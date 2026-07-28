熊本規模7.1地震 三大名城之一熊本城傳外牆崩塌

【旅奇傳媒/日本部報導】距離名古屋乘車約50分鐘的「土岐 PREMIUM OUTLETS®」，座落於被群山環繞的開闊高地，擁有能盡賞四季更迭之美的優美環境。今年春夏，商場迎來大規模陣容更新，共有12家店舖全新開幕或改裝升級，全館匯聚約180間國際品牌與在地餐飲，是旅客來到日本中部不可錯過的購物天堂。 本次新加入的亮點商家，包含首次進駐 Outlets 的「BOSS GOLF」，以及超人氣戶外品牌「THE NORTH FACE」，兩者皆以期間限定店鋪（預計至2027年3月）之姿重磅登場 。此外經典丹寧品牌「LEVI’S」也迎來全新改裝開幕，館內亦網羅了ADIDAS、COACH、NIKE、PUMA、BEAMS、FURLA等豐富的知名品牌。 在08/21-08/30期間，商場更將舉辦「PREMIUM OUTLETS® BARGAIN」折扣季，是搶購優惠的最佳時機。如果搭配名古屋近郊老街散步！推薦可以規劃一日遊路線，商場的地理位置絕佳，非常適合與周邊的歷史名勝串聯。 ◉ 參考路線：名古屋市內出發 → 馬籠宿老街散步（約150分鐘）→ 土岐 PREMIUM OUTLETS®（約2小時）→

2026-07-28 08:00