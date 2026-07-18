史努比生日限定登場！PEANUTS Cafe推「HAPPY BIRTHDAY SNOOPY 2026」周邊、餐點一次收藏

每年8月10日是史努比（SNOOPY）的生日，喜愛這隻經典白色小狗的粉絲又有新理由衝日本！日本人氣主題餐廳 PEANUTS Cafe 自2026年7月17日起推出「HAPPY BIRTHDAY SNOOPY 2026」生日企劃，從限定餐點、生日主題周邊到特別晚餐，讓大人、小孩都能一起替史努比慶生。

圖／取自Peanuts Cafe Instagram 粉絲專頁

史努比生日限定周邊7月17日開賣

此次生日企劃以充滿夏日氣息的限定插畫為主題，推出多款兼具收藏與實用性的周邊。其中「Happy Birthday!!! アソートバッグ 2026」以夏日風格托特包為主體，內含皮革鑰匙圈、馬克杯、杯墊及卡片，一次收藏多款史努比生日限定設計，適合當作伴手禮或粉絲收藏。

圖／取自Peanuts Cafe Instagram 粉絲專頁

圖／取自Peanuts Cafe Instagram 粉絲專頁

另外還有每年備受期待的生日紀念玻璃杯「Happy Birthday!!! グラス 2026」，以圓潤可愛的造型搭配生日主題插畫，可作為日常小物或居家擺飾；「Happy Birthday!!! Year’s Plate 2026」則將史努比生日圖案融入盤面設計，除了可用來盛裝料理與蛋糕，也能當作房間中的收藏品。

圖／取自Peanuts Cafe Instagram 粉絲專頁

PEANUTS Cafe生日餐點、神戶限定晚餐同步登場

除了限定商品，PEANUTS Cafe也推出生日主題餐飲，讓粉絲在用餐時一起感受史努比生日的歡樂氛圍。PEANUTS DINER神戶店更準備特別晚餐套餐，適合安排日本自由行時，與親友一同度過史努比生日季。

圖／取自Peanuts Cafe Instagram 粉絲專頁

本次限定周邊自2026年7月17日開賣，販售地點包括PEANUTS Cafe 史努比博物館（南町田）、名古屋、大阪、SUNNY SIDE kitchen，以及PEANUTS Cafe線上商店等指定通路。史努比粉絲若計畫暑假前往日本旅遊，不妨將PEANUTS Cafe列入東京、大阪或名古屋自由行行程，感受限定生日企劃。

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