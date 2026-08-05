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日本第一避暑勝地！「立山黑部」夏季絕景

旅奇傳媒／ 旅奇傳媒 TR Omnimedia
御庫裏池與花田（2026/07/22拍攝）。　圖：立山黑部貫光株式會社／提供
御庫裏池與花田（2026/07/22拍攝）。　圖：立山黑部貫光株式會社／提供

【旅奇傳媒/日本部報導】連結富山縣與長野縣、世界知名的山岳觀光路線－「立山黑部阿爾卑斯山脈路線」，以御庫裏池為首的夏季絕美景色不但壯觀，氣溫也涼爽宜人，在官方網站和社群上能獲得許多旅遊資訊。

【夏天依然清爽宜人！關於立山黑部阿爾卑斯山脈路線的氣候】

「立山黑部阿爾卑斯山脈路線」最高點的室堂，位於海拔2,450公尺。即使盛夏時節富山市區連日高溫超過30℃，室堂往年的平均氣溫仍不到20℃，是氣候十分涼爽的避暑勝地。

▲夏日御庫裏池（2026/07/10拍攝）。　圖：立山黑部貫光株式會社／提供
▲夏日御庫裏池（2026/07/10拍攝）。　圖：立山黑部貫光株式會社／提供

此外，官方網站及官方社群媒體每週約更新一次，包括御庫裏池在內的室堂周邊美景照片與影片，為大家帶來立山黑部阿爾卑斯山脈路線的清涼氣息。

 ◎ 「立山黑部阿爾卑斯山脈路線」官方網站

・ 季節情報 ・ 室堂即時影像直播

 ◎ 「立山黑部阿爾卑斯山脈路線」官方社群媒體

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▲御庫裏池霜淇淋。（室堂轉運站1樓販售；※販售至11/03）　圖：立山黑部貫光株式會社／提供
▲御庫裏池霜淇淋。（室堂轉運站1樓販售；※販售至11/03）　圖：立山黑部貫光株式會社／提供

【不可錯過！夏日沁涼美食推薦】

漫步御庫裏池後，不妨在室堂品嚐當地特色美食。以御庫裏池為靈感打造的特製霜淇淋、黑部水庫戚風蛋糕，以及使用立山湧泉製作的咖啡，都是深受旅客喜愛的人氣美食。來到夏日的立山黑部，不妨一邊欣賞美景，一邊享受沁涼美味。

美食情報 ・ 伴手禮情報

▲黑部水庫戚風蛋糕與咖啡。（喫茶店「龍膽」；※販售至10/25）　圖：立山黑部貫光株式會社／提供
▲黑部水庫戚風蛋糕與咖啡。（喫茶店「龍膽」；※販售至10/25）　圖：立山黑部貫光株式會社／提供

【什麼是立山黑部阿爾卑斯山脈路線？】

「立山黑部阿爾卑斯山脈路線」是位於中部山岳國立公園・立山的世界級山岳觀光路線。旅客可搭乘登山纜車、巴士、空中纜車等山岳地區特有的交通工具，穿梭於富山縣與長野縣之間，輕鬆飽覽海拔3,000公尺級立山連峰及黑部水庫等壯麗絕景。

◎ 2026年度預定開放期間：2026/04/15（三）～11/30（一）

日本第一避暑勝地！立山黑部夏季絕景【圖 / 旅奇傳媒】
日本第一避暑勝地！立山黑部夏季絕景【圖 / 旅奇傳媒】

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日本第一避暑勝地！「立山黑部」夏季絕景

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