快訊

南韓「世紀離婚案」判了！SK會長崔泰源須付前妻超過200億

中國海盜「黃金時代」！國際海盜史研究趨勢一次看

中聯問題油延燒近月…三大股東終於道歉 4到6月生產油品不再上架

日本血拚小心「幫小偷買單」！ 日籍網紅揭UNIQLO無人結帳漏洞：快檢查件數

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
赴日旅遊購物注意！無人收銀機爆「替竊賊付錢」漏洞。示意圖／歐新社
赴日旅遊購物注意！無人收銀機爆「替竊賊付錢」漏洞。示意圖／歐新社

赴日購物時，旅客們都會把UNIQLO列入必逛行程！ 不過，日籍網紅特別提醒，近期出現利用「無人自助結帳機」RFID感應漏洞的竊盜手法，旅客們一不小心就可能在不知不覺中「幫小偷買單」！

旅台日籍網紅「日本人的歐吉桑」指出，日本UNIQLO採用的無人結帳系統是透過RFID無線射頻辨識技術，顧客免去逐件掃描條碼的繁瑣過程，機器就能自動辨識數量與總金額。然而，有竊賊利用這個特性，先將想偷的衣服防盜標籤（RFID）剪下，偷偷塞進展示架上其他衣服的口袋裡，隨後再把沒有標籤的商品直接帶走。

當不知情的下一位顧客拿了這件「藏有額外標籤」的衣物去結帳時，感應籃會同時讀到兩個晶片數據。假設民眾手中明明只拿了 3 件衣服，結帳螢幕卻會顯示 4 件商品，若沒有仔細核對明細就直接買單，便等於替小偷「多付一筆錢」。

專家特別提醒購物自保鎖定「1關鍵」，赴日購物的民眾，使用自助結帳時務必確認螢幕顯示，檢查「總件數」與實際拿取數量一致，並可順手檢查口袋內有無異常標籤。

台灣部分採用RFID感應的品牌同樣適用此原則，養成隨手核對的習慣才能避免花冤枉錢。

編輯推薦

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」

UNIQLO 日本旅遊

相關新聞

日本血拚小心「幫小偷買單」！ 日籍網紅揭UNIQLO無人結帳漏洞：快檢查件數

日前，日本UNIQLO出現無人自助結帳漏洞，竊賊利用RFID技術偷竊，旅客需小心「幫小偷買單」。專家提醒，結帳時務必核對螢幕顯示件數，確認與實際商品一致，以避免不必要的損失。

赴日自駕遊「左右不分」免驚，日本政府推防呆設計救你！

日本政府為外籍駕駛推出防呆交通設計，以應對去年外籍租車交通事故激增的問題。新措施包括在北海道、新千歲機場、福岡機場和沖繩那霸機場周邊增設彩色鋪面和大型警告標誌，引導駕駛安全行駛。

飲料打翻不怕流整車！日本新幹線地板暗藏玄機 真實用途曝光

許多人到日本旅遊都會選擇搭乘新幹線，也會在車上飲食，作家「魚漿夫婦」在臉書粉專分享「新幹線EX／Shinkansen Explorer」的貼文，文章介紹N700S型列車車廂內的地板有溝槽設計，可以防止液體流動，若乘客不小心打翻飲料，液體就能集中而不會到處流動。

台人赴日自駕遇重機緊跟不超車 日作家揭台日差異：要給禮讓訊號

日本是不少台灣人喜愛的自駕旅遊目的地，但除了交通規則不同，駕駛文化也有不少差異。近日一名台灣網友分享，在日本九州阿蘇自駕行經山路時，後方有3輛重機一路緊跟，卻始終沒有超車，讓他不知該如何應對，貼文曝光後引發熱議。旅居台灣的日本作家「日本人的歐吉桑」下坂泰生也發文解答，指出這正是台日駕駛習慣最大的不同，關鍵在於前車是否主動做出禮讓訊號。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。