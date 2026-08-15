日本親子旅遊「阿卡將本舖」購物清單：母嬰用品必買總整理

帶寶寶到日本旅行，該準備哪些用品呢？從尿布、奶瓶、玩具到嬰兒推車，本篇一次整理能讓旅途更加輕鬆安心的母嬰必備用品，並介紹可在阿卡將本舖買到的人氣商品與門市資訊，幫助各位家長做好萬全準備，盡情享受愉快的日本親子之旅。

帶著小小孩到日本旅行，當然希望能留下許多珍貴又難忘的家庭回憶，因此出遊前往往得花比平常更多心思做準備。從換洗衣物、奶粉、奶瓶到尿布，各種育兒用品缺一不可，也讓行李不知不覺成了旅途中的另一項負擔。

本篇整理了多款在日本就能輕鬆買到的實用育兒用品，無論是補充旅途中的消耗品、想臨時購買忘記帶的物品，或是尋找適合送人的育兒好物，都相當方便。不僅能讓全家人的日本旅行更加輕鬆省心，還有機會發現許多值得帶回國繼續使用的育兒好幫手。正在規劃日本親子旅行的爸爸媽媽，不妨參考這份購物清單吧！✨

※ 本次拍攝已事先獲得阿卡將本舖特別許可。

日本親子旅行必備寶寶用品

明治母嬰系列產品

帶著寶寶旅行，即使只是短暫幾天，飲食與營養的補充依然不可忽視。正值成長階段的嬰幼兒，不同年齡有不同的營養需求，因此選對適合的產品非常重要。

說到日本的母嬰品牌，許多日本爸媽肯定都對明治（meiji）不陌生。擁有超過100年母嬰營養研究經驗的明治，長年致力於研發符合媽媽與寶寶需求的營養產品。這次就為大家整理適合不同成長階段、從媽媽到寶寶都能使用的人氣商品，讓親子旅行期間也能輕鬆照顧全家人的營養需求，安心享受旅行的每分每秒。

明治Hohoemi奶粉

「明治Hohoemi」是明治針對0～1歲寶寶設計的人氣嬰兒配方奶。產品以明治多年來的母乳研究成果為基礎開發，致力於打造貼近母乳的營養設計，最大的特色之一，就是日本唯一添加雙歧桿菌的嬰兒配方奶。

帶著寶寶外出旅行，當然希望盡量減輕行李負擔。若提著一整罐奶粉，不僅占空間，每次沖泡時還得另外量取，過程中也可能不小心灑得到處都是。為了讓外出泡奶更加方便，明治推出「明治Hohoemi 樂樂Q貝方塊奶粉（明治ほほえみ らくらくキューブ）」，將奶粉製成方便攜帶的方塊狀，每塊都已計算好沖泡分量，不必使用量匙，只要將奶塊放入奶瓶並加入適量的水即可輕鬆沖泡，非常適合旅行或日常出門時隨身攜帶。

明治Step奶粉

當孩子成長到1～3歲，正是開始跑跑跳跳、對周遭事物充滿好奇的階段。隨著活動量增加，也更需要充足且均衡的營養。

「明治Step奶粉」是專為1～3歲幼兒設計，除了能補充幼兒期較容易攝取不足的鐵、鈣及多種維生素，也添加DHA與果寡糖。此外，更是日本唯一同時添加雙歧桿菌與鋅的幼兒配方奶，為孩子的重要成長階段提供營養支持。

除了罐裝奶粉之外，明治Step也推出方塊型的「明治Step 樂樂Q貝方塊奶粉（明治ステップ らくらくキューブ）」，保留與奶粉相同的營養配方，但省去使用量匙的步驟。只要依照所需沖泡量放入適量奶塊，再加入70°C以上的熱水並輕輕搖勻，即可快速完成。

無論是出國旅行或日常外出，都能更方便地為孩子補充營養。對希望減輕行李負擔、節省泡奶時間的忙碌爸媽來說，明治方塊奶粉是相當實用的便利好幫手。

明治Miraful果凍飲

旅行期間，孩子的用餐時間與飲食內容常常無法完全按照平常的作息安排，再加上陌生的環境或飲食改變，也可能讓孩子吃得比平時更少。這時候，專為幼兒設計的「明治Miraful果凍飲（明治ミラフルゼリー）」，就是旅途中相當便利的營養補充好幫手。

明治Miraful是專為1～6歲幼兒成長需求所研發的產品，可一次補充成長期不可或缺的4大營養素：鐵、鋅、鈣與維生素D。

明治Miraful果凍飲有「優格」與「蘋果優格」兩種口味，清爽好入口，是小朋友也能輕鬆接受的口感。包裝採吸嘴袋設計，方便孩子直接食用。小小一袋不僅攜帶便利，也容易保存，無論是在搭車移動、外出遊玩，或是在景點間稍作休息時，都能隨時補充營養，讓忙碌的旅程也能兼顧孩子的營養需求。

目前產品還推出可愛的哆啦A夢限定包裝，自家孩子吃著開心，也很推薦作為伴手禮送給家中有幼兒的親朋好友，實用又討喜。

明治Mom’s Tablet

孩子的健康管理固然重要，但媽媽自己的健康也同樣不容忽視。提到明治，許多人第一個想到的或許都是嬰幼兒產品，不過，深耕奶粉事業超過100年的明治，一路陪伴無數寶寶健康成長，相信其背後的關鍵離不開媽媽。因此，明治推出了專為媽媽設計的營養補充食品「明治Mom’s Tablet」。

明治Mom’s Tablet是一款優格風味的咀嚼錠，就像零食一樣，不需配水即可輕鬆食用。產品除了含有400μg葉酸（符合日本厚生勞動省建議的補充量）外，還添加鐵、鈣，以及8種維生素與3種礦物質，適合備孕、懷孕初期、懷孕期間及哺乳期等不同階段的媽媽補充所需營養。不僅適合作為旅途中隨時補充營養的小點心，也很適合在旅行結束後帶回家，持續作為日常的營養補充。

奶瓶

奶瓶是寶寶喝奶時不可或缺的用品，也是許多爸媽在挑選配方奶之外，同樣重視的育兒必備品。尤其在旅行期間，經常需要在外沖泡奶粉，因此選擇一款好拿、好用又方便攜帶的奶瓶格外重要。

日本有許多知名奶瓶品牌，可依照不同需求挑選，其中Pigeon（貝親）是最受歡迎的品牌之一。Pigeon長年研究母乳哺餵機制，開發出更貼近母親乳頭的奶嘴，讓寶寶能以自然的方式吸吮。同時也依照不同月齡推出多種容量與款式，方便家長隨著寶寶成長更換合適的產品。

另一個在日本廣受歡迎的品牌則是Dr. Betta。其奶瓶由日本玻璃工匠手工製作，最大的特色就是獨特的弧形瓶身。這樣的設計能讓餵奶時的角度更接近母乳哺餵的姿勢，讓寶寶能以較自然、舒適的姿勢喝奶，帶來更自在的哺餵體驗。

尿布、嬰兒濕紙巾

尿布也是外出時不可或缺的育兒用品之一。日本尿布以柔軟舒適、吸收力佳、透氣性高聞名，並依照寶寶不同的成長階段推出多種款式，方便家長挑選最適合的產品。

在日本深受爸媽喜愛的尿布品牌，包括滿意寶寶（moony）、妙而舒（Merries）及幫寶適（Pampers）等。各品牌皆有黏貼型與褲型兩種款式，並推出從新生兒到幼兒適用的多種尺寸，可依照寶寶的月齡、體型與活動力，選擇最適合的款式。

購買尿布時，「嬰兒濕紙巾」也是不可或缺的搭配用品。除了能在更換尿布時清潔寶寶的小屁屁，也可用來擦拭餐前餐後的小手，或處理日常生活中的各種小髒污，是帶寶寶外出時相當實用的必備品。

日本的嬰兒濕紙巾多以溫和親膚為特色，大多產品的水分含量高達99%，且不含香料與酒精，即使是寶寶嬌嫩敏感的肌膚也能安心使用。

玩具、繪本

除了每日必需品之外，玩具與繪本也是許多家長到日本旅行時會選購的熱門商品。大人能夠樂在其中的行程，年紀較小的孩子有時難免會感到無聊，這時不妨準備幾樣小玩具或輕巧的繪本，幫助孩子打發時間、轉移注意力。特別是在搭車移動、排隊，或其他需要長時間等待的場合，更能派上用場。

💡日本有各式各樣適合兒童的玩具與繪本，若打算在旅行途中隨身攜帶，建議選擇不會發出聲音的款式。如此一來，在大眾交通工具或公共場所使用時，不僅比較不容易影響其他旅客，也能讓親子出遊更加輕鬆自在。

嬰兒推車

嬰兒推車也是帶著年幼孩子旅行時，不可或缺的育兒用品之一。尤其是在需要長時間步行，或整天安排戶外行程時，一台好推、乘坐舒適的嬰兒推車，就能大大減輕爸媽的負擔。如果不方便從家裡攜帶嬰兒推車到日本，或原本就有添購新推車的打算，可以考慮直接在日本選購。

日本有許多知名嬰兒推車品牌，例如Combi、Aprica（愛普力卡）、Pigeon（貝親）、Cybex與Joie等。從輕巧好攜帶、容易收折的款式，到著重乘坐舒適度與穩定性的車型，選擇相當豐富，可依照家庭的旅遊方式、使用需求，以及孩子的成長階段，挑選最適合的一款。

日本母嬰用品哪裡買？

看到這裡，相信不少爸媽已經開始列起購物清單，心想「這個也想買」、「那個也想帶回家」了吧！如果想在日本旅行期間添購母嬰相關用品，究竟該去哪裡呢？

這次我們造訪的是阿卡將本舖 WiRA大井店，店鋪位於羽田機場與濱松町站之間。

不論想在旅行途中補充不夠的育兒用品，還是返國前順道採買伴手禮都非常方便。

店內空間寬敞明亮，環境整潔舒適，商品也依照不同類別清楚陳列，讓購物過程更加輕鬆順暢。不只有營養補充食品、嬰幼兒奶粉等商品，也提供豐富的媽媽用品。從孕婦裝、哺乳用品，到各式嬰幼兒與兒童用品都一應俱全，所需用品幾乎都能在這一次購足。

店內當然也提供免稅服務。趁著日圓匯率相對划算，再搭配免稅優惠，購買嬰幼兒用品與媽媽用品都更加超值。如果近期有規劃日本旅行，就把阿卡將本舖安排進行程中，享受方便又划算的購物體驗吧！

阿卡將本舖 WiRA大井店（アカチャンホンポ ウィラ大井店）地址：〒140-0012 東京都品川区勝島１丁目６−２２ ウィラ大井 3F營業時間：10:00〜21:00交通：從東京單軌電車「大井競馬場前站」步行約5分鐘

購物後順遊的東京親子景點推薦

阿卡將本舖 WiRA大井店從羽田機場前往，交通十分方便。買完寶寶用品後，不妨順道到附近的景點走走，讓行程更加充實。

首先推薦的是位於WiRA大井對面的「大井競馬場」。每到冬季，這裡都會舉辦東京代表性的戶外點燈活動「TOKYO MEGA ILLUMI（メガイルミ）」。活動期間，廣闊的競馬場會化身為夢幻的光之世界，除了能欣賞璀璨絢麗的燈飾，還有機會近距離觀賞賽馬與迷你馬，是非常適合全家大小一起造訪的人氣景點。

※2026年的活動日期請以官方網站公告為準。

如果還有時間，不妨再多走一小段路，前往品川水族館。館內展示了各式各樣的海洋生物，不僅能漫步於夢幻的海底隧道，還能欣賞精彩的表演等豐富內容。即使帶著年幼的孩子，也能悠閒享受愉快的親子時光，很推薦與阿卡將本舖的購物行程安排在一起。

日本親子旅遊記得把阿卡將本舖排進購物行程

帶著年幼孩子到日本旅行，往往需要比平時做更多準備。不過，有了像阿卡將本舖這樣能一次購足媽媽與寶寶用品的店鋪，家長不必四處奔波採買，就能輕鬆備齊所需用品，讓整趟旅程更加輕鬆順暢。

下次規劃日本旅行時，不妨安排時間到阿卡將本舖逛逛，挑選適合自己家庭的育兒用品與生活好物。有了這些實用又貼心的育兒好幫手，不僅能讓旅程更加安心，也能讓爸爸媽媽更從容地陪伴孩子，盡情享受美好的日本親子之旅。

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