再見了！富良野・美瑛慢車號 今年最後一年行駛到9/23
【旅奇傳媒/日本部報導】今年2026年是「富良野・美瑛慢車號」最後行駛的一年，即日起將行駛到09/23結束。這是一列以緩慢速度行駛、讓旅客可從超大車窗細細品味北海道美麗風光的人氣觀光列車，由於全車為指定席，若旅客沒有訂到座位，建議改搭普通列車！夏季期間，部分普通列車也會停靠「薰衣草花田站」，沿途同樣能欣賞療癒的田園風景。
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・搭乘觀光列車不需額外加價！
★ 富良野薰衣草特急（全車指定席）
★ 富良野・美瑛慢車號（Norokko 號 / 全車指定席）
※ 注意：指定席券需由旅客本人至北海道境內的主要車站自行預約、申辦。
★想找北海道其他區域列車套票，請參閱「JR北海道各地區鐵路周遊券」。
▍ 台灣人夏天最愛的夢幻級名所〜富良野、美瑛
▲「富田農場」夏天的薰衣草花田人氣第一。 圖：JR北海道／提供
「富良野・美瑛慢車號」發車經過的富良野與美瑛地區是造訪北海道必玩的經典景點，在這裡能欣賞到四季更迭的迷人景致。除了夏天必看的薰衣草之外，秋天色彩斑斕的丘陵風光更是絕對不能錯過。接下來最推薦的造訪時機，正是7月的薰衣草季與10月的秋日美景。當廣闊的丘陵地被紅、黃、綠色渲染，如詩如畫的秋色將化為最上鏡的絕美風光。
▍ 搭富良野薰衣草特急列車，札幌出發可當天來回！
從札幌出發到富良野，安排當天來回的一日遊也完全沒問題。即使在觀光旺季，搭乘鐵道列車就能避開塞車影響，是最推薦的交通方式。富良野當地的「3大薰衣草園」從車站步行即可輕鬆抵達～
◎ 便捷交通：富良野薰衣草特急（Furano Lavender Express / 全車指定席）是在薰衣草季節特別行駛的觀光列車。從札幌到富良野無需轉乘，只需約 2 小時即可直達，讓旅程既舒適又輕鬆。【線上預訂指定席】
▍ 必訪3 大薰衣草園推薦
◉ 富田農場（Farm Tomita）
・交通：從「薰衣草花田站」步行約 7 分鐘╱從「北星山薰衣草園」步行約 15 分鐘。
配合薰衣草花季，部分普通列車會特別停靠臨時站（薰衣草花田站），對初次造訪的旅客來說非常簡單易懂且方便。到了秋天，這裡依然能欣賞到色彩繽紛的斑斕花田。
◉ 北星山薰衣草園
・交通：從「中富良野站」步行約10分鐘 / 從「富田農場」步行約15分鐘。
來訪旅客可以一邊搭乘單人纜車隨風搖曳，一邊俯瞰腳下蔓延開來的整片薰衣草田。從山頂眺望的絕佳視野更是必看亮點。秋季前來，則能將雄偉的田園風光盡收眼底。
◉ 日之出公園
・交通：從「上富良野站」步行約15分鐘。
這是一個環境相對悠閒、觀光客較少的私房景點。綿延在丘陵上的花田與遠方十勝岳連峰交織出的美景極具張力，拍照非常好看。秋天的精緻景色同樣非常推薦。
◎ 轉乘時刻表：https://www.jrhokkaido.co.jp/CM/Info/news_tc/pdf/info_furano_2026.pdf
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