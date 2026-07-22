傳承350年！日本福島兩年一度「白河提燈祭」熱血登場

【旅奇傳媒/責任編輯-游琮玄】位於日本福島縣白河市的「白河提燈祭」，是當地最具代表性的傳統秋季慶典。這項傳承約三百五十年的盛大祭典為白河地方總鎮守「鹿島神社」的例大祭，每兩年才舉辦一次。今年09/19-09/20期間，這場充滿歷史底蘊與在地熱情的祭典將再度點亮白河市的夜晚。

「白河提燈祭」不僅是當地居民的信仰核心，更是展現日本傳統祭典活力的絕佳舞台。在祭典期間，城鎮中會舉行莊嚴的神轎渡河與町內巡遊；而當夜幕低垂，如夢似幻的提燈行列將照亮街道。其中最受矚目的，莫過於氣勢磅礴的「山車」遊行。伴隨著祭典的傳統樂音與眾人齊聲高呼的口號，無論是當地人還是遊客，都能深刻感受到日本傳統祭典特有的熱血與純粹。

▲「白河提燈祭」除了夜晚，在白天也有「山車」活動。 圖：Jorudan／提供

白河市不僅擁有迷人的秋祭，更是日本大河劇《豈有此理～蔦重繁華如夢故事～》的淵源之地，擁有深厚的歷史與工藝底蘊。來到這裡，遊客可以尋訪與「盛岡城」、「會津若松城」並列為「東北三名城」的總石垣造平山城「小峰城」，見證其在戊辰戰爭與東日本大震災後，透過精細木造復原與耗時五年修復石垣所展現的雄偉姿態。

此外，這裡還孕育了源於約三百年前白河城主松平定信為祈求繁榮而引入的傳統工藝「白河達摩」，以及擁有三百年歷史、歷經震災後在白河市浴火重生的相馬藩傳統工藝「大堀相馬燒」。在視覺與心靈的饗宴之餘，品嚐傳統名物「白河割子蕎麥麵」與聞名全國的元祖「白河拉麵」，更能讓這趟文化之旅無比充實。

▲白河市象徵代表的「小峰城」。 圖：Jorudan／提供

為了讓旅客能更深入體驗「白河提燈祭」與在地文化，當地旅行社特別企劃了一場兩天一夜的體驗之旅。有別於走馬看花的觀光行程，該行程主打「與在地人共創回憶」。參加者不僅能穿上傳統法被，與當地孩子們一起參與熱血的「山車」拉行，還能親手體驗白河達摩彩繪與大堀相馬燒的陶藝製作，為孩子留下珍貴的童年回憶。

DATA／白河提燈祭 故鄉體驗之旅

・出發日期：2026/09/19（六）-09/20（日）

・人數限制：僅限前3組家庭（每組最多包含2名大人與2名孩童）

・報名截止：2026/08/01（六）止

・行程亮點：小峰城見學、達摩彩繪、白河提燈祭見學與山車拉行體驗、大堀相馬燒陶藝體驗、品嚐白河蕎麥麵與拉麵。

・詳細資訊與報名：https://travel.jorudan.co.jp/html/shirakawa.html

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