星巴克出扭蛋了！日本星巴克原創「5款玩偶吊飾」19店限定開賣 搶買必知「販售店鋪、售價」1次收

【旅奇傳媒/責任編輯-游琮玄】九州一直以來都是台灣旅客赴日自由行的首選之一。為了讓旅客能更深度、便利地探索北九州，九州觀光機構宣布，廣受好評的「北九州周遊 PASS～Touch Kyushu～」已於2026年7月起全面升級，提供更具彈性的交通與超高 CP 值的觀光體驗。在票價方面，1日券售價為2,500日圓，而2日券僅需3,000日圓（大人小孩同價，6歲以下未就學兒童免費）。由於兩日券的價差僅500日圓，對於想從容安排行程的旅客來說，絕對是最划算的必買選擇。 本次升級的最大重點在於 JR乘車區間的延伸。原本「JR鹿兒島本線」的無限搭乘區間為「門司港站－八幡站」，本次正式向西延伸至「黑崎站」。旅客只要搭乘普通或快速列車，即可在指定區間內無限次自由上下車。 在購買與使用方法上更是主打全面數位化，旅客只需下載支援繁體中文的「Pass Case」APP，並綁定支援感應支付的信用卡、簽帳金融卡或預付卡即可完成購票。進出車站閘門或景點時，完全免去排隊換實體票的麻煩，只要將卡片直接感應就能輕鬆通過。 而且最吸引人之處，就是新擴增19處免費入場觀光設施。經典必訪的「小倉城」擁有雄偉天守閣，是北九州

2026-07-29 08:00