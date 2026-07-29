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星巴克出扭蛋了！日本星巴克原創「5款玩偶吊飾」19店限定開賣 搶買必知「販售店鋪、售價」1次收

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／日本星巴克官方IG
圖／日本星巴克官方IG

星巴克扭蛋了！日本星巴克「原創扭蛋系列」全新登場，還能把玩偶串起來、可愛度更加倍，共有19家日本星巴克限定販售，直接激起粉絲的收藏欲！

圖／日本星巴克官方IG
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日本星巴克「原創扭蛋系列」將於8/2療癒登場，以星巴克人氣飲品和餐點為靈感，像是貝果、星冰樂、焦糖瑪奇朵等，打造共5款手掌大小的玩偶吊飾，還能相互串接；至於會抽到哪一款都是隨機，需打開扭蛋才知道，也因此多了一份驚喜感。

圖／日本星巴克官方IG
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圖／日本星巴克官方IG
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全新「原創扭蛋系列」於日本星巴克19家門市限定開賣，扭蛋每次880日圓（含稅），約台幣175元；販售初期每筆結帳限購2個，實際販售情況依各店現場為準。

扭蛋販售門市。圖／日本星巴克官方IG
扭蛋販售門市。圖／日本星巴克官方IG

圖／日本星巴克官方IG
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此外，Starbucks Reserve Roastery Tokyo還有4款限定版吊飾，包含美式咖啡、拿鐵、東京烘焙工坊咖啡豆及可頌等造型，同樣值得鐵粉收藏。

圖／Starbucks Reserve Roastery Tokyo官方IG
圖／Starbucks Reserve Roastery Tokyo官方IG

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星巴克 日本旅遊 扭蛋

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