日本第一避暑勝地！「立山黑部」夏季絕景
【旅奇傳媒/日本部報導】連結富山縣與長野縣、世界知名的山岳觀光路線－「立山黑部阿爾卑斯山脈路線」，以御庫裏池為首的夏季絕美景色不但壯觀，氣溫也涼爽宜人，在官方網站和社群上能獲得許多旅遊資訊。
【夏天依然清爽宜人！關於立山黑部阿爾卑斯山脈路線的氣候】
「立山黑部阿爾卑斯山脈路線」最高點的室堂，位於海拔2,450公尺。即使盛夏時節富山市區連日高溫超過30℃，室堂往年的平均氣溫仍不到20℃，是氣候十分涼爽的避暑勝地。
此外，官方網站及官方社群媒體每週約更新一次，包括御庫裏池在內的室堂周邊美景照片與影片，為大家帶來立山黑部阿爾卑斯山脈路線的清涼氣息。
◎ 「立山黑部阿爾卑斯山脈路線」官方網站
◎ 「立山黑部阿爾卑斯山脈路線」官方社群媒體
【不可錯過！夏日沁涼美食推薦】
漫步御庫裏池後，不妨在室堂品嚐當地特色美食。以御庫裏池為靈感打造的特製霜淇淋、黑部水庫戚風蛋糕，以及使用立山湧泉製作的咖啡，都是深受旅客喜愛的人氣美食。來到夏日的立山黑部，不妨一邊欣賞美景，一邊享受沁涼美味。
【什麼是立山黑部阿爾卑斯山脈路線？】
「立山黑部阿爾卑斯山脈路線」是位於中部山岳國立公園・立山的世界級山岳觀光路線。旅客可搭乘登山纜車、巴士、空中纜車等山岳地區特有的交通工具，穿梭於富山縣與長野縣之間，輕鬆飽覽海拔3,000公尺級立山連峰及黑部水庫等壯麗絕景。
◎ 2026年度預定開放期間：2026/04/15（三）～11/30（一）
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