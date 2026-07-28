免搶位旅遊提案！ 「日本東北三大祭」一次看遍青森睡魔祭、秋田竿燈祭、仙台七夕祭，住星野飯店舒適賞祭典

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欣傳媒／ 欣傳媒

每年夏天最熱血的日本盛事，東北三大祭一次感受震撼現場

日本青森睡魔祭、秋田竿燈祭、仙台七夕祭被合稱「東北三大祭」，睡魔祭震撼力十足，巨型睡魔燈籠點亮街頭格外壯觀；竿燈祭現場 200 多根竿燈同時舉起，獻出令人歎為觀止的撐竿技術；一睹日本規模最大也最華麗的七夕裝飾妝點整座城市，歷史悠久的東北三大祭不只是將傳統節慶完整保存，更因細節眾多、豐富多元的活動、細緻的周邊交通規劃而出名，規模之大令人印象深刻，不過卻也因為參與人潮過於龐大，往往讓自由行的旅人難以深入。

秋田竿燈祭。圖片來源｜雄獅旅遊提供

仙台七夕祭。圖片來源｜雄獅旅遊提供

不必搶位卡位的「付費觀覽席」

為了不讓旅客還要擠進祭典會場搶位、卡位，璽品在青森睡魔祭和秋田竿燈祭都預留了付費觀覽席。因為在祭典現場，觀眾所在位置非常重要，從容坐著欣賞遊行隊伍從眼前掠過，才能細細觀賞燈籠上的繪圖，或看清楚表演者靠著絕妙的平衡，用肩膀、額頭或腰間撐起數公尺高竿燈的魄力。

青森睡魔祭巨大燈籠。圖片來源｜雄獅旅遊提供

每個移動細節都經過設計

「大眾對於精緻旅遊的想像常停留在堆砌奢華感，但璽品更看重的是實戰旅行設計。」璽品產品行銷表示，「璽品東北．夏日東北三大祭 6 日」行程著重在繁雜的祭典節奏中，為旅人梳理出最有效率且流暢的動線。

像是為了避免長途坐遊覽車的疲憊，因此選擇搭乘日本航空國內線，從羽田機場直飛青森三澤機場；並在行程中段使用新幹線搭配專業行李車，讓旅人能免拖行李，空手移動，將精力專注於窗外的風景。對細節的講究，也表現在每日的行程安排上，考慮到祭典多在夜間舉行且步行路程較長，隔天會刻意晚點出發，確保旅客有充足的體力造訪當天的景點。

行程中造訪十和田市現代美術館。圖片來源｜雄獅旅遊提供

入住星野集團飯店，住宿也是旅行體驗的一部分

在璽品的行程設定中，住宿是文化體驗的延伸，而非只是睡一晚的場所。在青森將入住最優質飯店之一——星野集團「青森屋」，館內以可看性十足的睡魔祭祭典活動與手作體驗聞名，還有夢幻的露天溫泉湯池「浮湯」。

星野集團「青森屋」旅宿有睡魔祭祭典秀活動。圖片來源｜雄獅旅遊提供

星野集團「青森屋」露天溫泉湯池「浮湯」。圖片來源｜雄獅旅遊提供

星野集團另一間「奧入瀨溪流飯店」則是唯一一棟建立在奧入瀨溪流溪畔的度假型旅宿，恰好與熱鬧的青森屋相反，能享受被森林包圍，遺世脫俗的靜謐的大自然環境。

奧入瀨溪流飯店大廳，能享受窗外的天然綠意。圖片來源｜雄獅旅遊提供

日本政府指定的「特別名勝與天然紀念物」奧入瀨溪流。圖片來源｜雄獅旅遊提供

東京屋形船巡遊江戶夜景　近距離觀賞藝妓表演

除了祭典，行程中還納入了青森「十和田現代美術館」，不只館內藝術品引人入勝，戶外的展品也相當有看頭；還有東京互動體驗型美術館 teamLab，將視角從傳統祭典拉回當代最流行的沉浸式藝術空間。

東京互動體驗型美術館 teamLab。圖片來源｜雄獅旅遊提供

旅程最終以專屬包船的「屋形船」巡遊江戶夜景作為結尾，在船上享用天婦羅並近距離觀賞裝扮精緻的藝妓表演，留下珍貴的東京特殊回憶。

屋形船專屬包船。圖片來源｜雄獅旅遊提供

屋形船上安排藝妓表演。圖片來源｜雄獅旅遊提供

推薦行程：璽品東北．夏日東北三大祭 6 日

本文經授權轉載自欣傳媒XINMEDIA

林芳如 https://www.xinmedia.com/article/306057

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