搭新幹線一路向北！北海道道南夏日避暑清涼之旅

【文・KKday旅遊生活誌】

炎炎夏日想要遠離酷暑？搭乘新幹線一路向北延伸，前往北海道南端的函館正是最舒適的避暑選擇！三面環海的函館擁有涼爽宜人的海陸風貌、豐富盛產的新鮮海鮮、充滿歷史韻味的異國街道，以及享譽世界的百萬夜景。不妨收拾行囊，搭乘新幹線踏上這趟兼具涼意與浪漫的夏日避暑小旅行。

璀璨百萬夜景

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函館山的夜景不只是日本三大夜景，還是世界三大夜景之一，是旅客來函館百分之百會造訪的經典景點。函館山夜景離市區不算遠，有方便的空中纜車可以搭乘前往，是大多數人選擇的遊覽方式。

山頂有函館山觀景台可以靜靜的看著美景，觀景台二樓及三樓也有許多美食可以選擇，讓你邊看美景邊享受美食，是來到北海道絕對不能錯過的好景點。如果在日落時分前往，可以從美麗的黃昏時分一路看到夜景，超級划算！（但是人潮也相對最多）

湯之川溫泉區

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來到北海道怎麼能不泡溫泉？湯之川溫泉是北海道數一數二有名的溫泉，也是來到函館必定造訪的好景點。湯之川溫泉屬於濱海溫泉，在特定的飯店裡泡湯，還可以一邊欣賞海景一邊泡溫泉，真的是非常奢侈的享受！

一般旅客也可以選擇體驗免費的足湯，也就是把腳放在溫泉水裡面放鬆，是一個非常可愛的休息方式，也可以消除旅遊的疲勞。有軌電車「湯之川溫泉」站前就設有免費足湯設施，讓你邊泡腳放鬆，還可以邊看電車從眼前經過，超級愜意！

熱帶植物園

位於湯之川溫泉區內的函館市熱帶植物園也是函館十分熱門的景點之一，因為在限定的期間（每年12/1至次年的5月左右），旅客可以觀賞園區內上百隻獼猴跳入園區人員為他們放的溫泉水裡面，模樣超級可愛療癒。看到一群獼猴靜靜的泡著溫泉，臉紅通通感覺超享受，小編被療癒到不行～

五稜郭星形堡壘

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函館五稜郭是一座已經有150年歷史的西式堡壘，星形的外型非常吸睛，也是旅客來到函館必來參訪的知名景點。春天時這個星形城郭會因為櫻花染成一片粉紅，非常美麗。冬天則會白雪靄靄，晚上配上燈光真的很有氣氛。

小編建議大家可以去五稜郭一旁高約107公尺的五稜郭塔登高俯瞰，可以清楚完整的看到五稜郭特殊的外型，並拍照留念！各位大大也可以選擇去五稜郭公園散步，風景非常愜意，是放鬆身心的好地方！

元町羅馬天主教堂

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元町羅馬天主教堂是日本最古老的天主教堂之一，也是基督宗教在日本復甦的象徵。它的建築是哥德式風格，潔白的外牆和藍色的三角形鐘樓屋頂非常有特色，是很值得拍照留念的地方。

除了每週六、日早上舉行彌撒的時間以外，各位大大都可以免費進到教堂裡面參觀。一窺教堂內部的壯麗，還可以看見羅馬教皇本篤十五世所贈送的精美祭壇喔！

八幡坂海景斜坡

「坂」在日文的意思是斜坡的街道，京都有名的清水坂、三年坂也是這樣來的喔！其中全日本最有名的斜坡就是這個八幡坂！筆直的斜坡配上遠方的無敵港口海景，使這裡成為來到函館市必來打卡的美麗景點。

許多偶像劇都會在八幡坂取景，而且這裡一年四季會有不同的景緻，讓人永遠不會覺得無聊。光是看到上面的圖片就讓小編想要立刻飛去函館市拍下此生難忘的美景，各位大大來到函館絕對不要錯過喔！

金森紅磚倉庫

位於八幡坂有一個函館必去景點—金森紅磚倉庫！幕府末期，日本結束鎖國政策時，率先開放的三個港口之一就是函館，而渡邊熊四郎便在港口邊建起營業倉庫，販賣船用品跟洋物。時至今日，這一排倉庫變成發達的商業區，不論吃的、玩的、用的都可以在這裡一網打盡！

小編最推薦冬天去，紅色的磚瓦配上潔白的雪堆真的美得不可思議，而且還可以邊逛街邊賞港口的美景，真的是函館CP值最高的景點。這些倉庫分成「函館歷史廣場」、「BAY HAKODATE (函館灣)」、「金森廳」等，各有各的特色。旁邊還有知名的幸運小丑漢堡店，來金森逛街也別忘了去品嘗一口喔～

大沼國定公園

喜歡親近大自然的朋友，一定要來大沼國定公園走一遭。大沼國定公園有許多美麗的山水、小橋，甚至是美食可以讓你盡情享受。其中最著名的景點就是大沼湖。天氣好的時候可以在大沼戶上面看到駒岳山在湖上的倒影，美麗動人。

來到大沼國定公園也別忘記品嘗這裡最具特色的大沼雙色口味糰子（沼之家），還可以品嚐函館名產烏賊做成的各種食物，度過悠閒的一天。

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