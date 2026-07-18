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史努比生日限定登場！PEANUTS Cafe推「HAPPY BIRTHDAY SNOOPY 2026」周邊、餐點一次收藏

聯合新聞網／ 旅遊美食作者萊點特別
圖／取自Peanuts Cafe Instagram 粉絲專頁
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每年8月10日是史努比（SNOOPY）的生日，喜愛這隻經典白色小狗的粉絲又有新理由衝日本！日本人氣主題餐廳 PEANUTS Cafe 自2026年7月17日起推出「HAPPY BIRTHDAY SNOOPY 2026」生日企劃，從限定餐點、生日主題周邊到特別晚餐，讓大人、小孩都能一起替史努比慶生。

圖／取自Peanuts Cafe Instagram 粉絲專頁
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史努比生日限定周邊7月17日開賣

此次生日企劃以充滿夏日氣息的限定插畫為主題，推出多款兼具收藏與實用性的周邊。其中「Happy Birthday!!! アソートバッグ 2026」以夏日風格托特包為主體，內含皮革鑰匙圈、馬克杯、杯墊及卡片，一次收藏多款史努比生日限定設計，適合當作伴手禮或粉絲收藏。

圖／取自Peanuts Cafe Instagram 粉絲專頁
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圖／取自Peanuts Cafe Instagram 粉絲專頁
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另外還有每年備受期待的生日紀念玻璃杯「Happy Birthday!!! グラス 2026」，以圓潤可愛的造型搭配生日主題插畫，可作為日常小物或居家擺飾；「Happy Birthday!!! Year’s Plate 2026」則將史努比生日圖案融入盤面設計，除了可用來盛裝料理與蛋糕，也能當作房間中的收藏品。

圖／取自Peanuts Cafe Instagram 粉絲專頁
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PEANUTS Cafe生日餐點、神戶限定晚餐同步登場

除了限定商品，PEANUTS Cafe也推出生日主題餐飲，讓粉絲在用餐時一起感受史努比生日的歡樂氛圍。PEANUTS DINER神戶店更準備特別晚餐套餐，適合安排日本自由行時，與親友一同度過史努比生日季。

圖／取自Peanuts Cafe Instagram 粉絲專頁
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本次限定周邊自2026年7月17日開賣，販售地點包括PEANUTS Cafe 史努比博物館（南町田）、名古屋、大阪、SUNNY SIDE kitchen，以及PEANUTS Cafe線上商店等指定通路。史努比粉絲若計畫暑假前往日本旅遊，不妨將PEANUTS Cafe列入東京、大阪或名古屋自由行行程，感受限定生日企劃。

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史努比 蛋糕

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