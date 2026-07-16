日本必吃甜點GELATO PIQUE CAFE聯名「史努比」！7款限定甜點、冰沙登場，東京表參道必朝聖
日本自由行又有新打卡熱點！日本人氣甜點品牌 GELATO PIQUE CAFE 今夏攜手《PEANUTS》推出期間限定「PEANUTS meets GELATO PIQUE CAFE」聯名系列，即日起至8月6日於日本 GELATO PIQUE CAFE 各門市限時販售。除了可麗餅、義式冰淇淋（Gelato）、冰沙等多款角色限定甜點外，東京表參道 Hills 店更打造 PEANUTS 主題店裝與限定角色拉花咖啡，史努比迷到東京旅遊又多了一個必訪景點。
GELATO PIQUE CAFE攜手PEANUTS打造夏日限定甜點
此次聯名以「在涼爽房間裡享受沁涼甜點」為主題，將史努比、查理布朗、莎莉等角色融入夏日甜品設計。其中最受矚目的三款限定冰沙，包括史努比的彈珠汽水風味、莎莉草莓風味，以及查理布朗鳳梨風味，每杯都加入綿密奶泡，再以角色造型馬卡龍與棉花糖點綴，不僅清爽消暑，也相當適合拍照打卡。
史努比、查理布朗、莎莉化身夏日冰沙與義式冰淇淋
甜點部分則推出兩款限定義式冰淇淋。查理布朗口味以巧克力薄荷搭配鳳梨、水蜜桃、柳橙等水果製成，打造清爽又富有層次的夏季水果冰品；莎莉則選用日本甘王草莓、覆盆子與藍莓雙莓風味，酸甜交織，最後放上角色造型棉花糖，呈現療癒又吸睛的視覺效果。
東京表參道限定店裝、角色拉花咖啡同步登場
除了限定甜點外，品牌也同步推出聯名托特包等周邊商品，數量有限、售完為止。活動期間，東京表參道 Hills 店更化身 PEANUTS 主題咖啡館，不僅有期間限定店面裝飾，還販售門市限定角色藝術拉花飲品，讓粉絲彷彿走進史努比與好友們悠閒度過夏日時光的世界。
若近期規劃東京自由行，不妨安排前往 GELATO PIQUE CAFE 朝聖，從限定甜點、可愛店裝到聯名周邊一次收藏，感受今年夏天最療癒的史努比聯名咖啡體驗。
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