞窟打造溫泉浴場，泡湯時眼前就是太平洋，伴隨海浪聲放鬆身心，是日本少見的洞窟溫泉體驗。由於鄰近那智瀑布與熊野古道，也很適合作為熊野地區旅遊的住宿據點。

(和歌山 忘歸洞/勝浦溫泉-圖片來源：和歌山官方旅遊指南)

❖(提醒： 各溫泉設施、住宿方案及營業時間可能因季節調整，出發前請以各官方網站最新公告為準。)

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►熊野古道是什麼？探索和歌山世界文化遺產的朝聖之路

很多人第一次聽到「熊野古道」，都以為就是一條登山步道。 其實，它更像是一條走了千年的朝聖之路。

過去日本天皇、貴族，甚至一般百姓，都會一步一步走進紀伊山林，前往熊野三山參拜，因此熊野古道也被稱為「朝聖之路」。走在古道上，你會發現這裡沒有熱鬧商店街，也沒有打卡裝置藝術，有的只有森林、石板路、古老神社，以及讓人不自覺放慢腳步的寧靜。 也正因為這份珍貴的歷史與文化，熊野古道在 2004 年被列入 UNESCO 世界文化遺產，成為全球少數以「朝聖路線」登錄的世界遺產之一。

(圖片來源：和歌山官方旅遊指南)

和歌山少了東京、大阪的喧囂，也不像京都那樣人潮密集，呈現出更為寧靜、貼近自然與在地生活節奏的風貌。

從熊野古道、千年神社，到那智瀑布與海岸風景，加上溫泉與在地美食，整趟旅程都讓人慢下來。這裡不只是景點，而是一段能讓人可以真正放鬆、慢慢走的地方。如果你已經去過關西主要城市，下次不妨把和歌山放進行程裡。

(和歌山 熊野本宮大社-圖片來源：和歌山官方旅遊指南)





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