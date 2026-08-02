「東京迪士尼」10月驚爆漲價！成人票最高漲幅破10%，近3年首度調價

計畫東京自由行、東京迪士尼之旅的旅客要留意荷包了。東京迪士尼日前宣布，自2026年10月起調整部分門票價格，其中成人一日護照最高價格將由10,900日圓調升至12,400日圓，單張增加1,500日圓，創下東京迪士尼一日票新高。由於新價格將適用於需求較高的日期，包括日本連假、萬聖節與聖誕節等熱門時段，預料秋冬赴日旅遊成本將再增加。

東京迪士尼10月調整票價 成人票最高漲至12400日圓

東京迪士尼營運公司東方樂園（Oriental Land）宣布，新的票價制度將於2026年10月正式上路。此次並非所有日期全面漲價，而是維持現行浮動票價制度，調高高需求日期的票價上限。

調整後，成人一日護照最高價格將來到12,400日圓，兒童票最高價格也由5,600日圓調整為5,900日圓。一般需求較低的日期仍可購買較低價格門票，但若選擇大型活動期間或熱門假期入園，將可能適用新的價格上限。

圖／東京迪士尼官網

日媒曝：反映營運與人事成本上升

根據《NHK》報導，東方樂園表示，此次票價調整主要反映人事、營運及設施維護等成本增加。《日本經濟新聞》則分析，東京迪士尼近年持續強化收益管理，高峰日提高票價上限，有助於提升整體營運效益與收益表現。

這也東京迪士尼自2023年10月以來，睽違約3年的首次票價調整，因此受到日本旅遊市場與海外旅客高度關注。

東京自由行熱門時段更貴 旅客可避開高峰日

東京迪士尼自2021年導入浮動票價制度後，不同日期票價會依照入園需求而有所差異，因此10月以後仍可購買較低價格的一日票，但萬聖節活動、年底聖誕節、日本黃金周與連假等熱門時段，門票價格將更容易接近新上限。

對台灣旅客而言，東京迪士尼樂園與東京迪士尼海洋一直是東京自由行最受歡迎的行程之一，尤其秋季萬聖節與冬季聖誕節更是赴日旅遊旺季。若計畫安排2026年10月以後前往東京迪士尼，建議提早確認官方票價日曆與入園日期，避開高峰時段，不僅較容易購得門票，也能有效控制旅遊預算。

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