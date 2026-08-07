在富士山的山中湖賞日落！水陸兩用巴士「山中湖的河馬」暑假加開夕陽班次

【旅奇傳媒/責任編輯-游琮玄】位於富士山腳下、大受歡迎的水陸兩用巴士「山中湖的河馬」，即將於08/08~08/31期間，推出暑假限定的「夕涼航班」。每日僅限一班，帶領遊客在夕陽餘暉中，享受清涼晚風與絕美的湖光山色。

「山中湖的河馬」是非常罕見的水陸兩用巴士，其最大的魅力，莫過於車輛從陸地全速衝刺、伴隨巨大的水花躍入湖中的震撼瞬間！這項讓大人小孩都忍不住歡呼的體驗，在暑假期間特別於常規末班車後，加開了16:45出發的「夕涼航班」，完美避開了白天的酷暑。

▲旅客可以在日落時分，欣賞富士山美景。 圖：富士急行／提供

山中湖海拔約1,000公尺，傍晚的湖面微風徐徐，氣候比白天更加舒適宜人。乘坐在半露天的「KABA 河馬巴士」中，遊客可以迎著微風，看著天空逐漸染上橘紅色的晚霞，湖面映照著柔和的光芒。若運氣好，還能在澄淨的空氣中飽覽富士山與夕景交織的絕美畫面，用全身上下的五感去享受這場大自然的饗宴。

▲原創紀念團扇。 圖：富士急行／提供

為了讓夏日之旅更加難忘，只要搭乘「夕涼航班」，每位乘客都能免費獲得一把夏季限定設計的原創紀念團扇。不僅能在乘車時搧風納涼，更是與家人朋友共度暑假的美好實體回憶。此外，車上更貼心提供免費的「中文自動語音導覽系統」，海外旅客只需戴上耳機，就能輕鬆了解富士山與周邊的自然資訊。

這項暑假限定活動，是親子出遊或好友旅行的絕佳選擇。想要同時體驗乘風破浪的快感與浪漫的富士山夕景，千萬別錯過這每日僅此一班的特別航班！

DATA／「山中湖的河馬」暑假限定航班

・運航期間：2026/08/08（六）-08/31（一）

・出發時間：每日16:45（每日一班，含影像播放全程約30分鐘）

・搭乘地點：山中湖旭日丘巴士總站「森之驛」

・活動票價：大人3,000日圓／兒童1,500日圓（此為夏季票價）

・注意事項：

1. 建議事先於官方網站線上預約（乘車前30天至發車前30分鐘皆可訂位）。

2. 預約成功後，請務必於發車前10分鐘憑 QR Code 至櫃台辦理報到，並換取座位票。

3. 航班可能因天候（風、霧、雷）或水位狀況不經預告停駛。

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