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熊本規模7.1地震 三大名城之一熊本城傳外牆崩塌

中央社／ 熊本縣28日綜合外電報導
地震示意圖。圖/AI生成
地震示意圖。圖/AI生成

日本熊本縣今天下午4時27分左右發生規模7.1強震，JR九州表示熊本縣內的新幹線與在來線全線暫停營運，還有民眾目擊到地震當下日本三大名城之一熊本城外牆崩塌。

日本共同社及TBS電視台報導，日本九州旅客鐵道株式會社（JR九州）表示，受地震影響，熊本縣內的新幹線與在來線全線暫停營運。

日本原子能規制廳表示，截至下午4時41分為止，九州電力位於佐賀縣的玄海核電廠、位於鹿兒島縣的川內核電廠，以及四國電力位於愛媛縣的伊方核電廠，均未發現任何異常。

還有日本民眾發文表示，地震當下看到古蹟熊本城外牆崩塌；日本熊本城綜合事務所也表示，收到多位民眾通報熊本城外牆崩塌的消息。

日本熊本城綜合事務所補充，目前沒有傳出人員傷亡。

熊本城在2016年強震中嚴重受損，如今天守閣已完成修復，不過仍有多處受損尚未復原，預估要到2037年度才能全部修復。

地震 熊本 日本

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