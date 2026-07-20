告別東京的喧囂！來輕井澤避暑、放慢腳步度假
【FunTime小編群】位在長野縣的輕井澤是著名的高原避暑地，也是非常熱門的日本旅遊勝地，輕井澤的秋天有許多地方可以觀賞紅葉，還有著被稱之為天鵝湖的「雲場池」和造型超特殊的「石之教會」，都是值得一訪的景點！此外，還可以體驗高爾夫、騎馬、滑雪等運動項目，也能盡情血拚購物，一年四季都相當適合前往！本期FunTime小編為大家整理輕井澤的懶人包，一起來看看吧！
輕井澤景點
雲場池
雲場池是輕井澤相當著名的景點，有天鵝湖的美稱，湖面映照著藍天白雲，四季景觀色彩斑斕都忠實地映照在水面上，相輔相成。夏秋可以在樹林間一邊騎著腳踏車，一邊欣賞周邊美景，綠意盎然的初夏和紅葉紛飛的清秋是最佳觀賞時節，而冬季的雪景也十分特別，潺潺清泉從附近的樹林湧入池中，池水相當清澈，旁邊還有鋪設林蔭小道，非常適合悠閒地漫步於其中呢！
交通：搭乘JR至「輕井澤站」，步行約15分鐘
鹽澤湖
想遠離喧囂，小編大推輕井澤的「鹽澤湖」！它位在Taliesin公園內，遊客不多、氣氛超悠閒。尤其秋天楓葉轉紅時，湖面會映照出絕美的秋色倒影。這裡不僅能租艘腳踏船在湖上浪漫賞景，還能玩卡丁車體驗速度感或去玫瑰園賞花漫步，趁鹽澤湖還沒有被很多人知道，趕快加入你的清單內吧！
交通：搭乘巴士至「鹽澤湖站」，步行約5分鐘
開放時間：9:00-17:00
門票：成人900日圓 ，兒童400日圓
輕井澤美食
川上庵
位在舊輕井澤銀座通附近的「川上庵」本店，可是超人氣的排隊美食！這裡最熱門的就是蕎麥麵與天婦羅，蕎麥麵有冷熱可選，小編私心大推冷蕎麥麵，麵條彈牙又有嚼勁。吃飽後，記得將店員送上的熱蕎麥湯倒入剩餘醬汁中一起喝下，體驗道地的日式吃法！
交通：搭乘町內循環巴士，車程約5分鐘即抵達
營業時間：10:00-22:00
丸山咖啡 輕井澤本店
走進「丸山咖啡 輕井澤本店」，就像踏入舒適的日本民宅，整體氣氛溫馨又放鬆，遠離了商業區，反而多了一絲清幽感。但千萬別小看它，它可是冠軍咖啡！店內咖啡用法式濾壓壺沖泡，口感特別，點一壺就能倒出整整兩杯，非常划算。另外，這裡的甜點也超厲害，特別是草莓蛋糕，奶油細膩到入口即化，一定要試試！
交通：搭乘JR至「輕井澤站」，開車約5分鐘
營業時間：10:00-18:00（週二公休）
輕井澤購物
舊輕井澤銀座通
舊輕井澤銀座通是一條全長約600公尺的老街，地面由紅磚鋪成，帶著異國風情，這裡有許多特色小店、小吃等等，採買伴手禮、品嘗美食都很適合！而且這裡不開放汽車進入，找個時間在這裡走走真的悠閒又舒適～
推薦美食：川上庵、Paomu、Mikado Coffee輕井澤
伴手禮推薦：澤屋果醬Sawaya Jam、Cerfeuil輕井澤店、白樺堂輕井澤
交通：搭乘町內循環巴士，車程約5分鐘即抵達
榆樹街小鎮
來到輕井澤，除了必逛的舊輕井澤銀座通，「榆樹街小鎮」也超推薦排進逛街行程！整條街都是木造建築，精緻小木屋與自然風景完美融合，隨手拍都好看。雖然規模不大，卻藏著好幾家輕井澤必吃名店。如果在其他分店排不到，說不定在這裡不用排隊就可以吃到喔！
交通：搭乘巴士至「星野溫泉蜻蜓之湯站」，步行約2分鐘
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