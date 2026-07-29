搭新幹線去富山避暑！山海絕景與清涼景點全攻略

【文・KKday旅遊生活誌】

炎炎夏日想要告別酷暑，搭乘新幹線前往擁有一座座雄偉高山與消暑水岸的日本富山，絕對是最佳避暑選擇！規劃一趟富山自由行，不僅能深入雄偉的阿爾卑斯山脈感受高空涼爽微風、欣賞壯觀的水壩洩洪，還能探索四季景緻多變的秘境峽谷。以下為你整理富山的必訪亮點，這個夏天就打包行李，搭上新幹線展開一趟舒心的清涼之旅吧！

立山黑部大雪壁

立山黑部大雪壁位在立山黑部海拔高處，是去到富山縣立山黑部旅遊絕對要去的景點，也是立山黑部阿爾卑斯山脈觀光路線最著名的景點，立山黑部冬季大雪過後被堆高的雪牆，也就是我們說的立山黑部大雪壁，或稱雪之大谷、雪牆等等，這是每年約在四月到六月的限定大景，越早來雪壁高度越高，以2024年來說，目前最高高度是14公尺，比較晚來可能雪融化了高度會降低，但依舊是很壯觀的景色，建議各位想來立山黑部遊玩的旅客，一定要把握這期間限定的絕美奇景！

黑部水壩

圖片來源：Shutterstock

來到立山黑部旅遊，其中一個知名景點包含了黑部水壩，黑部水壩是一座拱壩，是日本最大的拱形壩，同時也是日本最高的水壩，其水壩景色加上周邊的自然環境，形成非常壯觀與美麗的景象，附近還設有展望台可以用最佳視角一覽黑部水壩與黑部湖的美。

而到每年夏季黑部水壩還會有期間限定的放水秀，也就是觀光性質的洩洪表演，如果選擇夏季來立山黑部遊玩的旅客，一定要把握這個夏季才有的放水秀喔！

黑部峽谷

圖片來源：Shutterstock

黑部峽谷被稱作富山縣的秘境景點，也是十分熱門的賞楓勝地，黑部峽谷主要的大眾交通方式是觀光小火車（無軌電車），全程約20公里，單趟時間約1個半小時，乘坐小火車經過V形峽谷，從宇奈月車站出發經過黑薙車站與鐘釣車站，最後抵達櫸平車站，沿途欣賞多變的自然美景與景點，時間夠的人也可以多留點時間在各站附近走走或是泡溫泉喔！

另外，安排到黑部峽谷乘坐小火車遊玩，記得可以先下載好免費的導覽APP，就能在遊程中更深入認識黑部峽谷這個地方。

宇奈月溫泉

宇奈月溫泉就在上文提及的黑部峽谷鐵道起始站宇奈月站一帶，其泉源來自於黑部川上游的黑薙溫泉，宇奈月溫泉是富山縣最具代表性的著名溫泉勝地，這裡有許多在地的日式溫泉旅館，喜歡泡湯或時間充裕的人也可以選擇在這住個一晚，好好泡湯放鬆一下。

小編很推薦將宇奈月溫泉和黑部峽谷鐵路之旅兩個行程安排在一起，光用想像的就覺得非常享受且幸福的行程呢！

御庫裏池

圖片來源：Shutterstock

御庫裏池也是立山黑部阿爾卑斯山脈路線中的一個景點，除了立山黑部大雪壁，御庫裏池也是室站這裡經典且具代表性的景點！

從室堂站走到御庫裏池約10分鐘左右路程，而御庫裏池最佳的觀賞時間是當雪融化之後的夏季，天氣好時可以清楚看見山景倒映在湖面上，像面鏡子一樣，如此清澈的場景映入眼簾令人流連忘返，這片被群山包圍的火山湖景色每年都吸引許多遊客特地前來，同時也能當作簡單輕鬆的健行路線走走、拍拍照喔！

雨晴海岸

圖片來源：Shutterstock

所謂的好山好水好風光，拿來形容雨晴海岸再適合不過了！雨晴海岸是登半島國定公園的一部分，位在富山縣北部的高崗市，有著美麗的海岸線與岩石景色，能欣賞富山灣的海景，同時可以眺望遠處高聳豎立的群山，天氣夠好就能幸運碰上不是人人都能見到的山海一色的絕美大景！若是冬季或是春初時前往，還能看見群山上的積雪更是美到不像話。

稱名瀑布

稱名瀑布是日本最高的瀑布，從瀑布高處到瀑布底的高低落差約有350公尺，傾瀉而下的強力水流讓人驚嘆不已，整體景色相當壯觀迷人，稱名瀑布最佳觀賞時間是夏季，其他季節也有各自的特色風光，也十分值得前往喔！不過比較辛苦的是，遊客需從稱名平停車場步行約一公里，才能抵達稱名瀑布腳下欣賞瀑布美景，所以想來欣賞稱名瀑布的人，可以先斟酌一下所需時間與腳力喔！

五箇山

說到合掌村，大家第一時間會想到日本岐阜縣白川鄉合掌村，其實位在日本富山縣的五箇山也有像白川鄉合掌村一樣的合掌村聚落，五箇山中的相倉與菅沼這兩個合掌村聚落也同樣被列入世界文化遺產，來到富山縣旅遊也能一睹合掌村聚落的風采，聚落雖然較小巧可愛，不過這裡的遊客相對白川鄉合掌村少，因此更能深入體驗最道地的日本農村氣息，感受在地氛圍。

富山城址公園

富山城址公園位在富山縣富山市市區內，是當地人的大型休閒公園，同時也是戰國時代所留下的城堡遺址，這裡能看見新舊融合的特色與景象，也有豐富的自然景觀，一年四季都有不一樣的變化與美麗，尤其是春天櫻花盛開的風光更是一大美景。富山城址公園內還有富山市鄉土博物館、富山市佐藤紀念美術館，有興趣的人也可以一同參訪喔！

高岡大佛

莊嚴的高岡大佛佇立在高岡市大佛寺中，被名列為日本三大佛之一。高岡大佛是一尊高達約16公尺的青銅佛像，是高岡市的代表性地標，也是許多人前來朝聖的高岡市景點之一，製作大佛的精湛工藝與各處細節也吸引許多人駐足仔細觀察。另外，高岡大佛台座下方的迴廊也能入內參觀，此處供奉著佛像，以及展示著多幅佛教繪畫，如果你是宗教迷或是佛教徒，來到富山縣高岡市旅行不妨來這裡走走看看喔！

富山縣瑞龍寺

位在日本富山縣高岡市的瑞龍寺是歷史十分悠久的一座國寶級寺廟，佔地約有兩萬平方公尺，許多觀光客會前去參觀其精美且精緻的壁畫、佛像⋯⋯等，因為瑞龍寺的建築模式比較罕見，也吸引了不少建築迷會特地前去探訪一番。特別的是，富山縣瑞龍寺在每年特定季節會舉行夜間點燈的活動，讓寺廟在夜晚裡呈現不同風采，也很值得大家去看看！

海王丸公園

海王丸公園是一座大型海岸廣場與休閒公園，其位置就在富山海灣處，可以就近欣賞海灣景色，而且海王丸公園的整體規劃相當完善，是許多人愛去的休閒處所。這裡除了有規劃散步步道，也有親子遊樂設施、展望台以及野餐廣場等等，此處也有不少間的咖啡廳與餐廳可以作為暫時休憩的選擇，而海王丸公園最大最大的特色就是停泊在岸邊的白色海王丸號帆船，是一大拍照打卡景點。不管是大朋友、小朋友，來到海王丸公園都能玩得不亦樂乎呢！

富山市玻璃美術館

富山市玻璃美術館位於富山市市區的TOYAMA KIRARI大樓內，除了由建築大師操刀的TOYAMA KIRARI大樓建築本身自帶吸睛效果外，富山市玻璃美術館裡有著十分多樣的玻璃藝術工藝品，更是精彩奪目，富山市玻璃美術館除了常設展之外，不定期還會有特別展覽，整體館藏豐富、展出作品風格多元，喜歡此類藝術及工藝作品的人，這個景點可千萬不要忘記排進行程囉！

富山縣立美術館

喜歡走訪各國各地美術館的朋友，富山縣立美術館非常值得一去！富山縣立美術館位在富山市市區的富岩運河環水公園中，周圍景色十分優美。富山縣立美術館的館藏多元豐富，除了有收藏展之外也有許多特別展覽，展出著畢卡索、夏卡爾等國際知名藝術家的作品，也有很多日本代表性藝術家的作品收藏於此。而這裡除了美術館內的館藏值得參訪之外，其頂樓的屋頂花園也是這裡的一大特色，不要忘記順道去看看喔！

螢烏賊博物館

螢烏賊博物館是一座因應在地環境與生態而創立的博物館，瑩烏賊是富山縣代表性海洋生物，在每年春季會在海上閃閃發光形成了特殊景象，因此，螢烏賊博物館也就成為了無法被取代的特色景點。

螢烏賊博物館每年春季會有發光秀，可以就近讓遊客們方便觀賞與接觸螢烏賊，同時能探索與學習螢烏賊的自然生態與棲息方式，此外也有期間限定的螢烏賊海上觀光船，能夠出航觀看發光的瑩烏賊，可是又特別又有趣呢！

礪波鬱金香公園

每年春天就是鬱金香盛開的季節，而富山縣盛產鬱金香，且縣花就是鬱金香。如果正值鬱金香花季時到富山縣旅遊的話，不去賞花就太可惜了！來到富山縣旅遊想要賞鬱金香，礪波鬱金香公園絕對是最有名同時也是大家的首選。

鬱金香盛開之際，遊走在礪波鬱金香公園裡，真的是被滿滿的鬱金香包圍，任何一個角落都被繽紛的色彩填得滿滿的，任何一個角度都是最佳拍攝視角，愛鬱金香又愛拍美照的人，此處一定要收藏起來！

松川遊覽船

乘坐松川遊覽船是來到富山市推薦必做的一件事！尤其是櫻花季節更是人人搶搭，坐在船上載松川上一邊漂流一邊賞櫻花，絕對是非常夢幻的一件事情，除了櫻花季外，在其他季節時分也能看見不同的生態樣貌，也是別有一番風味。松川遊覽船路線還會經過上文所提及的富山城址公園等景點，用不一樣的角度欣賞富山市的景色，也是一件相當獨特且有趣的體驗喔！

冰見漁港場外市場 冰見番屋街

來到靠海的地方絕對有滿滿新鮮甜美的海鮮等著大家，冰見番屋街是海鮮饕客們不容錯過的地方！冰見番屋街因鄰近漁港的魚類捕獲的多，所以敢吃生食的人來到冰見番屋街的話，生魚片與生魚片壽司是一定要品嚐的！雖然冰見番屋街算是一座公路中繼休息站，但也是有人會特地慕名而來品嚐海鮮料理，附近還有知名的天然溫泉浴場冰見溫泉鄉總湯，把兩處規劃在一起來個半日遊，完全是個吃吃喝喝又泡湯的開心行程呢！

延伸閱讀>>日本新幹線訂票攻略》2026日本鐵路買票/訂位/取票/時刻表/路線圖

想玩出專屬於自己的旅行，看更多旅遊攻略《KKday旅遊生活誌》

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」