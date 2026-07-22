2027日本旅遊推薦｜春天賞櫻整理、橫濱GREEN×EXPO 、關東自由行一次看

準備規劃2027日本旅遊，除了經典的春天賞櫻，還有一項不能錯過的年度亮點——於橫濱登場的 GREEN×EXPO 2027。從橫濱熱門景點、關東主題樂園，到日本各地的賞櫻時間與春季玩法，2027 年都有不少值得提早安排的旅遊重點。不過，日本黃金週、國定假日與連休也可能帶來大量人潮，交通和住宿更需要提前規劃。本文將整理 2027 日本賞櫻、橫濱及關東旅遊景點、GREEN×EXPO 2027，以及避開熱門連假的實用建議，幫助你更輕鬆安排自由行或自駕、包車行程。

●2027橫濱旅遊新亮點 ：GREEN×EXPO 2027盛大登場

✦GREEN×EXPO 2027 是什麼？

如果說 2025 年是大阪世界博覽會的主場，那麼到了 2027 年，備受矚目的國際盛事就將輪到橫濱登場。

GREEN×EXPO 2027 正式名稱為International Horticultural Expo 2027, Yokohama, Japan（2027 年橫濱國際園藝博覽會)，屬於國際園藝博覽會中 最高等級的A1 級展覽，由國際園藝生產者協會（AIPH）核准，並獲得國際展覽局（BIE）正式認可。 本屆博覽會以 「創造幸福的明日風景」 為主題，結合花卉、綠化、農業與飲食等元素，透過各式展覽、景觀設計與體驗內容，呈現人與自然共生、永續發展，以及未來生活的更多可能。

(圖片來源：官網)

很多人第一次看到「國際園藝博覽會」，直覺以為就是大型花展。其實可不只是這樣！ GREEN×EXPO 2027 更像是一場融合自然、生態、科技、建築、藝術及未來城市概念的國際展覽， 不只是展示植物，更希望透過景觀設計與永續理念，重新思考人與自然共存的方式， 因此也被視為日本近年最具代表性的國際活動之一。

(圖片來源：官網)

對外國旅客而言，最大的優勢就是交通便利。 若以東京為住宿據點，搭乘 JR 東海道線、橫須賀線或東急東橫線前往橫濱，約 30 至 40 分鐘即可抵達， 非常適合安排東京自由行搭配一日遊，或與鎌倉、江之島、箱根規劃成 5～7 天行程。

(圖片來源：官網)

✦活動資訊：

▶️GREEN×EXPO 2027 官方網站

* 正式名稱： GREEN×EXPO 2027（International Horticultural Expo 2027）

* 2027 年 3 月 19 日至 9 月 26 日

* 舉辦日期：舉辦地點： 日本神奈川縣橫濱市舊上瀨谷通信設施（Former Kamiseya Communication Facility）

* 展區面積：約 100 公頃

* 預估參觀人數：約 1,500 萬人次

* 主題：Scenery of the Future for Happiness（創造幸福的未來風景）

●橫濱必去！最受歡迎的十大景點

很多人以為橫濱只是浪漫夜景，但懂行程的人知道，這座城市其實是企業旅遊的寶庫。 橫濱包車旅遊之所以受歡迎，是因為它是「會議、聚餐、觀光」三合一的完美城市。 橫濱距離東京僅半小時，是關東員工旅遊最經典的延伸區。 這裡能開會、有得吃、有得逛、有得拍，完全符合企業「一站式」需求。

✦橫濱旅遊推薦十大景點／城市：

想讓行程更完整？從橫濱開車僅約一小時就能抵達 鎌倉（Kamakura)， 那裡有經典的《灌籃高手》拍攝場景──鎌倉高校前站（Kamakura Kokomae Station）， 也是許多企業與團體在會後放鬆、合照留念的熱門打卡地。 (鎌倉沿線更串起古寺、海邊與咖啡館，是「城市 × 海風」兼具的完美延伸路線)

(鎌倉高校前站 Kamakura Kokomae Station-圖片來源：Umami bites Official Accounts)

而這股從城市切換到海邊的放鬆感， 正好開啟另一站或下一站：鎌倉與江之島的一日輕旅行！~

✦從城市到海邊，鎌倉、江之島一日放鬆行程

上車，去看海吧！東京近郊只要一小時車程，就能擺脫城市的高壓節奏。 鎌倉的高德院大佛、長谷寺、小町通老街讓人靜得下來； 再開十五分鐘到江之島，海風、咖啡香、夕陽一字排開， 那種從都市切換到海邊的「轉場感」，正是讓員工重新充電的關鍵。 如果日本包車，即可完成「早上參拜、午餐閒聊、下午看海」的全套節奏。 比起動輒三天兩夜的員工旅遊，這種江之島一日遊更省時、更有效率，也更貼近企業真實需求。

(江之島-圖片來源：Trip.Com)

●關東主題樂園推薦｜東京近郊、橫濱必玩樂園一次看

除了東京市區景點，關東還有許多值得一遊的主題樂園，無論是親子出遊、情侶約會或好友同行，都能找到適合的玩法。從東京迪士尼度假區、橫濱八景島海島樂園，到三麗鷗彩虹樂園、富士急樂園，各有不同特色。以下整理關東及橫濱熱門主題樂園的亮點、地點及從東京出發的交通時間，讓你規劃日本自由行更輕鬆。

●2027日本賞櫻攻略｜櫻花季時間、熱門景點

依照近年櫻花前線（Sakura Front）及歷年平均開花時間，推估2027年日本各地賞櫻時程大致如下

(圖片來源：Pexels)

截至目前為止，日本官方 尚未公布2027 日本櫻花開花預測。 由於櫻花開花時間受到冬季低溫、春季氣溫及降雨等因素影響，日本氣象公司通常會在每年一月至三月陸續發布最新預測， 因此 2027 年實際花期仍須以官方公告為準。

●日本熱門賞櫻景點推薦｜依地區整理

日本各地的櫻花景色各有特色，從東京的都市夜櫻、京都的古寺櫻花，到青森弘前公園的櫻花護城河，每個地方都有不同魅力。以下依照旅遊區域整理幾處最具代表性的 日本熱門賞櫻景點，方便依照自己的行程安排。

✦關東地區｜東京賞櫻必訪景點

🔹上野恩賜公園-

所在地： 東京都台東區

特色： 園內約有 800 株櫻花，是東京歷史最悠久的賞櫻名所之一，結合博物館、美術館及阿美橫町，非常適合安排一日遊。

🔹千鳥之淵-

所在地：東京都千代田區

特色： 約 700 公尺櫻花步道，可租船欣賞護城河兩岸櫻花，也是東京最具代表性的夜櫻景點之一。

🔹目黑川-

所在地：東京都目黑區

特色：約 4 公里河岸種植超過 800 株櫻花，每逢花季形成浪漫的櫻花隧道，夜間點燈後更是東京最受歡迎的春季景點之一。

(青森市 弘前公園 春季-圖片來源：旅東北 東巨觀光旅遊資訊網)

✦關西地區｜京都、大阪經典賞櫻路線

🔹清水寺-

所在地：京都府京都市東山區

特色：世界文化遺產，春季約有 1,000 株櫻花圍繞本堂與清水舞台，每年夜間特別參拜期間還會舉辦點燈活動，是京都最具代表性的賞櫻景點之一。

🔹哲學之道-

所在地：京都府京都市左京區

特色：約 2 公里櫻花步道，沿著琵琶湖疏水而建，串聯銀閣寺、永觀堂與南禪寺，是京都最悠閒的散步路線之一。

🔹大阪城公園-

所在地：大阪府大阪市中央區

特色：約有 3,000 株櫻花，搭配大阪城天守閣，是關西最具代表性的賞櫻地標。

(若安排大阪、京都、奈良三地旅遊，也可搭配大阪包車規劃近郊景點，行程安排更具彈性)

🔹吉野山-

所在地： 奈良縣吉野町

特色：擁有約 3 萬株山櫻花，被譽為日本第一賞櫻名所，也是世界文化遺產的重要景點。最大的特色是櫻花依山勢由下往上依序盛開，因此賞花期相較其他地區更長。

(清水寺賞櫻-圖片來源：Pexels)

✦東北地區｜日本三大賞櫻名所之一

🔹弘前公園-

所在地：青森縣弘前市

特色：園內約有 2,600 株櫻花、超過 50 個品種，結合弘前城天守、護城河及著名的「櫻花花筏」，被譽為日本三大賞櫻名所之一，也吸引許多攝影愛好者前往朝聖。

🔹北上展勝地公園-

所在地：岩手縣北上市

特色：擁有約 10,000 株櫻花、150 種品種，沿著北上川綿延約 2 公里的櫻花大道，被譽為「陸奧三大賞櫻名所」之一，每年也會舉辦北上展勝地櫻花祭。

🔹角館武家屋敷-

所在地： 秋田縣仙北市 特色： 有「陸奧小京都」之稱，保存完整的武家屋敷街道，約有 162 株國家指定天然紀念物枝垂櫻，搭配檜木內川河堤約 2 公里的染井吉野櫻，形成東北最具代表性的歷史賞櫻景觀。

🔹三春瀧櫻-

所在地：福島縣三春町

特色：樹齡推估超過 1,000 年，屬於日本天然紀念物，也是「日本三大名櫻」之一。整棵紅枝垂櫻盛開時，如瀑布般傾瀉而下，因此得名「瀧櫻」。

(青森市 弘前公園 春季-圖片來源：旅東北 東巨觀光旅遊資訊網)

●2027日本旅遊避開人潮攻略｜黃金週、連假總整理

日本黃金週是什麼？為什麼大家都建議避開？

日本黃金週是每年四月底至五月初，由多個國定假日集中形成的大型連假，也是日本國內旅遊最繁忙的時段之一。「黃金週」並非日本政府正式訂定的假期名稱，而是這段連續假期的通稱。

黃金週主要由以下四個國定假日組成：

❖4 月 29 日：昭和之日（昭和の日）

❖5 月 3 日：憲法紀念日

❖5 月 4 日：綠之日（みどりの日）

❖5 月 5 日：兒童節（こどもの日）

若假日與週末相連，不少日本民眾還會搭配特休安排更長的假期，因此每年四月底至五月初都是國內旅遊高峰期。以 2027 年為例，黃金週主要落在 4 月 29 日至 5 月 5 日，若搭配請假，部分上班族甚至可享有長達七天以上的連續假期，因此熱門觀光城市、溫泉區及交通運輸都可能出現大量人潮。如果你的旅行時間可以調整，建議盡量避開黃金週前後，不但旅遊品質更好，也能有效降低整體預算。

黃金週期間最常遇到的情況：

◎ 熱門飯店提早數個月客滿 機票價格明顯上漲

◎ 新幹線指定席一票難求

◎ 景點排隊時間增加

◎ 租車與包車需求大幅提升

黃金週怎麼避

◎ 盡量避開 4 月底到 5 月 5 日的核心連休。

◎ 若一定要去，建議改成早出晚回，並把住宿訂在交通順手的位置。

◎ 熱門市區景點，優先用包車或點對點接送，減少在車站和轉乘中浪費時間。

淡季怎麼抓

日本淡季不是「完全沒人」，而是「比較不像春節的高壓縮狀態」, 如果想兼顧價格與舒適度，建議鎖定櫻花季前的早春、黃金週後、或晚櫻城市的尾段，這樣更容易找到合理房價，也比較不會被行程塞爆。 對旅行社包車產品來說，這些時段最適合推小團、親子、長輩同行，因為移動效率比自由行更穩。

●2027 日本連假一覽｜赴日旅遊需注意的熱門日期：

-

延伸閱讀：更多東京/關東旅遊攻略推薦

想知道更多精彩旅遊分享，請上「橘子貓 TTtrips」

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」