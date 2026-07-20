「日本暑期旅遊」還沒想法？避暑行程這樣玩！黑部立山、沖繩夜遊與夏季限定「湖上花火大會」必去

暑假進入7月下旬，日本自由行也迎來高溫挑戰，旅遊玩法從白天一路跑景點，轉向「白天避暑、傍晚夜遊、晚上看秀」的新節奏。旅遊電商平台KKday盤點日本暑期玩法，從氣溫較低的黑部立山、上高地，到東京六本木沉浸式娛樂、沖繩夜間表演及諏訪湖花火，串聯JR鐵道與在地體驗，讓日本自由行不只停留在東京、大阪等熱門城市。

日本避暑推薦黑部立山 室堂夏季低平地約12至15度

想避開日本暑假高溫與人潮，高海拔景點成為熱門選擇。黑部立山阿爾卑斯山脈最高處室堂，夏季氣溫約比平地低12至15度，7月仍有機會欣賞殘雪。KKday推出「黑部立山避暑三日遊」，每人新台幣13,024元起，從名古屋出發，串聯黑部立山、上高地、白川鄉、飛驒高山、兼六園與近江町市場，一次完成高山避暑、自然景觀與地方文化之旅。

圖／KKday提供

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東京、沖繩夜遊新玩法 沉浸式娛樂秀接力登場

日本夏季旅遊也可避開正午高溫，將行程延伸至夜晚。東京六本木「Super Spark Tokyo」推出沉浸式娛樂秀，結合現場樂團、舞蹈、400組以上燈光效果與近距離互動，門票每人新台幣979元起，適合安排在晚餐後。

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沖繩則可前往那霸松山的「Churasun 6沖繩」，大型LED、舞台燈光、音樂與舞蹈打造約90分鐘演出，門票每人新台幣1,288元起。此外，8月15日登場的諏訪湖祭湖上花火大會，也是日本夏季限定玩法，可選擇從新宿或名古屋出發的一日遊行程，搭配交通與觀覽席，降低自行安排跨城市移動的難度。

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沖繩白天玩海、傍晚逛室內景點 自由行彈性更高

沖繩則可採取「上午玩海、午後避暑、傍晚再出發」的玩法，像是沖繩美麗海水族館門票每人新台幣343元起，另有17時後入場方案及沖繩Fun Pass。KKday也持續串聯JR鐵道與日本地方體驗，讓旅客從東京延伸新潟、東北，或由大阪、京都前往琵琶湖，打造更彈性的日本避暑自由行。

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