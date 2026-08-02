住進日本古城！香川丸龜城「延壽閣別館」開放1日1組包棟體驗

【旅奇傳媒/責任編輯-游琮玄】想要在旅程中獨享深度的日本歷史氛圍嗎？位於香川縣丸龜城三之丸內的歷史建築「延壽閣別館」，甫於今年7月正式登錄為日本國家有形文化財。這座承載著藩主京極家歷史的昔日貴賓室，如今化身為頂級旅宿「丸龜城 延壽閣別館 Kazeno Heritage」，自08/01起開放預約，訂於09/01正式迎客，每天僅限一組客人包棟入住！

▲在城郭內可以欣賞到獨家景色。 圖：Value Management／提供

之前丸龜城的「城泊」都是以全套尊榮行程的高單價行程為主，為了因應現代自由行旅客的需求。這次全新推出的「Simple Stay」方案，能以包棟 Villa 的形式獨享這座充滿書院造美學的歷史建築，並根據自身的瀨戶內海跳島或四國周遊計畫，再決定是否加購在地文化體驗或餐飲，讓行程安排更具彈性。

住進延壽閣別館，將享有城郭內極其特別的絕佳視野。從南側櫻花木打造的寬敞廊道望去，能將「讚岐富士」（飯野山）與讚岐平原的壯麗景色盡收眼底。屋內的屋久杉雙層天花板、桐紋欄間與雪見玻璃，處處保留著昭和初期舊大名家住宅的優雅格調與精緻建材。

▲入住可以選擇額外付費的精緻在地料理。 圖：Value Management／提供

除了純住宿之外，還能隨心所欲地選擇當地文化體驗。想要避開人潮可以預約閉城後的「天守閣包場私人導覽」（15,000日圓起）；喜歡手作可以選擇「丸龜團扇製作體驗」（30,000日圓起）能讓您帶回充滿在地風情的紀念品。晚餐也能選擇讓在地料亭將精緻美饌直送房間（每人20,000日圓起），在私人庭園的陪伴下享受靜謐的夜晚。

對於正在規劃四國深度遊的旅客來說，這無疑是升級旅程的絕佳亮點，非常適合與親友共同預訂一晚無法複製的文化財住宿體驗！

DATA／丸龜城 延壽閣別館 Kazeno Heritage

・開放預約：2026/08/01（六）

・入住日期：2026/09/01（二）起

・容納人數：1至4名（一日一組包棟）

・參考房價：純住宿雙人入住每晚 275,000日圓、四人入住 330,000日圓（含稅，餐食與文化體驗另計）

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