日本血拚小心「幫小偷買單」！ 日籍網紅揭UNIQLO無人結帳漏洞：快檢查件數

赴日購物時，旅客們都會把UNIQLO列入必逛行程！ 不過，日籍網紅特別提醒，近期出現利用「無人自助結帳機」RFID感應漏洞的竊盜手法，旅客們一不小心就可能在不知不覺中「幫小偷買單」！

旅台日籍網紅「日本人的歐吉桑」指出，日本UNIQLO採用的無人結帳系統是透過RFID無線射頻辨識技術，顧客免去逐件掃描條碼的繁瑣過程，機器就能自動辨識數量與總金額。然而，有竊賊利用這個特性，先將想偷的衣服防盜標籤（RFID）剪下，偷偷塞進展示架上其他衣服的口袋裡，隨後再把沒有標籤的商品直接帶走。

當不知情的下一位顧客拿了這件「藏有額外標籤」的衣物去結帳時，感應籃會同時讀到兩個晶片數據。假設民眾手中明明只拿了 3 件衣服，結帳螢幕卻會顯示 4 件商品，若沒有仔細核對明細就直接買單，便等於替小偷「多付一筆錢」。

專家特別提醒購物自保鎖定「1關鍵」，赴日購物的民眾，使用自助結帳時務必確認螢幕顯示，檢查「總件數」與實際拿取數量一致，並可順手檢查口袋內有無異常標籤。

台灣部分採用RFID感應的品牌同樣適用此原則，養成隨手核對的習慣才能避免花冤枉錢。

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