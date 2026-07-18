2026日本旅遊滿意度大調查：香川縣二連霸奪冠，長崎、岐阜擠進前三！

【旅奇傳媒/責任編輯-游琮玄】日本向來是台灣人出國旅行最常選擇的目的地，如果您正在尋找下一個讓人想一去再去的寶藏目的地，絕對不能錯過這份最新指標！根據「Jalan 研究中心」最新發布的《Jalan 觀光國內住宿旅行調查 2026》，匯集了全日本15,548名旅客的真實住宿與旅遊回饋，今年度的《綜合滿意度》排行榜由香川縣、長崎縣與岐阜縣強勢脫穎而出，稱霸全國前三名！

究竟這三個縣市憑藉著什麼樣的在地特色與無可取代的魅力，讓旅客給予極高評價、大喊「捨不得回家」？

第一名：香川縣

▲香川「讚岐烏龍麵」。 圖：香川縣觀光協會／提供

香川縣以高達89.2%的超高滿意度傲視群雄，連續兩年穩坐綜合滿意度全國第一的寶座。說到香川，最具代表性的魅力非美食與伴手禮莫屬，在「當地獨特美味食物」的評比中，香川縣高居全國第二，其中有超過六成的旅客都是為了那一碗 Q 彈道地的「讚岐烏龍麵」慕名而來，這項國民美食更同時被旅客選為最具吸引力的特色伴手禮之一。

除此之外，香川縣的平均旅遊花費低於日本全國平均水平，能以相對親民的價格享受高品質旅程，成為吸引旅客的一大誘因。再加上2025年適逢「瀨戶內國際藝術祭」盛大舉辦，旅客能夠悠遊於瀨戶內海迷人的島嶼景觀之中，享受藝術與歷史文化交織的洗禮，這種完美結合味蕾、視覺與實惠價格的深度在地體驗，成功讓香川縣的滿意度突破天際。

第二名：長崎縣

▲充滿異國風情的「哥拉巴園」。 圖：Photo AC／來源

滿載異國浪漫風情的長崎縣，今年以88.7%的綜合滿意度，從去年的第三名成功躍升至全國亞軍。長崎縣特別受到成熟旅客的青睞，在「大能享受的景點與體驗」排行榜中也奪下全國第三名的佳績。

來到這座充滿故事的城市，旅客除了可以前往超人氣的主題樂園盡情玩樂之外，還能實地探訪充滿神秘色彩的「軍艦島」、見證歷史軌跡的「出島」、洋溢異國情調的「哥拉巴園」，以及各地獨具特色的教會建築。這種將現代娛樂與深厚歷史底蘊完美交融的旅遊氛圍，讓喜歡慢步調、渴望深度文化探索的大人們流連忘返，成為長崎縣在榜單中脫穎而出的致勝關鍵。

第三名：岐阜縣

▲長良川的「鵜飼」（鸕鶿捕魚）。 圖：Photo AC／來源

今年榜單中的最大黑馬絕對非岐阜縣莫屬！它以88.5%的亮眼滿意度，從去年前十名之外一口氣狂飆，強勢挺進全國第三名。岐阜縣的逆襲，主要歸功於其極具沉浸感的傳統與自然體驗，並成功在「當地特色體驗與活動」項目中成為新入榜的超強亮點。

旅客來到岐阜不僅能沐浴在療癒身心的優質溫泉中洗去疲憊，還能親身參與像是「鵜飼」（鸕鶿捕魚）這類極具日本傳統文化色彩的地方活動。這種遠離都會喧囂、深入體驗在地傳統生活與自然之美的靜謐旅程，為旅客創造了獨一無二且深刻的旅行記憶，也讓岐阜縣收穫了極高的滿意度評價。

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