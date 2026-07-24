赴日自駕遊「左右不分」免驚，日本政府推防呆設計救你！

【旅奇傳媒/責任編輯-游琮玄】準備去日本自駕遊的朋友們注意囉！是不是每次剛上車，一打方向燈就讓雨刷瘋狂擺動，或者一到十字路口腦袋就瞬間卡關，轉彎後不知道該切進哪條車道呢？別擔心，日本政府可是把大家的「左右不分」看在眼裡！

隨著赴日自駕熱潮持續發燒，日本國土交通省和觀光廳發現，外籍駕駛的租車交通事故從2020年的47件，一路狂飆到2025年的212件。最關鍵的是，大家在「右轉」時特別容易因為過往的肌肉記憶而逆向開錯車道，這類肇事率足足是日本當地人的2.7倍！為了不讓大家開心出遊卻因為不熟路況而敗興而歸，日本官方決定大舉升級機場周邊的「防呆」交通設計，比起事後開罰，他們選擇用更體貼的方式引導大家安全上路。

首波全面啟動的區域，正是外籍旅客最愛租車、且習慣右側通行旅客佔比最高的北海道新千歲機場、福岡機場以及沖繩那霸機場周邊。未來在這些地區開車，你會發現路口多了超顯眼的彩色鋪面來引導右轉動線，路中央還會插上防撞導桿，物理性阻斷你想誤闖對向車道的衝動，沿途更會溫馨附上「請靠左行駛」的大型警告招牌。

這項工程預計會在2026年度內陸續建置完成，未來也會根據實際調查結果擴展到日本全國。所以下次去日本租車自駕，除了享受沿途絕美風景，別忘了留意這些為外國駕駛量身打造的貼心小設計，跟著標線乖乖「靠左」走，快樂出門、平安回家才是最完美的旅途喔！

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