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日本必吃甜點GELATO PIQUE CAFE聯名「史努比」！7款限定甜點、冰沙登場，東京表參道必朝聖

聯合新聞網／ 旅遊美食作者萊點特別
圖／取自Gelato Pique Cafeig粉絲團
圖／取自Gelato Pique Cafeig粉絲團

日本自由行又有新打卡熱點！日本人氣甜點品牌 GELATO PIQUE CAFE 今夏攜手《PEANUTS》推出期間限定「PEANUTS meets GELATO PIQUE CAFE」聯名系列，即日起至8月6日於日本 GELATO PIQUE CAFE 各門市限時販售。除了可麗餅、義式冰淇淋（Gelato）、冰沙等多款角色限定甜點外，東京表參道 Hills 店更打造 PEANUTS 主題店裝與限定角色拉花咖啡，史努比迷到東京旅遊又多了一個必訪景點。

圖／取自Gelato Pique Cafeig粉絲團
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GELATO PIQUE CAFE攜手PEANUTS打造夏日限定甜點

此次聯名以「在涼爽房間裡享受沁涼甜點」為主題，將史努比、查理布朗、莎莉等角色融入夏日甜品設計。其中最受矚目的三款限定冰沙，包括史努比的彈珠汽水風味、莎莉草莓風味，以及查理布朗鳳梨風味，每杯都加入綿密奶泡，再以角色造型馬卡龍與棉花糖點綴，不僅清爽消暑，也相當適合拍照打卡。

圖／取自Gelato Pique Cafeig粉絲團
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史努比、查理布朗、莎莉化身夏日冰沙與義式冰淇淋

甜點部分則推出兩款限定義式冰淇淋。查理布朗口味以巧克力薄荷搭配鳳梨、水蜜桃、柳橙等水果製成，打造清爽又富有層次的夏季水果冰品；莎莉則選用日本甘王草莓、覆盆子與藍莓雙莓風味，酸甜交織，最後放上角色造型棉花糖，呈現療癒又吸睛的視覺效果。

圖／取自Gelato Pique Cafeig粉絲團
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東京表參道限定店裝、角色拉花咖啡同步登場

除了限定甜點外，品牌也同步推出聯名托特包等周邊商品，數量有限、售完為止。活動期間，東京表參道 Hills 店更化身 PEANUTS 主題咖啡館，不僅有期間限定店面裝飾，還販售門市限定角色藝術拉花飲品，讓粉絲彷彿走進史努比與好友們悠閒度過夏日時光的世界。

圖／取自Gelato Pique Cafeig粉絲團
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若近期規劃東京自由行，不妨安排前往 GELATO PIQUE CAFE 朝聖，從限定甜點、可愛店裝到聯名周邊一次收藏，感受今年夏天最療癒的史努比聯名咖啡體驗。

圖／取自Gelato Pique Cafeig粉絲團
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甜點 史努比 東京 冰沙 冰淇淋 甜品

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