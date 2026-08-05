日本第一避暑勝地！「立山黑部」夏季絕景

【旅奇傳媒/日本部報導】連結富山縣與長野縣、世界知名的山岳觀光路線－「立山黑部阿爾卑斯山脈路線」，以御庫裏池為首的夏季絕美景色不但壯觀，氣溫也涼爽宜人，在官方網站和社群上能獲得許多旅遊資訊。 【夏天依然清爽宜人！關於立山黑部阿爾卑斯山脈路線的氣候】 「立山黑部阿爾卑斯山脈路線」最高點的室堂，位於海拔2,450公尺。即使盛夏時節富山市區連日高溫超過30℃，室堂往年的平均氣溫仍不到20℃，是氣候十分涼爽的避暑勝地。 此外，官方網站及官方社群媒體每週約更新一次，包括御庫裏池在內的室堂周邊美景照片與影片，為大家帶來立山黑部阿爾卑斯山脈路線的清涼氣息。 ◎ 「立山黑部阿爾卑斯山脈路線」官方網站 ・ 季節情報 ・ 室堂即時影像直播 ◎ 「立山黑部阿爾卑斯山脈路線」官方社群媒體 ・ Facebook ・ Instagram 【不可錯過！夏日沁涼美食推薦】 漫步御庫裏池後，不妨在室堂品嚐當地特色美食。以御庫裏池為靈感打造的特製霜淇淋、黑部水庫戚風蛋糕，以及使用立山湧泉製作的咖啡，都是深受旅客喜愛的人氣美食。來到夏日的立山黑部，不妨一邊欣賞美景，一邊享受沁涼美味。 ・ 美食情報 ・ 伴手禮情報

2026-08-05 08:00